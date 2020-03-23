2020-03-23T20:00:57+03:00
Общество
КП Беларусь

«За границу не ездила, с приезжими не общалась»: медики разбираются, откуда у пенсионерки из Житковичей коронавирус

Женщина не покидала даже район, неделю была на больничном, а когда сделали снимок - оказалось, у нее двустороняя пневмония
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
У пенсионерки из Житковичей нашли коронавирусУ пенсионерки из Житковичей нашли коронавирусФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:

В понедельник, 23 марта стало известно, что в Гомельской области появился второй случай заражения коронавирусом. Но в отличие от первого инфицированного - парня-спортсмена, который привез covid-19 из Европы, теперь опасный вирус нашли у пенсионерки из Житковичей. А ведь это райцентр в самой глубинке Полесья…

По данным kp.by, 58-летняя женщина работает в отделе кадров одного из предприятий города. На больничный она ушла уже давно - неделю назад. Жаловалась на сухой кашель, температуру и слабость. То, что не это не обычный ОРВИ, местные врачи поняли, когда сделали снимок - у женщины оказалось двусторннее воспаление легких. Пенсионерке стало совсем плохо, ее положили в больницу, взяли пробу на коронавирус и вскоре отправили в Гомельскую областную туббольницу, куда женщину и привезли в понедельник.

Тем временем, covid-19 у нее подтвердился.

- У нас сейчас работают медики, проверяют у всех температуру, обрабатывают помещение, - рассказали «КП» на заводе днем в понедельник. - Она никуда не выезжала не то что за границу, но даже из района, насколько мы знаем.

Жители райцентра, знакомые с женщиной, гадают, откуда у нее мог появиться коронавирус. Некоторые говорят, что дочь коллеги пенсионерки ездила в российский Питер - возможно, она там заразилась, потом вирус попал к матери, та принесла его на работу.

Но в областном управлении здравоохранения эту версию подвергают сомнениям. После двух часов ожидания корреспондент «КП» попал к начальнику управления Николаю Куденьчуку. Два его заместителя наотрез отказались что-либо рассказывать - пришлось ждать, пока у начальника окончится совещание.

- Сейчас в Житковичах областная санитарная служба проводит эпидрасследование - устанавливает контакты. Пока нет информации, чтобы женщина была заграницей или даже за пределами района. Есть сведения, что дочка ее коллеги была в России, но - два месяца назад, в январе. Увязать сложно. Проходит эпидрассрасследование, во время которого должны выяснить, где и как женщина могла заразиться. Пока ничего не известно, - рассказал Николай Куденьчук.

Сейчас женщина в порядке, она в сознании, искусственная вентиляция легких не требуется. Всех, кто контактировал с пенсионеркой - а это больше 40 человек - изолировали: часть в житковичской больнице, часть в гомельской. Это и родственники, и коллеги, и медики.

Начальник облздрава успокоил гомельчан - туббольницу не будут закрывать на карантин, она работает, как и прежде. Житковичские больница и поликлиника тоже работают.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Основал IT-компанию, дружит с Биллом Гейтсом, работает на телеканале «Евроньюс»: почему ваш ребенок должен учиться в Лицее БГУ
Как проходит обучение, как строятся отношение между учениками и учителями, и как поступить в это учебное заведение, - рассказал директор Лицея БГУ
Белорусский футбол в условиях коронавируса: «Лучше посмотреть на стадионе, чем в баре»
Из европейских стран только в Беларуси продолжается футбольный чемпионат. Сходили на стадион «Динамо» посмотреть, кто и почему ходит на матчи, когда многие выбирают самоизоляцию [видео, фото]
Новости 24
«Расстояние между зрителями и частое проветривание»: как работают минские кинотеатры из-за коронавируса
«Помощь оказана уже более чем 3450 соотечественникам». В МИД рассказали как возвращают белорусов
Стал известен результат первого теста Меркель на коронавирус: фрау канцлер здорова
В лесу под Волковысском нашли схрон с боеприпасами времен ВОВ
На М1 остановили фуру с польскими грушами вместо косметики
Пока на 10 дней: из-за коронавируса Россия запретила вывозить из страны гречку и другие крупы
Одиноким пенсионерам доставят на дом рецепты из поликлиники волонтеры
"Сорвался балансир с двумя колёсами": под Пружанами погиб 39-летний рабочий
В Гомеле эвакуировали 290 студентов из общежития: кто-то курил в санузле и поджег пластиковую дверь
В Могилеве мужчина ушел из приемного покоя больницы и пропал