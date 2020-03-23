2020-03-23T22:11:11+03:00
Экономика
КП Беларусь

«Последствия затронут все сферы бизнеса!»: власти планируют освободить предприятия от налогов

Бизнесмены обратились к властям с просьбой о помощи. Правительство рассматривает комплекс мер для поддержки белорусского бизнеса на фоне мировой пандемии
Ольга ШУМАНСКАЯ
Поделиться:
Власти планируют пойти навстречу бизнесу и дать временные послабленияВласти планируют пойти навстречу бизнесу и дать временные послабленияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Сразу несколько петиций в адрес властей появилось на прошлой неделе. О помощи попросили рестораторы, владельцы турфирм, другие представители малого и среднего бизнеса.

- Первыми с негативными последствиями столкнулись туристические компании, предприятия общественного питания, детские и развлекательные центры, образовательные учреждения, отели, санатории, пансионаты, детские лагеря отдыха, а также ряд компаний в сфере ивент-услуг и организации досуга. Но, если ситуацию не взять под контроль, уже через непродолжительное время включится экономическая «пищевая цепочка» - и последствия затронут все сферы и масштабы бизнеса, - написали авторы одной из петиций.

Чтобы не допустить катастрофического провала всех сфер экономики, они среди прочего предлагали снизить налоговые ставки на срок до полугода, отменить наказание за несвоевременную оплату налогов и отсрочить без пеней и штрафов выплаты по кредитам и налоговым платежам.

На обращения поспешило отреагировать правительство. В понедельник оно собрало обращения бизнес-сообществ и заявило о рассмотрении комплекса мер по поддержке бизнеса.

- Сейчас посекторально обсуждаем со всеми ассоциациями, наиболее пострадавшими компаниями. Идет очень активный процесс, - цитирует БелТА слова первого вице-премьера Дмитрия Крутого. - Мы просматриваем те решения, которые приняты европейскими странами, Россией, США. Посмотрим, может быть, что-то интересное из этих документов для себя возьмем.

Какие конкретно меры будут приняты, пока не сообщается. Однако уже известно, что предприятиям Беларуси планируют предоставить налоговые каникулы.

- Такое поручение дано премьер-министром. Совместно с заинтересованными, в первую очередь с Минфином, отраслевыми министерствами, оно будет рассмотрено, и будет принято решение, - сказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Пандемия не страховой случай? Рассказываем, могут ли белорусы застраховаться от коронавируса
Задали страховщикам главные вопросы по коронавирусу: можно застраховаться от новой напасти, возместят ли пребывание на карантине и вернут ли деньги за неиспользованный полис
Новости 24
«Расстояние между зрителями и частое проветривание»: как работают минские кинотеатры из-за коронавируса
«Помощь оказана уже более чем 3450 соотечественникам». В МИД рассказали как возвращают белорусов
Стал известен результат первого теста Меркель на коронавирус: фрау канцлер здорова
В лесу под Волковысском нашли схрон с боеприпасами времен ВОВ
На М1 остановили фуру с польскими грушами вместо косметики
Пока на 10 дней: из-за коронавируса Россия запретила вывозить из страны гречку и другие крупы
Одиноким пенсионерам доставят на дом рецепты из поликлиники волонтеры
"Сорвался балансир с двумя колёсами": под Пружанами погиб 39-летний рабочий
В Гомеле эвакуировали 290 студентов из общежития: кто-то курил в санузле и поджег пластиковую дверь
В Могилеве мужчина ушел из приемного покоя больницы и пропал