Умер археолог, открывший древнее Брестье и Туровский крест, который обещал восстановить президент

О смерти ученого сообщил в своем Фейсбуке замдиректора Института истории Национальной академии наук Беларуси Вадим Лакизо. Петра Федоровича не стало 23 марта. В комментариях к посту появляются слова соболезнований: "Самы старэйшы археолаг быў у Інстытуце пасля Георгія Васільевіча [Штыхава]", "Дзякуй ад усёй зямлi дрыгавiцкай", "Так, закрылася эпоха. Як бы пафасна гэта ні гучала, але так ёсць".

Петр Лысенко известен своими исследованиями древних курганов во многих городах Беларуси. Изучал археолог и Минск. Благодаря раскопкам историка утвердилось мнение что Брест основан дреговичами. А еще именно Лысенко первым обнаружил в городе над Бугом жилые постройки времен Древней Руси. Теперь на месте того раскопа – археологический музей Берестье.

Так выглядит древний Брест в музее "Берестье". Фото: atmasfera.by

Когда летом 2017-го «Комсомолка» беседовала с Петром Федоровичем, он говорил, что его очень беспокоит то, каким станет после реконструкции этот объект. А еще вскользь отмечал, что из-за этого объекта даже оказался в немилости у всемогущего советского идеолога партии Михаила Суслова.

Кстати, десятилетиями позже во время раскопок на территории Брестской крепости Лысенко убедился, что историю Бреста стоит отсчитывать с Х века, а не с 1019 года – по первому летописному упоминанию.

Одно из самых знаменитых исследований Петра Лысенко – раскопки Турова. Это была одна из первых его экспедиций - 1962 год. Тогда и в следующих поездках в древний город археолог исследовал фундамент епархиального храма второй половины ХII века. Лысенко считал, что сооружение стояло на слабом фундаменте. Потому в 1230 году он был разрушен отзвуками дошедшего с румынских земель землетрясения. Как говорят современники, точки тогда были под 8 баллов по шкале Рихтера. Сегодня на месте церкви - экспозиция «Древний Туров» краеведческого музея, в центре которой тот самый фундамент.

Так выглядят иконки, которые с 1962 года лежали в сейфах Академии наук. Фото: Архив "КП"

На этих руинах Лысенко обнаружил и четыре свинцовые иконки. На них – лики святых, в том числе и Кирилла Туровского. Причем по образу этой миниатюры принято воссоздавать его портрет. По версии ученого, иконки - это оформление напрестольного креста Туровской епархии. Такой крест, как и знаменитый Крест Ефросиньи Полоцкой, мог быть и тут. «Епархия в Турове - одна из древнейших на территории Киевской Руси, - аргументировал археолог. А ничего не известно о нем из-за того, что он мог погибнуть в результате тех самых подземных толков 1230 года.

Интересно, что Петр Лысенко вместе с сыном воссоздал из современных материалов (пользуясь сведениями о внешнем виде полоцкого креста) копию Туровского креста. Полвека с лишним хранились в простом сейфе Академии наук те самые иконки с многотысячелетней историей. А летом 2017-го об артефактах неожиданно заговорил президент, посещая Полесье:

- Крест Евфросинии Полоцкой, вы помните, в свое время мы с Филаретом, митрополитом нашим почетным ныне, восстановили, и крест Туровский восстановим, - сказал Александр Лукашенко, обещая, что профинансируют государственные банки вместе с Банком развития.

Но пока о проекте ничего не слышно.

Исследовал Лысенко и так называемые живые, растущие из-под земли, кресты на Борисо-Глебском кладбище Турова. Еще два креста из камня есть в церкви Всех Святых, один - в церкви деревни Погост. А в 2004-м Петру Федоровичу удалось обнаружить на територии древнего дединца в месте слияния рек Припяти и Язды. Правда, ученый с сыном Федором ожидал обнаружить там руины каменной башни, но в разведывательной траншее показался крест размером примерно 5 на 5 метров.

Так выглядел обнаруженный Лысенко и его сыном в 2004-м крест. Фото: Архив "КП"

- О такой находке не слыхивали ни в восточно-, ни в западноевропейской археологии. А датироваться каменный крест может где-то XVI веком, - говорил «Комсомолке» археолог. Он считал, что это случайная удача. И сожалел, что по команде тогдашнего замминистра культуры Владимира Гридюшко необычный крест просто-напросто закопали...

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