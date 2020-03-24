Акция – минус 10%! В столичном комплексе «Минск Мир» – самое время открыть свою «Северную Америку»!

Пусть историки спорят, опередили ли викинги Колумба в открытии Америки, но для тех, кто хотел бы приобрести собственную квартиру, самое время отправиться к берегам «Северной Америки»! Так называется квартал в столичном комплексе «Минск Мир», в котором сегодня стартует акция – минус 10% на все доступные квартиры во всех домах! Выбор огромный!

Время лучших предложений! Акция, которая продлится до 15 апреля, позволяет купить квартиру со скидкой 10% от цены, указанной на сайте застройщика. Снижается стоимость квартир как при покупке в кредит или за собственные средства, так и при использовании длительной, до 10 лет рассрочки! Невероятно выгодно!

Каждый покупатель – VIP! К каждому клиенту – индивидуальный подход. Менеджеры отдела продаж помогут выбрать конкретный дом, этаж, площадь и планировку квартиры, а также способ и условия финансирования вашей покупки.

Все консультации возможны и дистанционно – по телефону. Вы вместе с менеджером сделаете свой выбор, и квартира будет за вами забронирована.

Самые выгодные условия продаж – это сниженная цена квартир на 10%, отличный партнерский кредит и длительная рассрочка без процентов и переплат! Застройщик убежден, что любому из нас выгоднее платить за собственное жилье, чем ежемесячно отдавать схожие суммы за арендное. Для этого и предлагаются особые финансовые инструменты – компания предлагает стать собственниками жилья каждой семье!

И правильнее всего делать свой выбор именно сейчас. В кризис – время покупать, на пике – продавать. Это золотое правило экономики. Еще древние финикийцы признавали лишь два объекта для инвестиций, которые не утрачивают своей ценности – золото и недвижимость. Недвижимость для многих из нас ценность гораздо большая, чем золото – виной всему пресловутый квартирный вопрос.

Для снижения цен на новую недвижимость предпосылок нет. Если в кризис 2009 года предложение на 200 тысяч кв. метров превышало спрос, то сегодня ситуация противоположная – спрос гораздо выше предложения на рынке новых квартир, который в Минске постоянно сокращается.

По оценке председателя совета директоров застройщика Вибора Мулича, 95% строительных материалов, которые сегодня использует компания, – белорусского производства. Широко применяются и отделочные материалы отечественных производителей, что позволило снизить стоимость отделки на 15%. «Нет объективных предпосылок ни для роста, ни для снижения цен на новую недвижимость в кризисные времена. Цены останутся стабильными во время кризиса и будут расти после кризиса. И в целом страны с уровнем безработицы ниже 5%, к которым относится Беларусь, характеризуются стабильным рынком недвижимости и стабильным же небольшим ростом цен», – считает Вибор Мулич.

Покупатели знают, что ситуация скоро нормализуется, но психологически чувствуют неуверенность в завтрашнем дне. «Инвестиции в недвижимость являются долгосрочными. Как и в предыдущих аналогичных ситуациях, снижение реальных личных доходов вскоре будет компенсировано, поэтому тем, кто нуждается в собственной квартире, пора отбросить сомнения. Рынок арендного жилья снижать цены тоже не спешит!» – подчеркивает Вибор Мулич.

Председатель совета директоров компании «Дана Холдингз» Вибор Мулич.

Самое время воспользоваться скидкой в 10% и осуществить свою заветную мечту!

Почему «Минск Мир»? Потому что это круто и современно!

Самый масштабный комплекс Европы «Минск Мир» создается по принципу «город в городе», который подразумевает, что все доступное для комфортной городской жизни здесь будет в шаговой доступности.

Жилой комплекс «Минск Мир».

Школы или детские сады – буквально в каждом квартале. Детская и взрослая поликлиники, медицинский центр, спортивные сооружения и выставочный зал, объекты торговли, бары и рестораны будут радовать его жителей.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк с зонами активного и уединенного отдыха, фонтанами и скульптурными композициями, спортивными и детскими игровыми площадками. Он станет любимым местом жителей комплекса – как для романтических свиданий, так и для семейных прогулок.

В центральной части комплекса будет заложен большой современный парк.

Дворы комплекса будут свободны от сквозного движения машин, а хранить свои автомобили владельцам предложат либо на открытых парковках по периметрам кварталов, либо на паркингах. Первый паркинг вместимостью около 800 автомобилей, к слову, был сдан здесь в эксплуатацию еще полгода назад.

Открытые парковки по периметрам кварталов.

Жителям наверняка придется по душе огромный торгово-развлекательный центр «Мара Молл», в котором будут представлены как магазины ведущих брендов мира и производителей Беларуси, так и развлечения на любой вкус и возраст.

Деловым сердцем комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World – место притяжения зарубежных инвестиций и источник тысяч прямых и косвенных новых рабочих мест для всей страны. Его строительство уже началось!

Международный финансовый центр Minsk World.

Преимущества квартала «Северная Америка», в котором проходит акция, очевидны.

Рядом – две будущие станции метро и многочисленные остановки общественного транспорта, так что добраться в любой район города жители смогут с легкостью!

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города.

В квартале будут построены сразу две школы с бассейнами, а в соседних кварталах – детские сады.

Квартал «Северная Америка».

Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха в окружении зелени.

Во дворах разместятся современные площадки для спорта, игр и отдыха.

В шаговой доступности – новый городской парк, который будет разбит в составе комплекса.

Инфраструктура всех кварталов связана, и буквально по соседству жители «Северной Америки» будут иметь и мини-рынок, и поликлиники, и большой торгово-развлекательный центр с паркингом.

В акции участвуют квартиры в домах «Сан-Франциско» и «Лос-Анжелес», «Квебек» и «Ванкувер», «Нью-Йорк» и «Новый Орлеан».

Они разные по внешнему виду и по архитектуре. У них различная высота и планировки, но общие принципы, которые закладывают проектировщики в потенциал этих домов, похожи.

«Плюсы» домов, в которых может появиться ваша квартира:

– свободные планировки всех квартир площадью от 28 до 74 кв. метров;

– высота потолков – от 2,7 до 3 метров;

– отличная инсоляция – панорамные окна и застекленные лоджии стали фирменным «знаком» застройщика;

Во всех домах панорамные окна и застекленные лоджии.

– стеклопакеты – лучших производителей;

– просторные дизайнерские лобби – это ресепшн всего дома, где есть и стойка консьержа, и санитарная комната с пеленальным столиком, и поддон для мытья лап домашних питомцев. Многие вестибюли оборудованы колясочными и байк-боксами;

– как правило, из лобби два выхода – на улицу и во двор;

– скоростные и бесшумные лифты OTIS, при этом в некоторых домах лифты панорамные.

Это новый уровень комфорта и совсем иное эстетическое восприятие современного жилья! Достаточно сказать, что остекление фасадов достигает 70% площади, широко используется специальная тонировка, которая делает каждое из зданий необычным и запоминающимся.

Акция – это минус 10% от стоимости и только до 15 апреля!

Так что не упускайте время и выгодные финансовые условия на покупку квартир в квартале «Северная Америка» комплекса «Минск Мир»!

Длительная, до 10 лет рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора!

Привлекательна и партнерская программ кредитования «Ипотека с нами» от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год.

Все подробности по условиям покупки квартир в квартале «Северная Америка» на сайте bir.by и в отделе продаж застройщика, а также по телефону. Офис работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 («Дана Центр», 1-й этаж), ст. метро «Восток». Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Минус 10% – время покорять Америку!

ИООО «Дана Астра», УНП 191295361.