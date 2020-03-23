«Таинственные голоса в первородном виде»: белорусы, оказавшиеся в Китае в разгар коронавируса, сделали микс с песнями полесской деревни

Музыканты из группы ROSTANY записали Slavic Blood in the Mix 001 ("Славянская кровь в миксе" - Ред.) – славянский взгляд на модные в мире электронной музыки длинные миксы. Их делают как ди-джеи по своей инициативе, так и крупные лейблы или, наоборот, небольшие сообщества. Целевая аудитория – публика Youtube, которая включает музыку фоном, а также ди-джейское сообщество. По крайней мере, белорусы уверены: этот опыт будет полезен и для продвижения белорусского сегмента современной музыкальной культуры.

Выступление Rostany в клубе Level Max в китайскои городе Хойчжоу. Фото: Архив группы

В миксе звучит 4 трека самих ROSTANY (белорусскоязычные «Спартанцы», которые открывают микс, англоязычные ID, Daisy Chain, China) и еще 24 от других артистов со всего мира – представителей электронной сцены. Все это приправлено оригинальным подходом к сочетанию разных по стилистике работ. Например, сэмплами с аутентичным акапельным пением бабушек из белорусской глубинки. Речь о знаменитых певуньях из деревни Раздяловичи Ганцевичского района Брестчины.

- Пусть это и не слишком характерно для так называемой Tomorrowland-музыки, сконцентрированной на сглаживании мижкультурных черт. Однако мы ощущаем, что эти таинственные голоса из белорусского прошлого, которые мы сохранили почти в первородном виде, - это как келих крепкого стародавнего белорусского музыкального напитка. Уверены, на танцполе он только добавит жара. Если доведется поехать снова в Китай, песни из Раздялович услышат и там.

Микс делал Neirol (Андрей Листратенков, он на фото справа), а за живые инструменты отвечал Vic Villian (Виктор Руденко). Фото: Архив группы

Правда, недавно рассказывали музыканты в большом интервью «Комсомолке», китайцы в своей массе ссылки к этнике не считывают. Там это направление сейчас не в почете.

- Возможно, это итог культурной революции времен Мао Цзэдуна, - рассуждает Виктор. - Если в Беларуси любой вспомнит мелодию той же «Купалiнки», то молодым китайцам такое несвойственно. Зато однажды встретили на улицу женщину, которая шла и красиво пела. Мы записали несколько ее песен на диктофон.

Для новой работы ROSTANY, к примеру, своих известных «Спартанцаў» адаптировали под «лютый коммерческий dubstep». А вообще, в Slavic Blood in the Mix 001 звучит час мощного белорусского стафа: на выходе получился dubstep, hardstyle микс с авторскими живыми синтами, гитарами, мэшапами. Микс делал Neiroll (Андрей Листратенков), а за живые инструменты отвечал Vic Villian (Виктор Руденко). Сначала работа вышла на сервисе Soundcloud в тестовом режиме, а 23 марта состоялся YouTube-релиз.

ROSTANY думают о том, чтобы выпускать подобные миксы раз в месяц-два, если все это будет иметь некий резонанс.

ROSTANY - Slavic Blood In The Mix.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«В магазины пускают после измерения температуры»: белорусский музыкант о жизни в Китае в разгар коронавируса

Группа ROSTANY, которая была специальной звездой в китайских клубах-тысячниках, прервала гастроли из-за коронавируса (читать далее)

«Смотрите, народа почти нет! А продукты берем только в упаковке»: белорусы в Китае сняли видео о жизни при коронавирусе

Музыканты белорусской группы ROSTANY готовятся к вылету в Минск - они прервали гастроли по Китаю после 20 концертов (читать далее)

«В клубах покупают шампанское за $10 тысяч, а таксисты плачут из-за лишних 50 метров». Музыканты из Беларуси о том, чем за 5 лет впечатлил Китай

«Комсомолка» попросила группу ROSTANY сравнить ментальность белорусов и китайцев, а еще рассказать, что поменялось в Поднебесной с началом эпидемии коронавируса (читать далее)