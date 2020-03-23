2020-03-23T15:13:11+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: Россияне полностью пошли на наши предложения по нефти

Но подробности не сообщаются - мол, окончательная цена все еще непонятна
Геннадий МОЖЕЙКО
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Лукашенко: Россияне полностью пошли на наши предложения по нефти. Фото: БелТА.Лукашенко: Россияне полностью пошли на наши предложения по нефти. Фото: БелТА.
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В субботу Александр Лукашенко собрал очередное совещание по нефти.

- Я поручал, чтобы рассмотрели новые предложения Российской Федерации по поставкам углеводородного сырья. Они поступили от россиян три дня назад. Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти? - спросил президент.

Само совещание прошло за закрытыми дверями. После него к журналистам вышел председатель «Белнефтехима». На вопрос, какие именно белорусские предложения согласовала Россия, Андрей Рыбаков ответил уклончиво:

- В ближайшее время, когда сформируем пакет предложений из всех источников, тогда уже можно будет говорить об окончательном ценообразовании. Цена на нефть - это вещь, которая зависит от рынков и обстоятельств, связанных с огромным количеством факторов. Поэтому в абсолюте цену не называю. Это, скажем так, формульное ценообразование. Будем, безусловно, вырабатывать решения по наиболее эффективному ценообразованию.

Что с поставками нефти сейчас?

Напомним, с 1 января Россия фактически перестала продавать Беларуси нефть. В январе и феврале белорусские НПЗ работали вполсилы - переработали только 1,8 миллиона тонн нефти. Нефть брали с миру по нитке. Сначала выручила компания «Сафмар» российского миллиардера Михаила Гуцериева - он друг Александра Лукашенко. Потом мы купили три танкера норвежской и российской нефти у европейских продавцов и привезли ее через порт в Клайпеде, затем по железной дороге. Два танкера нефти от азербайджанского продавца прибыли в Одессу, дальше в Беларусь - нефтепроводом. Есть договоренности с еще пятью мелкими российскими нефтяными компаниями. Всего в марте Беларусь планирует получить миллион тонн нефти. Напомним, по словам Лукашенко, белорусско-российское соглашение предусматривает поставку в Беларусь 2 миллионов тонн нефти в месяц.

Все это происходит на фоне обвала мировых цен на нефть. Это влияет на котировки мировых фондовых рынков: акции компаний из США, Азии и Китая падают. Упал и российский рубль.

ЕСТЬ ВОПРОС

Выгодно ли Беларуси падение цен на нефть?

- Для Беларуси такая ситуация хороша лишь на первое время, - рассказал «Комсомолке» ректор Института повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов промышленности Георгий Гриц. - Надо понимать, что с таким трендом упадет и цена готового продукта переработки. В перспективе нам выгодна более высокая цена на нефть. Скажем, при цене в 70 долларов наша маржа будет выше, чем при 30 долларах. Но это только один из факторов. Он влияет не только на доходную часть, но и на нестабильность падения белорусского рубля. Второй фактор - это негативный эффект от падения российского рубля. Во-первых, падает выручка долгосрочных контрактов белорусской продукции на российском рынке - а там оплата, как известно, производится в российских рублях, мы именно к этому и стремились. Во-вторых, покупательская способность наших российских партнеров тоже падает. В любом случае, факторов много, они комплексные, и оценить их пока сложно.

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