«Жду справедливости». В Гомеле судят учительницу, которая на уроке надорвала ухо 3-класснице
24 марта в Гомеле начался суд над бывшей учительницей гимназии №71 по обвинению матери 3-третьеклассницы. Как уже рассказывала «КП», в январе гимназистка вернулась домой с надорванным ухом - выяснилось, что на уроке у нее возник конфликт с учителем. Официально об инциденте так никто и не рассказал, но, по нашим данным, девочка по какой-то причине не хотела писать задания по математике на уроке, что сильно разозлило учительницу.
Мама подала заявление в милицию, и по итогам проверки в РОВД объяснили, что мама имеет право «возбудить в суде дело частного обвинения». В действиях учительницы есть состав преступления по статье Уголовного кодекса «Умышленное причинение легкого телесного повреждения», но в этом случае возбудить дело могут только по заявлению в суд официального представителя потерпевшей >
Мама так и сделала, суд дело возбудил. Процесс сделали закрытым - огласки не хочет ни учительница, ни мама школьницы. До начала первого заседания перед залом сидела учительница с адвокатом, а рядом - мама с потерпевшей девочки. Друг с другом они не разговаривали, и общаться с прессой все участники процесса отказались.
- Что вы ждете от суда, какие у вас сейчас чувства? - спросили мы учителя.
- Тревожно. А жду справедливости.
Учительница сказала, что уже уволилась из гимназии и больше пока нигде не работает, на другие вопросы отвечать не стала. Мама потерпевшей девочки лишь отрезала: «Без комментариев».
На заседании была еще одна девочка - свидетель, одноклассница потерпевшей. Ее привел в суд папа. На процесс вызвали также психолога и медэксперта.
Ожидается, что суд надолго не затянется - скоро должны вынести приговор.
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