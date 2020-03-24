«Пытаемся действовать профессионально и точечно». Лукашенко рассказал послу Китая, как Беларусь борется с коронавирусом

24 марта президент встретился с послом Китая в Беларуси Цуй Цимин. Обсуждали коронавирус и взаимопомощь.

- В последнее время Китай и Беларусь развернули тесное сотрудничество в борьбе с эпидемией пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, - сказал дипломат. - Президент Беларуси Александр Лукашенко сразу же направил послание Председателю КНР Си Цзиньпину с выражением поддержки в связи со вспышкой эпидемии в Китае и поручил белорусскому правительству дважды направить самолет с чрезвычайной гуманитарной помощью Китаю.

Как рассказал дипломат, медицинские эксперты из Китая и Беларуси уже дважды организовывали видеоконференции по профилактике эпидемии пневмонии, которая вызывается новым коронавирусом.

Президент рассказал, что в Беларуси борются с коронавирусом точечно и используя опыт Китая. А все случаи, которые зафиксированы в стране, завезены из-за границы.

- У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус, - сказал Александр Лукашенко. - Из завезенных коронавирусов из Китая - ни одного. Здесь работает очень много граждан КНР (и в "Великом камне", и на других объектах, и на БНБК, который мы строим с помощью китайского народа и кредита) - ни одного факта, случая, завезенного из КНР вируса. Мы очень аккуратно работали и работаем. Не потому, что ничего не боимся, не в этом дело. Мы пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя из опыта вашего и нашего.

Также президент рассказал о...

...БЛАГОДАРНОСТИ

"Мне каждое утро докладывают обстановку. Не было случая, чтобы мы задали вопрос китайским специалистам, нашим друзьям, и они нам не ответили. Весь горький опыт, который они накопили за эти месяцы, они щедро передают белорусским эпидемиологам, микробиологам, врачам и так далее". "Спасибо вам и всему китайскому народу за ту помощь, которую вы нам сейчас оказываете".

...БОРЬБЕ

"Мы определили страны, которые очень серьезно контролируем с точки зрения приезда оттуда наших людей и граждан, допустим, Германии, Франции, Италии. Мы ведь страну не закрывали, ни с одной страной не закрыли границу. К нам приезжают разные люди, но в аэропорту (в основном это воздушное сообщение) мы серьезнейшим образом контролируем тех, кто прибывает в Беларусь".

...ПОДЪЕМЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ

"Нам надо не упустить вопрос других болезней, потому что от коронавируса у нас еще не погиб ни один человек, а от других болезней люди погибают. Поэтому я предупредил Минздрав, чтобы врачи уделяли большое внимание людям с другими болезнями".

...УЯЗВИМЫХ ГРУППАХ

Медики обращают внимание на тех, кто находится в группе риска, - это люди пожилого возраста и те, кто имеет ряд сопутствующих заболеваний.

"Конечно, любой вирус на такого человека бросается и начинает его там тормошить". "Нашим врачам пока удается справляться с этими болезнями, но расслабляться мы не планируем".

...ПАНИКЕ

"Всякое в жизни бывает, но главное - не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты. Ваш опыт (КНР, - Ред.), наш опыт мы используем, чтобы на предельно допустимом для нас уровне пройти пик. Выдержим до православной Пасхи (в этом году она выпадает на воскресенье 19 апреля) - значит, жить будем".

КСТАТИ

"Никакие коронавирусы не мешают развивать двусторонние"

После того, как сложная эпидемиологическая обстановка будет преодолела, президент уверен - будет увеличиваться торгово-экономическое сотрудничество с Китаем.

- Нам никто и ничто, никакие коронавирусы не мешают развивать двусторонние отношения, - сказал Александр Лукашенко. - Я не заметил, что мы где-то провалились. Да, была пауза (вы знаете, она не с Беларусью связана). Мы это воспринимаем нормально. (...) Не просто восстановить, возобновить наше сотрудничество с Китаем, но и нарастить его в нынешнем году, преодолев отставание некое. Это в наших силах. И мы это сделаем.

Посол КНР поблагодарил Беларусь за помощь в борьбе с коронавирусом. Как рассказал он журналистам, в этот непростой период белорусско-китайские отношения только укрепились.

- Друзья познаются в беде, - сказал Цуй Цимин, его слова приводит belta.by.

Господин посол уверен, что как китайская, так и белорусская стороны справятся с коронавирусом.

Напомним, в конце января Александр Лукашенко дал распоряжение направить военный борт с гуманитарным грузом - лекарствами, масками, халатами, перчатками и т. д. - в Китай.

- Пусть эта помощь, идущая от чистого сердца всех белорусов, позволит дружественному китайскому народу справиться с выпавшими на его долю испытаниями, - сказал президент в своем послании председателю КНР. - (…) Только скажи, что еще мы могли бы сделать для вас. (подробнее)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Си Цзиньпинь приедет в Беларусь

Президент рассказал о том, что готовится визит Минск Председателя КНР Си Цзиньпина.

- Прошу, передайте моему другу, Председателю КНР Си Цзиньпину, что мы его в Беларуси очень ждем, - сказал президент. - У нас еще есть время подготовиться к нему, чтобы он был наполнен нужными для двух государств мероприятиями.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

23 марта Минздрав опубликовал цифры: в Беларуси выявлен 81 случай инфицирования COVID-2019. Из них 22 пациента уже выписаны из больниц или готовятся к выписке. Ранее их тесты дали положительный результат, но после курса лечения тесты на коронавирус отрицательные. Еще 59 человек находятся под наблюдением медиков.

За два месяца (с 23 января по 23 марта) в стране проведено более 21 000 тестов на коронавирусную инфекцию. Тем самым Беларусь вошла в топ-10 стран мира с наибольшим числом выполненных тестов на COVID-2019.

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