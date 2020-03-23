Коронавирус в Беларуси: последние новости на 23 марта 2020 года

В понедельник, 23 марта, Министерство здравоохранения опубликовало цифры: в Беларуси выявлен 81 случай инфицирования COVID-2019. Из них 22 пациента уже выписаны из больниц или готовятся к выписке. Ранее их тесты дали положительный результат, но после курса лечения тесты на коронавирус отрицательные. Еще 59 человек находится под наблюдением медиков.

Также в ведомстве рассказали, что за два месяца (с 23 января по 23 марта) в стране проведено более 21 000 тестов на коронавирусную инфекцию. Тем самым Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на COVID-2019.

Китай поделится с Беларусью экспресс-тестами на COVID-2019

Сейчас проведение исследования на коронавирусную инфекцию в Беларуси занимает от 4 часов до суток. Но скоро у нас появится возможность ускорить этот процесс. Замминистра здравоохранения Беларуси Елена Богдан сообщила, что Китайская Народная Республика передаст нам 1008 панелей для проведения экспресс-тестов.

Также она отметила, что в Беларуси достаточно ресурсов для оказания неотложной помощи. По ее словам, в стране более 6000 коек, приспособленных для кислородной поддержки без использования специальной дыхательной аппаратуры. Более 2000 аппаратов искусственной вентиляции легких и 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, которые можно использовать как аппараты ИВЛ.

ВОЗ одобряет меры против коронавируса в Беларуси

Директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге направил письмо министру здравоохранения Беларуси Владимиру Каранику. В нем говорится о профессиональном подходе белорусского Минздрава в борьбе с коронавирусом. Раннее выявление случаев инфицирования COVID-2019, отслеживание контактов, изоляция и оказание помощи пациентам - все эти меры отмечены как чрезвычайно важные.

Одиноким пенсионерам и инвалидам будут доставлять на дом еду и лекарства

Пару дней назад Министерство труда и соцзащиты заявило о готовности помочь одиноким пенсионерам и инвалидам. Ведомство привлечет социальных работников и волонтеров, которые будут доставлять людям продукты питания и лекарства. По данным Министерства, в Беларуси зарегистрировано порядка 830 000 одиноко проживающих граждан и инвалидов. Из них около 160 000 не имеют близких.

А как у соседей?

Число инфицированных, заболевших и выздоровевших от COVID-2019 постоянно изменяется. На момент написания материала, во всем мире зарегистрировано 341 722 случая заражения. 98 869 человек выздоровели, 14 765 - умерли. На первом место по смертности находится Италия, на втором - Китай, а на третьем – США.

В России за все время подтверждено 438 случаев коронавируса. 16 пациентов выздоровели, 1 скончался. В Украине 73 инфицированных, 1 человек выздоровел, 3 умерли. В Литве зарегистрировано 143 случая COVID-2019, 1 пациент выздоровел, 1 умер. Число заразившихся в Латвии выросло до 180 человек, 1 человек выздоровел. В Польше зарегистрировано 649 случаев заражения, 13 пациентов выздоровели, 7 умерли.

Коронавирус способен мутировать, а в зоне риска люди старше 60 лет

Об особенностях коронавируса в интервью изданию «Медицинский вестник» рассказал главный внештатный инфекционист Минздрава Игорь Карпов. Специалист сообщил о факторах риска, влияющих на тяжелое течение заболевания. Это возраст старше 60 лет и серьезные сопутствующие патологии: онкология, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, хроническая обструктивная болезнь легких. Вопреки распространенному мифу, дети не реже взрослых переносят коронавирус. Но заболевание у них протекает легче.

Доктор рассказал, что из-за высокой приспособляемости к организму вирус мутирует и подстраивается под различных хозяев. Инфекция встречается не только у людей, но и у рыб, рептилий, млекопитающих. Все изменения в структуре коронавируса направлены на то, чтобы освоить новые биологические ниши, избежать воздействия иммунитета и, тем самым, адаптироваться к организму хозяина.

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