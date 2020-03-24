«Жду справедливости». В Гомеле судят учительницу, которая на уроке надорвала ухо 3-класснице

24 марта в Гомеле начался суд над бывшей учительницей гимназии №71 по обвинению матери 3-третьеклассницы. Как уже рассказывала «КП», в январе гимназистка вернулась домой с надорванным ухом - выяснилось, что на уроке у нее возник конфликт с учителем. Официально об инциденте так никто и не рассказал, но, по нашим данным, девочка по какой-то причине не хотела писать задания по математике на уроке, что сильно разозлило учительницу.

Мама подала заявление в милицию, и по итогам проверки в РОВД объяснили, что мама имеет право «возбудить в суде дело частного обвинения». В действиях учительницы есть состав преступления по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого телесного повреждения», но в этом случае возбудить дело могут только по заявлению в суд официального представителя потерпевшей >

Мама так и сделала, суд дело возбудил. Процесс сделали закрытым - огласки не хочет ни учительница, ни мама школьницы. До начала первого заседания перед залом сидела учительница с адвокатом, а рядом - мама с потерпевшей девочки. Друг с другом они не разговаривали, и общаться с прессой все участники процесса отказались.

- Что вы ждете от суда, какие у вас сейчас чувства? - спросили мы учителя.

- Тревожно. А жду справедливости.

Учительница сказала, что уже уволилась из гимназии и больше пока нигде не работает, на другие вопросы отвечать не стала. Мама потерпевшей девочки лишь отрезала: «Без комментариев».

На заседании была еще одна девочка - свидетель, одноклассница потерпевшей. Ее привел в суд папа. На процесс вызвали также психолога и медэксперта.

Ожидается, что суд надолго не затянется - скоро должны вынести приговор.