«Белорусам может помочь любовь к даче»: врач-гериатр о том, как говорить с пожилыми людьми об изоляции и коронавирусе

Профессор, доктор медицинских наук, гериатр Кирилл Прощаев поговорил с нами об очень сложных вопросах в нынешней ситуации с пандемией коронавируса, который больше всего угрожает немолодым людям.

- Кирилл Иванович, отношение общества во время пандемии коронавируса к пожилым людям вы называете гуманитарной революцией. Что имеется ввиду?

- Как и с любой революцией - внезапные изменения устоев. На наших глазах меняется отношение к уязвимым с точки зрения здоровья группам населения. Это люди пожилого, старческого возраста и более молодые, имеющие при респираторных инфекциях риск осложнений хронических заболеваний - иммунодефицита, гипертонии, онкологии, сахарного диабета... Их благополучие, защиту поставили во главу угла политики, целые сообщества, организации, жертвуя экономическими благами. То есть ценность жизни возросла многократно.

- Что сработало? Традиции взаимопомощи, воспитанные многочисленными благотворительными акциями и краудфандингами, или, как сказал поэт, что «без чалавечнасці не будзе вечнасці»?

- Видимо, в обществе сложился некий запрос. Десятилетиями мы шли в направлении индивидуализма, в том числе осознавая ценность собственного здоровья. Но на этом фоне проявилась и необходимость обозначать ценность жизни и здоровья каждого. Не зря в последние годы много говорят о защите прав человека, поддержке женщин, мигрантов, ЛГБТ-сообщества, людей с положительным ВИЧ-статусом, онкопациентов. Пандемия стала триггером, решающим фактором проявить гуманитарную составляющую общества. Надеюсь, мой взгляд на позитивную роль эпидемии не окажется ошибочным…

- Сразу хочется уточнить, насколько речь, с вашей точки зрения, и о постсоветском пространстве.

- Дело не в границах - мы живем в открытом мире. И на фоне зарубежных историй о помощи старикам меня тронула информация, как люди в минских подъездах вывешивают объявления, что готовы принести пожилым соседям продукты из магазина или лекарства в аптеки, оберегая их от визитов в общественные места. Кстати, такую инициативу проявили и центры социального обслуживания. Плюс как врач я знаю, что пациенту пож

Кирилл Прощаев изучает механизмы старения и течения возраст-ассоциированных патологий, организацию профильной помощи. Фото: Личный архив

илого возраста с учетом эпидемиологической ситуации внимания уделяется больше - это и объем обследований, и при необходимости увеличение кратности визитов, и оперативная госпитализация.

- Есть и другое мнение: сейчас уязвимые группы стали еще более уязвимы. К примеру, в сети появилась петиция о запрете пожилым людям посещать поликлиники в период эпидемии…

- Ситуация с пандемией покажет зрелость нашего общества, сможем ли мы выйти из нее более гуманными. Вместе с тем, на петицию можно посмотреть, повернув эйджистский (дискриминирующий по возрасту - Ред.) фон в антиэйджистский. Почему мы не хотим, чтобы пожилые в этот период ходили в поликлиники? Не потому что нам страшно заразиться, а потому что мы опасаемся за здоровье пожилых людей в период подъема заболеваемости, когда пожилой человек в поликлинике сталкивается с переносчиками инфекций. Возможно, пандемия подскажет и вариант сезонного переноса поликлинической медпомощи пожилым пациентам на дом, когда врачам увеличат часы на визиты, сократив их на приеме.

Пожилым людям рекомендуют оставаться дома.Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

«Панические настроения - это нормально при столкновении с неизвестным. Потом придет трезвая оценка»

- Сейчас много говорят об изоляции и самоизоляции тех, кто входит в группы риска заражения коронавирусом. Есть ли подводные камни относительно пожилых людей?

- Мера вынужденная, но оправданная. Главное, чтобы в преклонном возрасте физическая изоляция не стала социальной с негативными последствиями, когда у человека становится меньше общения, усугубляется синдром одиночества, снижаются когнитивные способности, возникают проблемы с соматикой, качеством питания. Первая рекомендация гериатров - поддержание физической активности и сохранение количества и качества социальных связей пожилых людей на обычном уровне. В том числе и с помощью поддерживающих или замещающих интернет-технологий. Кстати, уже после объявления пандемии не раз встречал в сети предложения помочь пожилому человеку разобраться с мессенджерами.

