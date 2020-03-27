«Машеров просил убрать слова о «тых, што на пасадах сядзяць»: как режиссер Борис Луценко боролся с цензурой в БССР

Несколько раз Борис Иванович рассказывал о таких случаях по просьбе «Комсомолки» в личных и телефонных беседах. Но в какой-то момент вдруг задался вопросом: «А может, и не надо ворошить прошлое? Давайте подождем. Машеров и Кузьмин, с которыми связаны эти истории, - люди, которых я уважаю». Взамен мастер предложил поговорить о том, что его волнует, - о зрителе, которому сегодня зачастую не интересны высокие проблемы, а падок он разве что на анекдоты. «Обижаться на это не надо - как есть», - добавил Борис Иванович. Сделать такое интервью собирались к прошлому Дню театра, но не сложилось. А 5 февраля 2020-го мастера не стало…

Однако воспоминания Бориса Луценко о контактах с цензурой и власть предержащими остались. Некоторые детали он упоминал прежде в книге «Исповедь грешного лицедея», некоторые - нет. Международный день театра, пусть и годом позже, - повод вспомнить знаменитого белорусского режиссера и эпоху, в которую он творил…

Борис Луценко создал гремевшие на весь СССР белорусские спектакли 1970-х. Фото: Сергей ЖДАНОВИЧ для журнала "Мастацтва", kimpress.by/mastactva

Песни Мулявина вырезали за слова Купалы о белорусах, идущих, «не знаючы куды»

...Лично с Борисом Луценко мне довелось познакомиться довелось лишь в 2018 году, когда «Комсомолка» делала цикл публикаций о фотопробах в белорусских фильмах. Тогда мы листали и альбом со снимками известных теперь актеров - Дмитрия Харатьяна, Бориса Щербакова, Андрея Смолякова, Александра Галибина, которые претендовали на роли в экранизации купаловской пьесы «Раскіданае гняздо». Ставил картину Борис Луценко. Не случайно: в Купаловском театре уже 10 лет шел одноименный спектакль, где играли Стефания Станюта, Леонид Рахленко, Павел Кормунин, Геннадий Гарбук, Валентин Белохвостик...

Сымоном стал Александр Франскевич, при этом на роль пробовались будущие большие кинозвезды – Дмитрий Харатьян, Александр Галибин и Андрей Смоляков. Фото: фонд "Беларусьфильма" в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства

Интересу «Комсомолки» к картине начала 1980-х знаменитый режиссер удивился. Ведь еще в своей книге «Исповедь грешного лицедея» Луценко назвал эту работу «безжалостно оскопленной», «выхолощенным уродцем», «евнухом в советском гареме политпропаганды».

Режиссер говорил об этом, пока шли в потемках с малой сцены, пробираясь через ремонтные леса, которые стояли в театре. Это было вечером после поставленного (и сыгранного в паре с прекрасной Беллой Масумян) им спектакля «Он и Она», куда маэстро пригласил перед интервью. А потом в небольшом атмосферном кабинете Борис Иванович угощал нарезанной дольками грушей, инжирным персиком и орешками, разложенными по пакетикам. Рассматривая фото из альбома с пробами к «Раскіданаму гнязду» и периодически повторяя «Сережа, кушайте», 80-летний мастер вспоминал любопытные моменты отбора актеров и съемок. Рассказал и о злосчастном предпремьерном показе.

Борис Луценко в своем кабинете в Горьковском. Фото: Юрий ИВАНОВ

- Мне кричали «Браво!», я собирался везти ленту в Москву. Но потом слово взял секретарь ЦК Компартии Беларуси по идеологии Александр Кузьмин. Он буквально взбеленился на несколько зонгов (песенных отрывков. - Ред.) на музыку Сергея Кортеса. «Почему вы опять взяли раннего Купалу? Почему забываете его произведения советского периода?» - кричал он. В итоге примерно половину из спетых специально для фильма Владимиром Мулявиным зонгов вымарали (сегодня известна лишь 9-минутная запись песен к фильму. - Ред.). Особенно жалко этого:

Піце, смакчыце кроў маю з жылаў,

Будзе хай сліўням, піяўкам завідна,

Рыйце, капайце брату магілу,—

Вам толькі гэткай працы нястыдна!

