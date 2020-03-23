«Мы не спрашиваем год рождения»: в Беларуси заработала бесплатная доставка покупок для одиноких пожилых людей

Одиноких стариков и инвалидов не бросят на произвол судьбы во время эпидемии коронавируса, заверила сегодня министр труда Ирина Костевич.

В Беларуси сейчас проживают около 830 тысяч одиноких пенсионеров и инвалидов. Так как это самые уязвимые к коронавирусу категории людей, в целях своей же безопасности пережить эпидемию им лучше будет дома, без вылазок в город и контактов с остальными. Для таких людей центры соцобслуживания населения организуют бесплатную доставку на дом лекарств и еды. Таких центров в стране 146, они распложены в каждом районе, а их контакты можно найти на сайте Минтруда.

- С заботой о наших пожилых гражданах мы предлагаем безвозмездно службу доставки продуктов питания, предметов первой необходимости, медикаментов, - говорит Ирина Костевич. - Мы развернули такую помощь с прошлой недели, звонки поступали даже в субботу и воскресенье, больше такая услуга востребована в городе. Сложно сказать, до какого времени будет осуществляться такая доставка, полагаю, пока есть пожелания по ограничению посещения пожилыми общественных мест.

КАК РАБОТАЕТ БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

РАСЧЕТ ЗА ПОКУПКИ - НАЛИЧКОЙ ИЛИ КАРТОЧКОЙ

Социальных работников в Беларуси более 12 тысяч, но Минтруда просит также откликаться волонтеров, которые готовы оказывать помощь по доставке, но просит, чтобы они для начала сами связывались с социальными службами, а не напрямую искали, кому бы помочь. Так будет эффективнее и безопаснее для самих пожилых людей.

- Мы усилили контроль за здоровьем социальных работников: это самоконтроль, жесткий контроль за температурой тела, обязательное наличие маски и перчаток. Чтобы обезопасить наших пожилых людей от мошенников, социальный работник или волонтер будут приходить с документом, удостоверяющим личность. Кроме того, будем максимально стараться, чтобы один работник работал с одним и тем же человеком на протяжении всего необходимого времени.

Кто может рассчитывать на помощь? И те, кому 55 лет, и те, кому 90.

- Конечно, у нас есть база данных и одиноких пожилых (когда у человека нет близких людей), и одиноко проживающих людей, у которых есть дети, но они живут в другом городе или стране, - отметила министра труда и соцзащиты. - Когда мы говорим о пожилом человеке, мы не ограничиваем их по возрасту и не спрашиваем год рождения. Это человек, который проживает один, его близкие далеко, и у него нет возможности достать продукты питания.

Ирина Костевич рассказала, что пока не ограничивает себя в контактах.Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Многие страны ограничили расчеты наличными на время эпидемии, ведь вирус на деньгах может жить очень долго. А что у нас?

- Если пожилой человек доверит карточку с пин-кодом, то, конечно, соцработник пойдет отовариваться через карточку, - отвечает Ирина Костевич. - Но мы понимаем, что 99% пожилых людей будут давать наличные деньги.

Сама Ирина Костевич рассказала, что не ограничивает себя в контактах во время эпидемии коронавируса в мире:

- Лично я в магазин хожу сама. Живу обычной жизнью.