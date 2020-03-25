В магазинах Гомельщины нашли опасную игрушку - российский «лизун»

В магазинах Гомельской области недавно нашли опасную игрушку - слайм. Более известна эта игрушка под названием «лизун» - это вязкий желеобразный материал, который не растекается. Из «лизуна» дети лепят разные фигурки, а еще любят бросать слайм в школьную доску - тогда из-за следов «лизуна» по ней не пишет мел.

15 таких слаймов специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта признали не соответствующими требованиям технического регламента:

- Показатель интенсивность запаха в естественных условиях превысил норму в полтора раза! Ароматизаторы, включаемые производителем в состав игрушек, привлекают ребенка своими вкусными запахами. Но резкие приятные запахи, превышающие безопасные показатели, могут вызывать у некоторых детей аллергические реакции. Резкий запах всегда свидетельствует о наличии в игрушке токсичных веществ, которые выделяются в воздух и создают угрозу здоровью ребенка, - рассказали в областной инспекции Госстандарта.

Речь идет об игрушке «Monster Slime» торговой марки «KIKI» производства частного российского предприятия «Фабрика творчества» из Московской области. Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси этих слаймов, а сертификаты на них аннулировали.

Раньше Государственный санитарный надзор Гомельской области признавал опасным слайм из Украины - игрушку «Лизун Слаймон Cosmo Magic Lab». В этом случае нормативу не соответствовал уровень миграции фенола в водную среду. Еще специалисты находили в продаже на Гомельщине опасный набор креативного творчества AIRCLAY из Украины, «Воздушный пластилин» из Китая.