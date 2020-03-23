Выпил два бокала пива и сел за руль: в Бресте задержали пьяного таксиста

В Бресте чуть ли не каждую неделю появляются новости о ДТП с участием такси. Одна из последних произошла на улице Октябрьской Революции в субботу. Машина с двумя пассажирами врезалась в фонарный столб.

- На ровном месте все произошло! Может, водителю стало плохо… Приезжала даже скорая помощь, - рассказывали очевидцы.

Как оказалось, водитель сел за руль пьяным - медосвидетельствование показало 1,2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. К счастью, никто серьезно не пострадал. Пассажиры ехали пристегнутыми и отделались испугом.

Еще одно ДТП по вине пьяного таксиста не случилось - водителя дорожный патруль задержал до того, как тот накуролесил. Сотрудники ГАИ остановили машину, потому что она подозрительно виляла на дороге. Таксиста отвезли в наркодиспансер на тест - и там выяснилось, что он сел за руль с 2,8 промилле алкоголя!

- Водитель сказал, что в полдень он выпил два бокала пива, а затем сел за руль, чтобы отвезти автомобиль в автосервис, - делится подробностями специалист группы агитации и пропаганды ГАИ Брестчины Анна Мацкевич.

В обоих случаях водители будут наказаны за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За это по ст. 18.16 КоАП грозит штраф от 1350 до 2700 рублей. Вдобавок к этому водители лишатся работы - за пьяную езду полагается лишение водительского удостоверения.

БУДЬ В КУРСЕ!

В связи с тем, что таксисты в последнее время часто попадают в ДТП, Госавтоинспекция просит пассажиров звонить в 102, если водитель окажется пьян или нарушает ПДД. А таксистов призывает к дисциплинированности.