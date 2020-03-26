Не выходя из дома и без комиссий: погасить кредит, оплатить коммуналку, перевести деньги на карточку

Ритм нашей жизни ускоряется с каждым днем. В последние несколько лет появилось много мобильных приложений и сервисов, значительно упростивших нашу жизнь. Интернет-магазины и онлайн-сервисы помогают решать бытовые вопросы, телевидение с онлайн-играми давно уже взяли на себя развлекательную функцию, бизнес уходит на «удаленку», социальные сети временно заменяют «живое» общение. А интернет-банк Приорбанка предлагает своим клиентам альтернативу посещения отделения — доступный функционал как минимум не уступает тому, что может выполнить специалист на месте. К тому же, интернет-банк — это удобный и безопасный способ самостоятельно управлять своими счетами.

Одним нажатием на иконку в смартфоне или набором нескольких символов в интернет-браузере вы самостоятельно сможете решить многие финансовые вопросы:

- легко переводить деньги внутри страны и за рубеж как физическим, так и юридическим лицам,

- оформлять кредиты и вносить ежемесячные платежи,

- открывать, пополнять и закрывать депозиты,

- обменивать валюту и многое другое.

На сайте банка вы можете узнать более подробно про его возможности, а мы назовем 5 веских причин, по которым вам необходим интернет-банк Prior Online.

Экономия времени

Чтобы оплатить товары и услуги через ЕРИП, включая коммунальные платежи, оплату телефонов, интернета и погашение кредитов, вам потребуется всего несколько минут. Меньше, чем вы потратите на то, чтобы просто выйти из дома.

А если вы не нашли в системе ЕРИП нужную услугу или организацию, то можно сформировать произвольный платеж. Для этого достаточно знать УНП, расчетный счет получателя и код банка получателя.

Автоматизация оплаты

Для совершения регулярных платежей вы можете настроить автооплату: просто укажите, кому, когда и сколько платить. Все остальное за вас сделает интернет-банк при условии, что у вас на счету достаточно денег.

Доступность в любой момент

Вы управляете вашими финансами, совершаете платежи, открываете электронные депозиты в любой момент времени, а не только во время работы отделения. Интернет-банк — это банк, который всегда с вами в выходные, праздники, поздним вечером и даже ночью.

Простое управление карточками

Вы ведь помните алгоритм действий, если вы потеряли карту или у вас ее украли? Необходимо позвонить или прийти в банк, назвать кодовое слово, попросить заблокировать карту. А потом, когда вы ее случайно найдете в другом кармане, снова идти в банк и просить разблокировать. Все можно сделать проще: зайти в личный кабинет интернет-банка и сделать оба действия самостоятельно. Как показали тесты, это занимает от 8 до 12 секунд.

Так же легко в один клик вы сможете переводить деньги между карточками и настраивать ограничения по суммам снятия и перевода.

И самое главное: безопасность!

Вы можете задать пароль или выбрать один из альтернативных параметров безопасности для входа — смарт-код, графический ключ или отпечаток пальца. Все операции подтверждаются электронными чеками и соответствуют самым высоким требованиям безопасности.

Если вы уже клиент банка, то вам действительно никуда не надо идти. Даже чтобы подключить интернет-банк достаточно зарегистрироваться на сайте интернет-банка или скачать мобильное приложение. и оставаться в зоне комфорта! Если вы еще не клиент, то можно оформить карточку на сайте, единожды посетить ближайшее к вам отделение и наслаждаться все оставшееся время дистанционным обслуживанием.