- Однако не все пожилые люди готовы к радикальным мерам - кто-то из-за беспечности, кто-то из-за безвыходного положения...

- Потому должно идти постоянное проговаривание темы известными людьми, авторитетными врачами, чтобы все больше людей пришло к соблюдению вынужденных мер для своей безопасности. Приказами тут ничего не решишь. Для постсоветского человека это и вовсе повод все подвергнуть сомнению. Так что речь о постоянной доступной информации. Повторюсь, мы живем в открытом мире и видим ситуацию за границей. А общество ставит вопросы в том числе и своими действиями. То, что мы называем паническими настроениями, - тоже вариант поиска ответов. Это не надо ставить в упрек. В любом учебнике по психологии написано: первая реакция на что-то неизвестное, меняющее устои, - страх и неприятие. Потом происходит свыкание с мыслью, трезвая позиция.

По возможности, пожилым людям советую повременить с походами в магазины.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

- Беседы с пожилыми родителями на предмет изоляции на время эпидемии, ограничения привычных вещей нередко бывают тяжелыми. Как говорить о ситуации, чтобы человек в возрасте не почувствовал себя ущемленным?

- К месту напомнить: если многие страны рекомендуют самоизоляцию, то мы, простые люди, обязаны прислушаться и разобраться, почему в мире поступают так. Как врач, терапевт и гериатр, советовал бы настроить пожилого человека на максимально полную информацию из открытых официальных источников. Это, к примеру, документы Всемирной организации здравоохранения, которые издаются в том числе и на русском языке, сайты министерств здравоохранения Беларуси и других стран, НИИ. А кто знает иностранные языки - загляните в официальные источники других стран. А вот советам в «Одноклассниках» или «Вайбере» доверять не спешил бы, пусть даже звучат они крайне убедительно.

Главное - донести известный факт, что при любом вирусном респираторном заболевании пожилые люди попадают в группу риска. Такая инфекция может иметь в качестве осложнения пневмонию, а на ее фоне часто усугубляется течение основного заболевания. Нынешняя высокая смертность в Италии среди людей пожилого и старческого возраста в том числе связаны и с декомпенсацией, осложнениями хронических заболеваний. Так что изоляция - возможность обезопаситься от эпидемиологически опасных контактов. Плюс с вашей стороны останется удаленная забота о поддержании здоровья пожилых родственников с хроническими заболеваниями. Лишний раз проконтролируйте, в порядке ли давление, сахар в крови, обратитесь к терапевту, чтобы провести коррекцию. Если проблема хорошо компенсирована, то риск осложнений вирусной инфекции ниже, чем у человека с неуправляемым хроническим заболеванием.

Кирилл Прощаев изучает механизмы старения и течения возраст-ассоциированных патологий, организацию профильной помощи. Фото: Личный архив

Вместе с тем в ситуации с изоляцией можно найти позитив. Многие горожане-белорусы души не чают в своих дачных участках, часто бывают в родных деревнях. Возможно, для многих станет выходом закрыться за городом в максимально комфортной обстановке. На даче мало физических контактов, но это реальные социальные связи. Плюс - природа, солнце как источник витамина D. Думаю, многие задумаются о таком варианте жизни в 2020 году.

«Пандемия повлияет на развитие интенсивной терапии для пожилых и медпрогнозирование»

- Что можно сказать о профилактике новой респираторной инфекции для пожилых людей?

- То же, что и о профилактике любой ОРВИ. И не только для пожилых. Но сейчас очевидные меры заработали на практике. Так, повысился уровень гигиенического этикета: дистанция в очередях, маски, обработка рук. Даже будучи здоровыми, мы должны понимать: каждый может оказаться вирусоносителем. Потому и говорим о соблюдении рекомендованных правил поведения: снизить число контактов, а при симптомах заболевания либо общении с человеком, который приехал из эпидемиологически неблагополучной зоны, обращаться в медучреждения для обследования. К сожалению, ни одно государство в мире не может себе позволить протестировать 100% людей на предмет того, являются ли они вирусоносителями… Поэтому соблюдение респираторного и контактного этикета крайне важно

- Как считаете, ситуация с пандемией повлияет на развитие геронтологии, медицины в целом и антиэйджистских настроений?