Вам, цемратворцам блізкім, далёкім,

Шлю свой прывет і ласку ад сэрца;

Дзякуй шлю вам, шмялям слепавокім,

Дзякуй! Хай далей моц ваша прэцца! (Кстати, Борис Луценко вспоминал любопытную деталь: «Когда театр гастролировал с «Раскіданым гняздом» в Москве, я увидел какую-то чиновническую машину с буквами «МОЦ» на номере» - Ред.)

Луценко был во главе Горьковского без малого 30 лет. Фото: Евгений КОКТЫШ

Еще в фильме осталась сцене, где Сымон несет крест на гору под музыку. А там ведь тоже звучал вырезанный зонг со строфами из стихотворения Купалы «Як цені» - принципиально важный для меня, резавший эпизоды:

Пад непрагляднай марай ночы

Нам не дабачыць нашых крыўд.

На свет падняць баімся вочы,

Сабе сам кожны ўжо абрыд.

Ідуць народы з лета ў лета

К жыццю, к святлу з бяды, з жуды,

А мы, як цені з таго свету,

Ідзём, не знаючы куды.

- Кстати, в Купаловском театре эти зонги прошли через все худсоветы и цензуры. Мы даже возили спектакль в Москву, его посещала министр культуры Екатерина Фурцева - проблем не было, - добавляет Борис Луценко. Он говорит, что восстановить потерянные зонги смог лишь в 1990-х, когда поставил «…Гняздо» в Горьковском театре.

Одна из самых ярких сцен «Раскиданного гнезда», когда Сымон несет крест, и по ней тоже прошлась цензура.... Фото: Кадр из фильма «Раскиданное гнездо»

Луценко вспоминал, что на премьере Кузьмин, главный идеолог БССР 1971 - 1986 годов, сильно разозлился на него еще и из-за прозвучавших посреди картины аплодисментов: «Опять торбы, которые люди на высоких должностях не должны забывать? На кого эти намеки? Тебе же Машеров запретил еще в спектакле!»

- Когда в 1972-м вышел спектакль Купаловского, я услышал много похвал, - вспоминал Борис Иванович. - Но на фразу «Аб торбах не павінны забывацца нават і тыя, што на пасадах сядзяць», которую у Купалы произносит Старец, еще на репетициях обратил внимание исполнитель этой роли народный артист СССР Леонид Рахленко и предупредительно показывал пальцем вверх. А когда от спектакля к спектаклю после нее начинали аплодировать (даже когда в зале были сплошь партработники!), то слегка испугался: такой эффект не задумывался, на фразу акцента не делалось.

Разгорелся скандал. Сначала цензоры занялись поиском того, что имел в виду Купала под словом «пасада». Оказалось, что в его лексике речь шла не о должности, а скорее о богатстве. Тогда театру выискивавшие нежелательные слова и фразы посоветовали исправить реплику от греха подальше. А Машеров, посмотрев спектакль, и вовсе сказал: лучше обойтись без этой фразы.

Сцена из спектакля "Раскіданае гняздо" в Купаловском театре, 1972 год. Фото: wikipedia.org

- Но вопрос как-то замылился, хотя обычно цензоры следили, чтобы их поправки были внесены. Тем более зритель на такое клевал - шел на спектакль ради одной неблагонадежной реплики. А из фильма ее вырезали после того самого замечания Кузьмина. Да, сейчас это все кажется смешным, но тогда цензура шла постоянная - настолько театр был важен в жизни общества. И многие постановки становились головной болью начальников. Спектакль могли запретить, долго не принимать, требовать поправок - от вымарывания фразы до целой мизансцены. Мы долго спорили. Нас, к счастью, не сажали. Но иногда снимали с должностей, как было у меня. Но я не хвастаюсь этим. Хотя тогда мы даже гордились, что нас запрещали…

«Раскіданае гняздо» Борис Иванович ставил дважды на театральной сцене. Это сцена из постановки 1990-х в Горьковском. Фото: rustheatre.by

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Борис Иванович вспоминал, что цензура внутри самого театра была куда мягче. Например, когда молодой Луценко ставил «Зацюканага апостала» Андрея Макаенка в Купаловском, никто кроме самого драматурга его не спешил поддерживать. Наоборот, вспоминал Борис Иванович, все ждали, наблюдая за репетициями, громкого провала. На один из прогонов даже пришли директор Михалюта и главреж Кондрашов.

