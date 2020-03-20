Госпогранкомитет о закрытых границах: из Беларуси выехало более 13 тысяч человек

Жёсткие ограничения на въезд из-за коронавируса в начале этой недели ввели многие страны мира, в том числе и все соседи Беларуси. Это создало для наших граждан проблемы с возвращением на родину.

20 марта чартерный рейс "Белавиа" вернул в Минск 114 пассажиров, которые застряли больше чем на сутки во Внуково. Оттуда нет рейсов в Минск, а выходить из транзитной зоны аэропорта им запретили из-за карантина.

«Нас с ребенком поместили на сутки в тюрьму Таиланда»

- Мы отдыхали в Таиланде 12 дней, все было прекрасно. За два дня до вылета нам сказали, что нас не посадят на борт самолета до Москвы. В итоге с большими проблемами нас доставили в Москву. Во Внуково мы прилетели сегодня утром, - рассказали belta.by Оксана и Сергей из Бобруйска. - У нас была проблема улететь из Таиланда, но, когда мы прилетели в Москву, были уверены: наша страна нас не бросит и нас доставят домой.

Карина из Гомеля планировала с семьей отдохнуть во Вьетнаме:

- Мы вылетели на остров Фукуок из Москвы, но нас туда не пустили и обманным путем отправили на Пхукет (Таиланд). Так как у нас не было визы, мы стали нелегалами и нас с ребенком поместили на сутки в тюрьму. Консул Беларуси во Вьетнаме постоянно с нами связывался и поддерживал нас. Большое ему спасибо. Все вопросы только к туроператору.

Кроме того, "Белавиа" организовала три дополнительных чартерных рейса по маршруту Минск - Баку, чтобы граждане Азербайджана могли вернуться в Баку и, соответственно, граждане Беларуси могли прилететь в Минск.

- Также совместно с туристическими операторами мы делаем все возможное для того, чтобы по согласованному графику вернуть туристов из Египта домой, - отметила начальник отдела рекламы и коммуникаций "Белавиа" Ольга Герасенко, ее слова приводит belta.by.

Из Беларуси выезжают в основном дальнобойщики

МИД помог вернуться в Беларусь свыше 2,5 тысячи граждан. В фокусе внимания еще более 1,5 тысячи человек, которые потенциально могут обратиться в дипслужбы за оказанием помощи.

- По-прежнему ведется работа над проблемой возвращения белорусов из стран Юго-Восточной Азии (более 100 человек). Обращаем внимание, что с 21 марта Вьетнам может временно приостановить безвизовый режим с Беларусью, - сообщил представитель МИД. - Пока остается сложным вопрос с возвращением белорусских граждан из Гоа и Шри-Ланки.

Минспорта в официальном телеграм-канале сообщило, что около 8 тысяч белорусских туристов нуждаются в помощи, чтобы вернутся домой из-за границы. Около 6 тысяч находятся в Египте, остальные застряли в других странах.

МИД призывает белорусов воздержаться от зарубежных поездок. Но многие наши граждане едут на работу. Границы действительно закрыты не для всех. Выезжают из Беларуси, например те, кто занимаются грузоперевозками.

- По данным на утро 20 марта с момента введения ограничений на границе соседними странами из Беларуси выехало более 13 тысяч человек. В зависимости от дня 80-90% выехавших - водители грузовиков. Остальные уехавшие это те граждане страны, которые имеют основание для того, чтобы пересечь границы, например, Польши и Литвы, - рассказал КП пресс-секретарь белорусского Госпогранкомитета Антон Бычковский.

Напомним, запрет на въезд в Польшу не распространяется на белорусов, которые состоят в браке с гражданами Польши. Также к этой категории относятся и иностранцы, имеющие право на работу на территории Польши.

А В ЭТО ВРЕМЯ

"Мы не можем 10 тысяч в один день забрать"

20 марта общаясь с журналистами президент высказал непонимание по отношению к белорусам, которые уехали отдыхать за границу.

- А сейчас они ломятся в двери посольств наших, звонят в МИД: заберите нас. Но мы не можем 10 тысяч в один день забрать, - сказал он.

Как сообщает belta.by, президент поставил задачу помочь гражданам, в том числе российским, вернуться на родину.

- Кстати, россияне на борт наших людей в Таиланде не пускали. Но, думаю, договоримся. Это обычная безглуздица, это тупость, глупость. Для России это практически ничего не стоило, а вреда принесет огромное множество. Вот тогда и будет "интеграция", - сказал Александр Лукашенко.