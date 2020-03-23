«Нам по-хорошему завидуют коллеги из многих государств»: у президента обсудили судебные экспертизы

23 марта Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрея Шведа, спросил у него:

- Мы поставили перед собой задачу выйти на более высокий уровень в экспертной деятельности по всем направлениям, по всем видам преступлений. Удалось ли нам эту систему создать, способна ли она независимо, как сейчас, существовать?

Андрей Швед ответил, что белорусская система судебных экспертиз уникальная и независимая.

- Ее эффективность сегодня подтверждается не только результатами работы, не только тем, что коллеги из правоохранительных органов все больше обращаются к нам за помощью, но и мнением многих иностранных специалистов, которые все чаще приезжают к нам, в то числе поучиться. Только в прошлом году у нас прошли обучение более 20 групп иностранных специалистов, чего раньше не было. В десятки раз выросло количество посещений иностранных делегаций, которые приезжают познакомиться с нашим опытом по многим направлениям, - цитирует Андрея Шведа БелТА. - Сегодня нам по-хорошему завидуют коллеги из многих государств.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«У людей выработался иммунитет к болтовне в интернете»

На совещании 21 марта президент обсуждал эпидемию коронавируса и слухи в интернете.

Напомним, в конце прошлой неделе в Телеграм-канале появилась информация о смерти женщины в Витебске от новой инфекции. С опровержением этой информации выступил Минздрав.

- Валерий Павлович (председатель КГБ Валерий Вакульчик. - Ред.), уже хватит на это смотреть. Надо хорошенько пройтись по этим сайтам, каналам. Погибла женщина в Витебске - никакого там коронавируса, и после гибели взяли анализы несколько раз. Мне докладывают по каждому случаю похожих смертей. Нет, взяли, раскатали, что погибла якобы от коронавируса. Для чего? Чтобы создать панику, - заявил Александр Лукашенко. - Бог нас спасает, что мы более или менее это сложное время, когда идет пик острых респираторных заболеваний, еще как-то проходим, держим же все на контроле. Нет, надо раскрутить обстановку, взорвать что-то. Да, у людей уже выработался иммунитет и к этой болтовне в интернете. Но почему мы проходим мимо таких людей, которые делают это умышленно?

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Но подробности не сообщаются - мол, окончательная цена все еще непонятна (читать далее)