«Последствия затронут все сферы бизнеса!»: власти планируют освободить предприятия от налогов

Сразу несколько петиций в адрес властей появилось на прошлой неделе. О помощи попросили рестораторы, владельцы турфирм, другие представители малого и среднего бизнеса.

- Первыми с негативными последствиями столкнулись туристические компании, предприятия общественного питания, детские и развлекательные центры, образовательные учреждения, отели, санатории, пансионаты, детские лагеря отдыха, а также ряд компаний в сфере ивент-услуг и организации досуга. Но, если ситуацию не взять под контроль, уже через непродолжительное время включится экономическая «пищевая цепочка» - и последствия затронут все сферы и масштабы бизнеса, - написали авторы одной из петиций.

Чтобы не допустить катастрофического провала всех сфер экономики, они среди прочего предлагали снизить налоговые ставки на срок до полугода, отменить наказание за несвоевременную оплату налогов и отсрочить без пеней и штрафов выплаты по кредитам и налоговым платежам.

На обращения поспешило отреагировать правительство. В понедельник оно собрало обращения бизнес-сообществ и заявило о рассмотрении комплекса мер по поддержке бизнеса.

- Сейчас посекторально обсуждаем со всеми ассоциациями, наиболее пострадавшими компаниями. Идет очень активный процесс, - цитирует БелТА слова первого вице-премьера Дмитрия Крутого. - Мы просматриваем те решения, которые приняты европейскими странами, Россией, США. Посмотрим, может быть, что-то интересное из этих документов для себя возьмем.

Какие конкретно меры будут приняты, пока не сообщается. Однако уже известно, что предприятиям Беларуси планируют предоставить налоговые каникулы.

- Такое поручение дано премьер-министром. Совместно с заинтересованными, в первую очередь с Минфином, отраслевыми министерствами, оно будет рассмотрено, и будет принято решение, - сказал министр по налогам и сборам Сергей Наливайко.