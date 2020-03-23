2020-03-23T15:20:04+03:00
Общество
КП Беларусь

Зима вернулась, но ненадолго. В выходные 28-29 марта потеплеет до +17!

По контрасту с теплой зимой в конце марта температура опустилась на 3 - 7 градусов ниже климатической нормы
Ирина КАЛИНИНА
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К выходным погода наладится.К выходным погода наладится.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Те, кто ждали снега зимой, дождались его в конце марта. На выходных похолодало так, что можно было доставать из шкафов теплые вещи.

- Зима опомнилась и начала качать свои права, - рассказали «Комсомолке» в Белгидромете. - Но в марте она уже бессильна. В ночь с воскресенья на понедельник температура воздуха в Беларуси опускалась до -10 градусов. Причиной такого вторжения арктического воздуха стали северные и северо-восточные ветры. В холодном воздухе сформировался антициклон, который движется из Швеции на территорию России через Беларусь. Его назвали Юрген. Самые холодные ночи - на вторник и среду. При малооблачном небе и слабом ветре в ночные часы ожидается сильное выхолаживание земли - температура воздуха -5 - -11, местами -12 - -14 градусов.

Во вторник, 24 марта, максимальная температура воздуха днем +3 - +8 градусов, в среду немного теплее - + 5 - +10. Такая температура на 3 - 7 градусов ниже климатической нормы и соответствует последним числам февраля.

А теперь - хорошие новости. Начиная с пятницы, погода будет меняться. Температура воздуха ночью ожидается -1 - -6, по северо-востоку до -7 - -9, а днем - уже +10 - +15 градусов.

На выходных синоптики обещают приятную погоду без осадков, когда под утро будет слабый минус, а днем - до +11 - +17 градусов.

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