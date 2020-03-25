2020-03-25T16:27:10+03:00
Общество
КП Беларусь

В магазинах Гомельщины нашли опасную игрушку - российский «лизун»

Из-за резкого запаха слайм может вызывать аллергию у детей
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Преподаватель химии Наталья Выборова разбирается, насколько безопасны такие игрушки.Преподаватель химии Наталья Выборова разбирается, насколько безопасны такие игрушки.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В магазинах Гомельской области недавно нашли опасную игрушку - слайм. Более известна эта игрушка под названием «лизун» - это вязкий желеобразный материал, который не растекается. Из «лизуна» дети лепят разные фигурки, а еще любят бросать слайм в школьную доску - тогда из-за следов «лизуна» по ней не пишет мел.

15 таких слаймов специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта признали не соответствующими требованиям технического регламента:

- Показатель интенсивность запаха в естественных условиях превысил норму в полтора раза! Ароматизаторы, включаемые производителем в состав игрушек, привлекают ребенка своими вкусными запахами. Но резкие приятные запахи, превышающие безопасные показатели, могут вызывать у некоторых детей аллергические реакции. Резкий запах всегда свидетельствует о наличии в игрушке токсичных веществ, которые выделяются в воздух и создают угрозу здоровью ребенка, - рассказали в областной инспекции Госстандарта.

Речь идет об игрушке «Monster Slime» торговой марки «KIKI» производства частного российского предприятия «Фабрика творчества» из Московской области. Госстандарт запретил ввоз и продажу в Беларуси этих слаймов, а сертификаты на них аннулировали.

Раньше Государственный санитарный надзор Гомельской области признавал опасным слайм из Украины - игрушку «Лизун Слаймон Cosmo Magic Lab». В этом случае нормативу не соответствовал уровень миграции фенола в водную среду. Еще специалисты находили в продаже на Гомельщине опасный набор креативного творчества AIRCLAY из Украины, «Воздушный пластилин» из Китая.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Если муж младше, то женщина ищет сына? Это ерунда!»: психолог развенчивает мифы о парах с разницей в возрасте
Вместе с семейным психологом Натальей Олифирович разбирались, бояться ли неравных браков и как противостоять осуждению общества, если муж значительно моложе жены
«Белорусам может помочь любовь к даче»: врач-гериатр о том, как говорить с пожилыми людьми об изоляции и коронавирусе
Обсудили с профессором Кириллом Прощаевым, как пандемия изменит нашу медицину, что проявит в людях, и почему паника означает, что в обществе есть вопросы
Директор съемочной группы в Минске: «Во время пандемии свиного гриппа в разгар съемок от него умерла режиссер. Мы похоронили ее и продолжили...»
Мы помним много напастей и болезней, увы... В разгар новой пандемии спросили у разных людей, с чем им пришлось сталкиваться и как они берегутся теперь
Новости 24
В Солигорске 25-летний мотоциклист врезался в автобус и погиб
Погода в Беларуси 26 марта: мороз ночью и до плюс 12 днем
Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты
В Минске задержан главный редактор издания «Ежедневник» Сергей Сацук
Министр здравоохранения рассказал, хватит ли в стране аппаратов ИВЛ
«Была видимость выполнения показателей». Работники лесхоза незаконно получили 100 тысяч рублей премии
Есть ли смысл носить марлевую повязку во время пандемии? Отвечает инфекционист
Как Минздрав считает излеченных и выписанных пациентов с коронавирусной инфекцией?
Из-за коронавируса перенесут ЦТ? Минобр ответил
«Мы заказали несколько десятков тысяч экспресс-тестов». Минздрав рассказал, как тестируют на коронавирус
«Можно ли пить противовирусные препараты ради профилактики коронавируса?» Инфекционисты ответили
В Бобруйске три человека умерли от отравления метадоном
Может ли коронавирус распространяться с сигаретным дымом?
«Там нет инфекционных больниц». Министр здравоохранения о том, как началась эпидемия в Италии и бояться ли итальянского сценария белорусам
На торгах 25 марта доллар и евро снова подешевели
Караник: "Мы отправили письмо в адрес духовенства с просьбой избежать целования икон и крестов"
"Есть пневмония, про коронавирус сказать пока не можем". Министр здравоохранения про заразившуюся женщину в Житковичах
Всемирный банк планирует выделить деньги Беларуси для борьбы с коронавирусом
Караник: "Донесите до своих родителей, бабушек, дедушек сведения, как правильно себя вести"
«Эндорфины повышают иммунитет!» Министр здравоохранения Беларуси о том, ходить ли на свидания во время коронавируса
«Покупал в России, перепродавал в несколько раз дороже, чем в аптеке». Мужчина в Могилеве незаконно продавал медицинские маски
Методист оформила на мужа опеку над двумя несуществующими детьми
Статистика Минздрава на 25 марта по коронавирусу: 29 пациентов выписаны, 57 - на лечении, у двоих неоднозначные результаты