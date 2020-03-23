Иногда милиция определяет по видео из развлекательных заведений: Минздрав о том, как узнают о контактах больных коронавирусом

Статистику на 23 марта Минздрав обнародовал в своем Телеграм-канале: «Выписаны или готовятся к выписке 22 пациента. Ранее у них тест на COVID-19 дал положительный результат, после проведенного лечения тесты отрицательные. Еще 59 находятся под медицинским контролем и на лечении».

Беларусь входит в топ-10 стран, где выполнено наибольшее число тестов на коронавирус, напомнили в Минздраве. Первые тесты были сделаны 23 января, а ровно за 2 месяца проведены более 21 тысячи тестов на COVID-19. Проработана логистика по основным уязвимым группам населения - это пенсионеры, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, также отмечает Минздрав.

Тех, кто вернулся из-за границы, просят самоизолироваться

- Всем приезжающим из зарубежных стран, где они находились на отдыхе или в командировке, мы рекомендуем самоизоляцию, - сказала на брифинге заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь Инна Карабан. - По прибытии им выдаются памятки. Все лица подписываются, что они гарантируют выполнение того, что написано в памятке.

Вернувшиеся в Беларусь обязуются не посещать родственников, работу, ограничить контакты. Если есть возможность - изолироваться полностью.

- Меры по изоляции - это не какая-то придумка Минздрава, - говорит замминистра здравоохранения Елена Богдан. - Не посещайте своих престарелых родственников, не посещайте общественных мест. Даже если вас обследовали на границе и вы оказались здоровы, это не значит, что за 14 дней не проявится заболевание. У нас были такие примеры.

Минздрав советует и социальное дистанцирование. Не запрещается выходить на улицу, но нужно соблюдать дистанцию в 1 - 1,5 м друг от друга.

- Наши врачи присоединились к международной акции под девизом «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам. А вы оставайтесь дома, чтобы помочь нам», - дополнила Елена Богдан. - Мы хотим призвать к самоизоляции пожилых людей. Особенно тех, у кого есть хронические заболевания. Это наиболее уязвимый контингент. Мы будем работать круглосуточно, будем жить в больнице. Но очень просим, чтобы вы оставались дома!

По данным на 23 марта, в Беларуси выявлен 81 случай коронавируса.

- Самому младшему пациенту - 3 года. Ребенок оказался контактом 1-го уровня, контактировал с мамой. Самому старшему пациенту - 78 лет, - уточнила Елена Богдан.

- Сейчас случаи заражения есть в Минске, Витебской, Гродненской и Гомельской областях, - уточнила замминистра.

Средний возраст, в котором зарегистрировано максимальное количество случаев заражения коронавирусом, - от 15 до 49 лет.

- Кроме того, на сегодня около 1100 контактов первого уровня находятся в самоизоляции и порядка 8800 контактов второго уровня находятся под меднаблюдением, - приводит цифры Инна Карабан.

Все контакты выявляются с помощью опросов пациентов с подтвержденным диагнозом.

- В некоторых случаях привлекаются и органы внутренних дел, - говорит Карабан. - Не всегда наши пациенты рассказывают. Особенно когда посещают какие-то развлекательные заведения. Тогда органы внутренних дел помогают: просматривают видеозаписи, чтобы максимально выявить тот круг лиц, которые контактировали с пациентом.

Можно ли ходить в кафе, рестораны и салоны красоты?

- Мы рекомендовали всем организациям общественного питания обеспечивать максимальное дистанцирование: чтобы разместили столики на расстоянии метр-полтора, уменьшив количество лиц, которые к ним приходят, - сказала Инна Карабан.

Пока речь о закрытии кафе и ресторанов не идет.

- У нас пока контролируемая эпидемическая ситуация. Но вместе с тем переходить на доставку - это очень неплохая мера, - прокомментировала Карабан.

Она называет ситуацию с коронавирусом в Беларуси достаточно благополучной.

- Поэтому нет экстренной необходимости ограничивать посещения массажных кабинетов, салонов красоты. Но я бы рекомендовала, чтобы у клиентов спрашивали, были они в последние 14 дней за пределами Беларуси. И в случае положительного ответа, чтобы отказывали таким людям, - отметила Инна Карабан.

Также замминистра Елена Богдан привела статистику от Всемирной организации здравоохранения. Например, рейтинг обеспеченности оборудованием для вспомогательной вентиляции легких.

- Беларусь имеет 22 на 100 тысяч населения. Если мы подключим сюда наркозно-дыхательные аппараты, - получится 38. Для сравнения, в США эта цифра 18, в Италии - 8,3, в Великобритании - 12,9.

А В ЭТО ВРЕМЯ

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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Постановлением Правительства №163 определено, что более 2,35 млн рублей Беларусь потратит на мероприятия по предупреждению завоза в страну коронавируса и распространения инфекции. Минфин выделит деньги из средств республиканского бюджета на расходы, связанных с катастрофами, стихийными бедствиями, авариями. Минздрав получит 1,57 млн, причем 450 тысяч - РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.