- Они сели у меня за спиной, и я почувствовал: «...Апостала» могут свернуть. А когда я в какой-то момент остановил репетицию, Кондрашов сказал: не останавливайте, а мы посмотрим, может, поможем с актерами поработать. У меня к тому моменту накопилось столько негатива, что я взорвался и выгнал их из зала. Как ни странно, они опешили и ушли. После резкого общения с руководством уже ждал приказа об увольнении, но, к удивлению, на худсовете постановку похвалили даже те, кто в ней откровенно сомневался.

Луценко не стало 5 февраля 2020 года. Фото: Юрий ИВАНОВ

Партчиновники поставили крест на амбициозном проекте Бориса Луценко создать в Минске театр в духе московского «Современника». Поначалу ЦК комсомола дало комнатку для репетиций «Пятой колонны» по модному тогда Хеменгуэю в своем здании на улице Карла Маркса (теперь там ЦК БРСМ), даже выделило зал для премьеры. Но после удачного, казалось бы, показа спектакль так никуда и не пристроили.

- Не исключаю, что это команда из соседнего здания - ЦК КПБ (нынешняя Администрация президента – Ред.), - рассуждал Борис Иванович.

Увидев спектакль «Последняя инстанция», Машеров сказал его режиссеру: «Я мало времени провожу с семьей». На снимке глава БССР с внучками. Фото: Евгений КОКТЫШ

Тем не менее Бориса Луценко вскоре сосватал на место главного режиссера Горьковского театра (как и Валерия Раевского в Купаловский) драматург Андрей Макаенок. Он убедил ЦК дать шанс воспитанным в Беларуси талантам, выпускникам Минского театрально-художественного института. Собеседовал Луценко перед назначением сам первый секретарь Машеров. А вскоре он пришел в Горьковский на один из премьерных показов спектакля «Последняя инстанция» по пьесе белоруса Николая Матуковского.

- Было волнительно. Текст долго не допускали до сцены как слишком острый, хотя речь об истории отцов и детей, - вспоминал режиссер. - Это подтвердил и Машеров. После спектакля он сказал: «Пьеса про меня - я немного времени уделяю семье».

А позже Машеров поддержал Луценко после выхода постановки «Возвращение в Хатынь», которую в московской прессе обвинили в абстрактном гуманизме и чуть ли не сочувствии немцам.

- После статьи он пришел в театр, но сел не в правительственную ложу, а в партер, - вспоминал режиссер. - И смотрел я не столько на сцену, сколько на его реакцию, видел его искренние слезы. А потом Петр Миронович сказал: «Удивлен, что в Москве не приняли постановку...» И, как бывший партизан, добавил: «У вас здесь все - правда».

Спектакль "Возвращение в Хатынь" Алеся Адамовича и Бориса Луценко в Москве раскритиковали за абстрактный гуманизм, а Машеров сказал, что в постановке - все правда. Фото: rustheatre.by

А история статьи в центральной прессе, рассказывал Борис Иванович, связана с реакцией на «Возвращение в Хатынь» во время московских гастролей министра культуры СССР Петра Демичева. После показа он сказал, что у партизан на сцене нет дисциплины, немцы поданы упрощенно, нет идеологической ненависти к фашизму. Конечно, нахваливавшие постановку критики с искусствоведами стали разбивать ее в пух и прах.

- Но ажиотаж к гастролям Горьковского статья подогрела, - говорил Луценко. - Кстати, потом сам Демичев заметил: высказался он не столь критично, как домыслили в прессе.

Еще одна встреча Луценко с Машеровым произошла по неприятному поводу. Борис Иванович поставил философскую пьесу венгра Мадача «Трагедия человека». Работу высоко оценили и венгры, и москвичи, и чиновники из белорусского Минкультуры. Спектакль пригласили в Венгрию на фестиваль.

- Правда, от ЦК КПБ был лишь Порватов, заместитель Кузьмина. Ему постановка не понравилась: Адам, Ева, библейские мотивы… А вскоре состоялся съезд КПБ, и Машеров в своем докладе говорит: «Некоторые главные режиссеры минских театров позволяют себе ставить спектакли, которые не нужны нашим людям, они запутывают, их нельзя понять».

Из-за спектакля "Трагедия человека" Луценко едва не потерям место главного режиссера Горьковского театра в конце 1970-х. Фото: rustheatre.by

По сути, для Луценко это означало увольнение. У Кузьмина режиссер выяснил, что в ЦК информация попала искаженно: мол, Борис Иванович в обход чиновников и партийцев пригласил венгров на премьеру, а вдобавок напоил их.