- Пандемия может стать толчком для более активного развития геронтореаниматологии - интенсивной терапии для пожилых, прогнозирования в здравоохранении. Люди благодаря медицине стали жить гораздо дольше, но ситуация выявила уязвимость в случае массового резкого ухудшения состояния пожилых людей, как случилось в Италии. Наверняка ведение пожилых людей с хроническими заболеваниями, со старческой астенией нацелят на то, чтобы сделать их менее уязвимыми, а систему пересмотрят. С социальной точки зрения, возможно, сократится разрыв поколений в освоении новых технологий, станет меньше случаев, когда люди старшего возраста едва умеют звонить по Скайпу и пользоваться банковской карточкой. А в плане антиэйджизма для меня показательно, что основная часть разговоров относительно коронавируса касается защиты здоровья пожилых. Что важно - не только близких, но и всех пожилых людей.

- А какие советы, сейчас находясь в Москве, вы как врач дали бы маме, которая живет в Минске?

- Мама - сама доктор, дает советы знакомым и родственникам. Но важно, что многие белорусы, как и я, оказались в ситуации, когда, имея основное место работы в России, из-за карантина мы, как минимум, до 1 мая будем меньше видеть своих родителей, родных и близких (я уехал буквально в день закрытия российской границы). Так что давайте чаще общаться хотя бы посредством интернет-технологий. Давайте звонить родителям, говорить голосом, а в другое время присылать позитивные фото, картинки. Думаю, это укрепит семейные связи. Я с мамой только созваниваюсь, как минимум, дважды в день - утром и вечером...

Людям в возрасте советуют прибегнуть к максимальной самоизоляции.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

СПРАВКА «КП»

Кирилл ПРОЩАЕВ, 46 лет, профессор, доктор медицинских наук. Окончил Витебский медуниверситет. Прошел путь от врача приемного отделения до главврача. Изучает механизмы старения и течения возраст-ассоциированных патологий, организацию профильной помощи. Директор Научно-исследовательского медцентра «Геронтология» в Москве, зампредседателя Белорусского республиканского геронтологического общественного объединения. Вместе с коллегой Андреем Ильницким автор популярного издания «Продолжение будет. Книга о возрасте».

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

При уходе за пожилым человеком с ОРВИ следите за его одышкой и болью в грудине

Геронтологи советуют родственникам пожилых людей в период пандемии при их изоляции:

- чаще общаться через доступные им средства связи;

- поощрять физическую активность в виде домашних упражнений, выходов на балкон, прогулок на улице в местах с минимумом людей;

- обеспечить рацион питания пожилых близких свежими овощами и фруктами, белковой пищей (нежирным мясом, рыбой, яйцами), жидкостями;

- занять близких важными для семьи занятиями, например, вязанием вещей на следующую зиму;

- интересоваться состоянием здоровья, особенно при наличии у родственников хронических заболеваний, приемом назначенных лекарств.

Медики просят: мы работаем ради вас, а вы останьтесь дома ради нас.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Если вы ухаживаете за маломобильным пожилым родственником и заболели ОРВИ, вызывайте участкового врача, который осмотрит вас и вашего родственника, уточнит диагноз и оценит необходимость противоэпидемических мероприятий.

Если можете, на период болезни передайте заботу о пожилом человеке родственникам, друзьям, волонтерам, специалистам соцслужбы. Перед отъездом объясните его необходимость близкому человеку, передайте максимально полную информацию тому, кто вас заменит. Оставайтесь на связи с обоими.

Если же остаетесь, постарайтесь проживать в разных комнатах, регулярно заглядывая к пожилому человеку, на расстоянии справляясь о его здоровье. По желанию разместите поближе к родственнику радио, телевизор, ноутбук.

Когда комната одна, находитесь друг к другу не ближе 2 метров. Соблюдайте респираторный этикет (маски, которые надо менять не реже, чем раз в два часа, отдельная посуда, полотенца, гигиенические принадлежности, раздельное пользование кухней и санузлом). При уходе за пожилым человеком надевайте маску и на него (за исключением кормления и гигиены полости рта), старайтесь пользоваться одноразовыми перчатками.

ВАЖНО! Следите за появлением симптомов ОРВИ («простудных» проявлений) у родственника, а также за одышкой, болью в грудной клетке, синюшным или бледным цветом кожи и губ, повышениями температуры, нарушениями сознания. При первых признаках немедленно вызывайте медработника. Имейте контакты всех, кто может помочь, - от поликлиник и центров соцобслуживания до волонтеров и горячих линий медструктур.

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