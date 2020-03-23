«Основал IT-компанию, дружит с Биллом Гейтсом, работает на телеканале «Евроньюс»: почему ваш ребенок должен учиться в Лицее БГУ

Мы усадили за парту директора Лицея Белорусского государственного университета Игоря Вараксу и подготовили для него экзаменационные билеты - серьезные и не очень. А оценить ответы пригласили 9-классников, которые учатся на подготовительных курсах для поступающих в Лицей БГУ. Мы вручили им таблички с оценками: высший балл - пятерка, а самый низкий - двойка.

«Первые выпускники лицея были авантюристами»

Одним из первых директору достался вопрос: «Как сложилась жизнь первых выпускников лицея? Какой европейский телеканал звучит голосом выпускника Лицея БГУ?» Игорь Варакса ответил:

- Первые выпускники лицея были авантюристами, потому что они пришли в 1989 году в середине учебного года в совершенно непонятное учебное заведение. Тогда это был еще не лицей, а Минская средняя специализированная школа при БГУ, которая занимала один этаж в здании на улице Горовца… Сейчас многие из них стали успешными людьми: кто-то основал IT-компанию, кто-то дружит с Биллом Гейтсом, кто-то работает на телеканале «Евроньюс».

Игорь Варакса снова почувствовал себя студентом.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Среди большинства пятерок, выставленных уважаемой комиссией, были и четверки. Игоря Николаевича это не смутило:

- Спасибо за честность, - сказал он школьникам.

Следующий вопрос был такой: «Какие физические нормативы давались вам легче всего? Как изменились уроки физкультуры в лицее за 30 лет?»

- Когда я пришел на первый урок физкультуры, у нас спросили, кому что нравится делать, - говорит Игорь Николаевич. - Я сказал, что люблю бегать. И мне разрешили делать именно то, что я хотел. Сейчас так не получилось бы, потому что в лицее, к сожалению, нет стадиона. Зато теперь ученики занимаются игровыми видами спорта - есть баскетбол, волейбол, ребята участвуют в соревнованиях, играют с учителями. Кстати, лицеистам редко удается выиграть - чаще выигрывают учителя. Так менялись уроки физкультуры - от открытого формата к зальному.

Ребята дружно подняли таблички с пятерками.

«Признаю, этот вопрос я завалил»

А вот следующий вопрос застал директора врасплох.

- Какой химический элемент сыграл роковую роль в жизни Наполеона Бонапарта? Эх, чтобы я знал… Жаль, что вопрос не про органику, если б вы про бензольные кольца спросили. Что ж, признаю - завалил!

Игорь Николаевич спокойно принял низкие оценки уважаемой комиссии и признался, хотя он в школе был отличником, сейчас знаний настолько много, что всего не выучишь, гораздо важнее специализироваться.

Уважаемой комиссии ответы директора понравились.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Следующий вопрос был по физике: «Возможно ли, что в скором времени в лицее будут преподавать не люди, а искусственный интеллект, разработанный в MakeIT.center Лицея БГУ?»

- Однозначно нет, потому что важен человеческий фактор, - уверен директор. - Но в нашем MakeIT.center действительно рождается много интересных проектов. Он появился у нас в декабре прошлого года, когда выпускники лицея начала 2000-х, у которых я на физфаке вел физику, предложили сделать у нас аудиторию, в которой будут наборы оборудования, паяльные столы, 3D-принтеры. Сейчас там разрабатывается система, которая поможет контролировать содержание углекислого газа в наших аудиториях. Когда уровень СО2 в воздухе поднимется выше нормы, система сообщит, что пора проветрить помещение. Кстати, мы открываем новый информатико-физический класс, у которого часть занятий будет проходить в этой аудитории.

Ребята поставили отличные оценки.

«Поступивших лицеистов зовут карапузами»

Следующий вопрос был по литературе: «Если бы вам пришлось писать сочинение на свободную тему, какого писателя вы бы выбрали и почему?»