- Я объяснил, что пригласить иностранцев без ведома вышестоящих органов не мог, а венгров только обедами кормили на правах гостеприимных хозяев. Кузьмин все понял, но добавил, имея в виду Машерова: «Ты пойди и ему расскажи».

А спустя несколько дней первый секретарь принял добивавшегося встречи режиссера в компании с Кузьминым и тем самым Порватовым. Последний молчал, идеолог обронил пару фраз. А Машеров начал с того, что: «Думаете, что я не прав в своем выступлении?» Луценко ответил, что не его дело давать оценки, но ведь спектакля главный человек в БССР не видел. В трехчасовом разговоре пришли к мнению: спектакль ничему не противоречит, Луценко остался при должности, театр поехал в Венгрию. А вот того самого Порватова вскоре сняли…

«Макбета» с Ростиславом Янковским в главной роли Луценко называл своим режиссерским Эверестом. Фото: rustheatre.by

Досталось Борису Луценко и за самую знаменитую постановку (он называл ее своим Эверестом) - «Макбет» с Ростиславом Янковским и Александрой Климовой в главных ролях.

- Критик Владимир Нефед, с которым мы были в нормальных отношениях, сказал, что это антисоветский спектакль. Я спрашиваю почему. А он отвечает: «Вы восстаете против власти», намекая на финал постановки, когда актеры так скандировали «Да здравствует король!», словно посылали его куда подальше. Я ответил: «Против королевской власти!» Но, видимо, не только Нефед посчитал это намеком на власть советскую…

Сначала Луценко не дали Госпремию за «Макбета», а спустя несколько лет не пустили на гастроли спектакля в ФРГ. Тогда на режиссера его же коллеги написали в КГБ, который давал разрешения на выезд, убийственную характеристику, припомнив его мысли о свободном от гнета парторганов театре. Попытки разобраться с помощью ЦК КПБ не помогли. А после немецких гастролей, которые прошли с огромным успехом, Луценко разбирали на собрании театра. Вступился за него вслух только Ростислав Янковский, а несколько сторонников промолчали. В итоге Луценко снимают с должности.

Борис Луценко и Ростислав Янковский дружили по жизни, хотя в профессии каждый мог стоять за свое видение театра. Фото: Геннадий ЖИНКОВ, БелТА

Год он числился в Купаловском. Было приглашение в Ленинград, но местные партократы решили: пьеса Макаенка, выбранная минчанином для Театра комедии имени Акимова, «не в ленинградской традиции». Потом Борис Иванович стал на 9 лет главным режиссером Театра-студии киноактера, а затем его снова пригласили в Горьковский. Худруком здесь он был 16 лет, до 2008-го. А с тех пор и до последних дней оставался режиссером театра. Всего на сцене Горьковского Борис Луценко до своего ухода из жизни поставил около 50 пьес. И сейчас почему-то верится, что где-то там мастер наверняка наконец-то строит свой театр под куполами - свою сокровенную мечту... И там точно нет места цензуре попыткам пожертвовать искусством ради пустопорожних идеологем.

КСТАТИ

Конечно, порой срабатывала и самоцензура. Луценко вспоминал, как художник Юрий Тур, создавая к «Макбету» декорацию в виде храма с фресками, принес слишком яркие, аляповатые иконы. Борис Иванович говорил, что с таким оформлением спектаклю не выйти. И сам он не потерпит такого на сцене. Но оказалось, что эта аляповатость скрывала другой слой – те самые фрески, который так хотел видеть режиссер. Но видны они лишь на просвет.

Борис Иванович вместе с Беллой Масумян постоянно выходил на Малую сцену Горьковского, играл в спектакле "Он и Она". Фото: rustheatre.by

СПРАВКА «КП»

Борис ЛУЦЕНКО (1937 - 2020 гг.). Народный артист Беларуси. Родился в российском Майкопе. Режиссерское образование получил в минском Театрально-художественном институте. Луценко создал культовые белорусские спектакли «Раскіданае гняздо» и «Зацюканы апостал» в Купаловском (был режиссером там в 1967 - 1973 годах), «Макбет», «Трехгрошовая опера», «Трагедия человека» в Горьковском (до 1982-го - главный режиссер, а в 1991- 2008 гг. - худрук труппы, затем - режиссер). С 1983-го по 1991-й - главреж Театра-студии киноактера. Был женат. Сын Иван Луценко - музыкант и продюсер.

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