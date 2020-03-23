2020-03-23T15:20:04+03:00
Здоровье
КП Беларусь

«Когда закончится эпидемия коронавируса, четких прогнозов ВОЗ не дает»: замминистра здравоохранения Беларуси - о главных вопросах

Хватает ли ИВЛ и коек, включат ли вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок и увеличилось ли количество обращений к психологам из-за эпидемии?
Настасья КОРСАК
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Минздрав практически ежедневно публикует информацию о количестве заболевших.Минздрав практически ежедневно публикует информацию о количестве заболевших.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Недавно назначенный замминистра здравоохранения Елена Богдан ответила на волнующие вопросы о коронавирусе в эфире телеканала СТВ. Елена Леонидовна рассказала о…

О КОЛИЧЕСТВЕ АППАРАТОВ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕКИХ И КОЕК

- Мы проверили все наше оборудование: у нас более 2000 аппаратов искусственной вентиляции легких, 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, которые при необходимости тоже могут быть использованы для оказания медицинской помощи пациентам. Конечный фонд - более 80 тысяч в целом в стране. Если нам необходимо будет перепрофилирование, то мы располагаем 2500 коек анестезиологии и реанимации. Мы располагаем более чем 30 тысячами коечного фонда, который, по нашим планам, может быть перепрофилирован под коечный фонд для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Ресурсов абсолютно достаточно.

О ПАНИКЕ В ОБЩЕСТВЕ

- Система как работала, так и работает: мы проводим уникальные операции, спасаем людей, внедряем новые технологии, но почему-то эти наши сообщения практически никто не читает…

Когда Минздрав сообщает статистику заболевших и выздоровевших, чаще начинает со вторых. Некоторые недовольны, мол, есть что скрывать.

- А почему нужно начинать с негативной новости? Мы должны погасить эту панику и давать объективную информацию. Минздрав практически ежедневно публикует информацию о количестве заболевших. Мы даем не только количество заболевших, но и динамику, которая у нас есть. По каждому случаю мы передаем информацию в ВОЗ - так работают все страны.

О КОЛИЧЕСТВЕ ТЕСТОВ НА КОРОНАВИРУС

- Тестов у нас хватает. На сегодня мы протестировали более 19 тысяч человек - граждан, которые вернулись [из эпидемиологически неблагополучных стран], которые были в контактах первого и второго уровней. [Результат теста готов] от четырех часов до суток. Система абсолютно справляется. Если нам необходимо будет еще добавить какие-то лаборатории, проработан вопрос резервных. Наши тесты проверены ВОЗ, получили высокий уровень достоверности. Мы можем быть абсолютно уверены в их качестве. Кстати, КНР нам передает 1008 панелей для постановки экспресс-тестов. Поэтому в ближайшее время у нас появятся еще и экспресс-тесты.

О ЛЕКАРСТВАХ ОТ КОРОНАВИРУСА

- Сложно, конечно, сказать, как будут поступать компании-производители, в какой стране и как быстро это будет проходить. Но, естественно, мы попытаемся, если будут сначала проводиться клинические испытания, попасть на эти клинические испытания для того, чтобы препарат уже получить в страну. Потом, естественно, мы будем работать напрямую с производителями.

У нас есть опыт включения в национальный календарь вакцинации нашей. Это как мы включили вакцину против гриппа. Поэтому если действительно будет продолжена циркуляция коронавируса так, как циркуляция гриппа сегодня, мы обязательно ее включим.

О КОЛИЧЕСТВЕ ОБРАЩЕНИЙ НА ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ

- У нас есть горячие линии, куда обращаются пациенты за психологической помощью. Но не особо мы видим там увеличения количества обращений.

О ТОМ, КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА

- На сегодняшний момент четких прогнозов ВОЗ нет. Здесь для каждой страны будет абсолютно по-разному. Пока мы держимся в эпизодических случаях. Очень хочется вот в это время пикового подъема в других странах нам продержаться на эпизодических случаях и выйти на пологую кривую.

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