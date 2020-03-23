Готовы ли белорусские банки из-за пандемии коронавируса давать отсрочки по кредитам?

Ситуация на валютном рынке остается напряженной: днем 23 марта в обменниках евро продавали по 3 рубля, доллар - по 2,8. Правда, предложение это носило номинальный характер - в подавляющем большинстве банковских касс валюты в продаже не было, купить доллары и евро можно было только в том случае, если их кто-то сдал.

Напомним, причину перебоев с наличными долларами в обменниках Нацбанк объяснил тем, что возникли трудности в ее доставке из США. И посоветовал обратить внимание на европейскую валюту. В тот же день с евро в обменниках тоже стало напряженно.

В этих условиях Нацбанк и коммерческие банки стараются сохранять спокойствие и пытаются избежать излишнего напряжения.

Так, еще в минувшую пятницу, 20 марта коммерческие банки получили рекомендацию предоставить клиентам кредитные каникулы, то есть отсрочку погашения кредита и уплаты по нему процентов. «Высока вероятность того, что из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки ряд организаций и предприятий в Беларуси будут ограничены или не смогут осуществлять свою деятельность, из-за чего сократятся их доходы. Вследствие чего часть работников может быть отправлена в социальные отпуска, как оплачиваемые, так и неоплачиваемые», - процитировала БелТА письмо Нацбанка.

В понедельник заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц разъяснил, что эта мера коснется не всех, кто взял кредиты.

- Если у граждан действительно будут заслуживающие внимания обстоятельства, связанные с неоплачиваемыми отпусками, потерей работы в связи с известными обстоятельствами, то рекомендовано подходить гибко с точки зрения рассрочки по времени уплаты процентов и основного долга, - прокомментировал ситуацию Калечиц. - Не думаю, что это будет носить массовый характер. Тем более что мы оцениваем эти последствия как не слишком долгосрочные. С учетом рекомендованного механизма, то есть предоставления пролонгации, думаю, что здесь серьезных изменений не будет.

Мы позвонили в несколько коммерческих банков с вопросом, как можно получить кредитные каникулы.

- Вам необходимо обратиться в то отделение банка, где вы оформляли кредит. Там вам расскажут, какие документы нужно предоставить, как написать заявление. Срок рассмотрения заявления - около двух недель, - отметили специалисты контакт-центров, акцентируя внимание на том, что каждое обращение будет рассмотрено в индивидуальном порядке и положительного решения по нему никто не гарантирует.

Кроме того, Нацбанк заявил, что все желающие снять деньги с текущих банковских счетов имеют право сделать это без ограничений, равно как и произвести безналичные расчеты. А заодно призвал банки не завышать разницу между курсами покупки и продажи иностранной валюты и обеспечить обменники валютой.

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Не осталась в стороне и «Белпочта». Теперь пожилые люди могут не только получать пенсии и пособия на дому, но и оплачивать коммунальные услуги, не выходя из дома, а вызвав к себе почтальона. Для этого им нужно обратиться в свое почтовое отделение или оставить заявку по телефону контакт-центра.