- Я очень много читал в детстве, но из-за этого мне пришлось «Войну и мир» прочитать два раза. Первый раз я решил сделать это «про запас» в классе шестом. И когда уже в лицее мы проходили «Войну и мир», я понял, что помню только фамилии и имена... Как я был недоволен собой, что мне пришлось перечитывать это еще раз! Сейчас я больше читаю профессиональную литературу. Последняя бумажная книга, которую я прочитал и отметил - «Сфагнум» Виктора Мартиновича - мне очень понравилась. Но в силу занятости я чаще всего слушаю аудиокниги во время пробежек. Сейчас, например, это «Игра престолов» на английском языке.

Ребята не только выставляли оценки, но и задавали свои вопросы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ребята выставили высокие оценки и решились задать свои вопросы:

- Насколько в лицее можно выстроить неформальное общение между учениками и учителями? В школах это взаимодействие подчинено нормам, а на Ютубе я видела, что учителя лицея снимались в роликах с учениками, это было так интересно, - поинтересовалась одна из девушек.

- Нормы есть везде, но они разные. Почему в лицее не так, как в школе? Просто туда пришли работать люди из университета, где учат студентов, а там отношения другие. И эти отношения перенеслись на лицеистов. К тому же у нас много преподавателей, которые здесь учились и помнят, что такое дух лицея. Мы ведь приходим не только учиться. Хотя я шел именно учиться. И когда в первый вечер 31 августа все пошли на праздник (в этот день собирают поступивших лицеистов, которых зовут карапузами), я туда не пошел. Какие еще карапузы? А потом все пришли радостные, а я сижу в общежитии один и вспомнить нечего. Потом я уже не пропускал мероприятия, а они очень интересные - например, туртропа (это выезд на природу с творческими конкурсами и спортивными соревнованиями), день рождения лицея и другие.

Один из ребят поинтересовался:

- Как сейчас участие в олимпиаде влияет на поступление?

- Так же, как и раньше: если вы на заключительном этапе республиканской олимпиаде получаете диплом, вас без экзаменов зачисляют в лицей, - ответил Игорь Николаевич. - Но есть один важный момент. Иногда школьник, направив все усилия на участие в олимпиаде по одному предмету, уделяет мало внимания остальным. И может получиться так, что потом олимпиадникам трудно справиться с нагрузкой в лицее, потому что привыкли учить только один предмет. Поэтому я советую участникам олимпиад это учитывать.

Школьники получили свои первые «зачетные книжки» от «Комсомолки».Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На гербе лицея написано: «С наивысшей похвалой»

На столе осталось еще несколько вопросов. Директору достался такой: «Что изображено на гербе лицея?»

- Наш герб похож на геральдические щиты, которыми пользовались в Средневековье, только вместо мечей и топоров у нас ручка и карандаш. Есть девиз на латинском, который переводится «С наивысшей похвалой». Это высшая оценка, которую получали на экзаменах при защите диссертации. А поля герба символизируют первые профили лицея: филологию, физику, математику и информатику.

Ребята снова поставили пятерки.

Последний вопрос: «Сколько медалей на международных олимпиадах завоевали воспитанники лицея за все время?»

- 220 медалей, - ответил директор. - Ежегодно лицеисты завоевывают 8 - 12 медалей. Более того, если посмотреть, как Беларусь представлена на международных олимпиадах последние три года, то можно увидеть, что 40% - 45% медалей от общего количества получают именно выпускники лицея.

Экзамен состоялся! Игорь Варакса успешно сдал экзамен, а ребята получили свои первые «зачетные книжки» от «Комсомолки».

Игорь Варакса успешно сдал экзамен.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БУДЬ В КУРСЕ!

День открытых дверей в Лицее БГУ пройдет онлайн

Во вторник, 31 марта, в 10.00 в Лицее БГУ пройдет день открытых дверей. Мероприятие состоится в онлайн-формате: сначала будет общий вебинар, а после него - предметные секции, на которых можно подробнее узнать об интересующих вас профилях. Также для иногородних абитуриентов состоится live-трансляция из общежития, в котором живут лицеисты. Вопросы можно задать заранее по адресу https://bit.ly/OpenLyceum

Государственное учреждение образования "Лицей Белорусского государственного университета". УНП 100557342.