Наш футбол удивляет мир: пишут, что пенальти придумали белорусы, а главная звезда - баянист

В пятницу вечером стало известно, что белорусский чемпионат продолжает свою экспансию. Российский спортивный телеканал «Матч ТВ» купил права на трансляцию матчей белорусской Высшей лиги и Кубка Беларуси до конца сезона. Ранее это сделал украинский «Спорт 1». Да и по всей Европе болельщик, истосковавшийся по футболу, может без труда найти способ посмотреть чемпионат Беларуси в интернете (ведь остальные чемпионаты и турниры в Европе приостановили).

Что они увидели в субботу? В Минске «Ислочь» принимала гродненский «Неман». Хозяева победили 1:0 благодаря красивому голу Момо Янсане - эффектный удар из-за пределов штрафной. Аудиторию «Матч ТВ» больше впечатлил баянист на секторе болельщиков «Ислочь». В Беларуси к этому привыкли, а для иностранцев - экзотика. У комментатора Константина Генича возникли ассоциации со свадьбой. В восторге были и читатели российского сайта sports.ru. Они писали такие комментарии:

- Посмотрел чуть, собирался выключить, но вдруг заиграл баян и… в общем, смотрю.

- Как вам игрок на гармони, ребята? Это белорусский топ. Скаутам стоит присмотреться.

- Генич лишний, лучше бы просто футбик под гармонь посмотреть. Я уже на стадион хочу, с половинкой беленькой и бутерами.

Баянист - личность известная. Это Валерий Колонтай, в свое время он в Михановичах вел историю Беларуси и обществоведение у главного тренера «Ислочи» Виталия Жуковского. Колонтай ездит на гастроли по Беларуси и Европе - и как музыкант, и как болельщик.

Еще Константин Генич во время трансляции предположил, что игроки психологически перегорели и были зажаты, учитывая, что трансляция ведется на множество стран.

– Я уверен, что никто не перегорел, - сказал сайту «Ислочи» Сандро Цвейба. - В голове ни у кого не было, что нашу игру транслирует «Матч ТВ». Вообще об этом не думали и никто не обсуждал. Готовились как обычно. Возможно, это просто какие-то догадки Генича (улыбается). Для белорусского чемпионата это большой плюс, что «Матч ТВ» купил права. Конечно, очень жаль, что в мире сложилась такая ситуация с коронавирусом, но сейчас все стали смотреть чемпионат Беларуси.

Пять пенальти в одном матче!

Еще удивил матч «Слуцк» - «Славия». Роман Нагучев, комментировавший игру на «Матч ТВ», потом написал в твиттере:

- Пенальти придумали белорусы! Теперь я в этом уверен.

Дело в том, что в игре было назначено пять (!) пенальти - это рекорд чемпионатов Беларуси. С каждым новым пенальти комментатору было сложнее сдерживать эмоции. «Слуцк» в итоге выиграл - 3:1.

Первый тур ознаменовался потерями очков для топ-4 команд прошлого сезона: БАТЭ проиграл «Энергетику-БГУ» (1:3), минское «Динамо» - брестскому «Руху» (0:1), «Шахтер» - «Торпедо-БелАЗу» (0:1), брестское «Динамо» со «Смолевичами» сыграло вничью (1:1).

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