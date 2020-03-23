Александр Глеб: «Месси и Роналду могут приехать в Беларусь, чтобы продолжить сезон. Кто знает?»

Английское издание The Sun обратилось к самому известному белорусскому футболисту, учитывая продолжающийся чемпионат Беларуси.

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- Сейчас весь мир следит за чемпионатом Беларуси. Все должны пойти к своему телевизору и увидеть нас. Когда в НХЛ закрыли сезон и был локаут, многие хоккеисты отправились играть в Россию, в КХЛ. Возможно, Лео Месси и Криштиану Роналду могут приехать в чемпионат Беларуси, чтобы продолжить сезон. Кто знает? Это единственное место в Европе, где можно играть в футбол. По крайней мере, тогда народ Беларуси будет счастлив, - пошутил Глеб. Ведь тот же Роналду сейчас сидит на домашнем карантине в Португалии. Когда он вернется в «Ювентус», ему придется еще выждать время на самоизоляции.

Также Глеб добавил, что УЕФА поступил правильно, остановив Лигу чемпионов и Лигу Европы:

- Это хорошо, потому что этот вирус необходимо остановить. <…> Но в Беларуси болельщики могут спокойно посещать стадионы. В Беларуси это никого не волнует. Это невероятно. Может быть, через неделю или две и у нас тоже приостановят чемпионат. Может быть, наш президент просто ждет, чтобы увидеть, что происходит с вирусом.

Еще Глаб рассказал, что его семья в эти дни остается дома, а сам он лишь при крайней необходимости выходит в город:

- Но в нашей стране люди в администрации президента уверяют, что это не так экстремально, как говорится в новостях. Многие молодые люди и студенты здесь думают так. Я чаще остаюсь дома со своей семьей. Но когда я выхожу, на улицах и в ресторанах оживленно.

«ЕСЛИ В КОМАНДЕ КТО-ТО НАЧИНАЕТ ЧИХАТЬ, ТО МЫ ЕМУ СРАЗУ НЕСЕМ ГРАДУСНИК»

Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский в эфире украинской программы «Про футбол» высказался так:

- Что касается нас, чемпионата Беларуси и с точки зрения того, тяжело или не тяжело нам играть психологически, то, я думаю, что нам за это платят деньги и не нам решать, играть или нет. Поэтому не мы принимаем решения. Тут первый состоялся и для всех лидеров он сложился неудачно. Ждем второго и пока играем. У власти все под контролем. Да, конечно, это все странно для нас. Но мы продолжаем играть одни.

В команде при малейшем чихе меряют температуру.

- Коронавирус? Честно говоря, у нас вообще не видно, что… Мы как будто, тьху-тьху-тьху, никакой паники, все открыто, все работает, везде можно покушать. Люди как жили дальше, так и живут. Поэтому ничего такого сверхъестественного я не замечаю.

Если в команде кто-то начинает чихать, то мы ему сразу несем градусник. Тут уже дело не до шуток. У каждого могут быть какие-то сопли или простуда. Но мы верим, что это какой-то другой вирус, а не тот известный, который присутствует во всем мире. Поэтому стараемся не паниковать и поменьше контактировать со всеми. Например, на выходные я приехал в деревню к папе. Всем здоровья, добра, не болейте и мойте руки! – сказал Милевский.

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