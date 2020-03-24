2020-03-24T12:50:50+03:00
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Агузарова и Бременские музыканты: посмотрите, чем увлекся в самоизоляции Сергей Михалок!

Спойлер: а еще он отлично играет песню своего шестилетнего сына Макара [видео]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Сергей Михалок предлагает не унывать. Лучше петь любимые песни вместе онлайн.Сергей Михалок предлагает не унывать. Лучше петь любимые песни вместе онлайн.
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Сергей Михалок ушел в самоизоляцию в Киеве – но и не думает унывать. Период вынужденного карантина он использует для общения с семьей. На днях они с сыном Макаром записали видео – вдвоем исполняют песню Don’t kill, которую, как сообщает Сергей, его 6-летний сын написал сам, причем на английском языке. У этого видео уже более 13 тысяч просмотров.

Макар Михалок. Don t kill. Демо-версия.

Фолловеры советуют Сергею записать эту композицию в профессиональной студии – получилось очень симпатично.

Макар записал с папой свою первую песню Don't kill.

Макар записал с папой свою первую песню Don't kill.

Кроме того, Сергей Михалок в последнее время выкладывает в инстаграм довольно много разных песен не из своего репертуара, которые с удовольствием поет. Например, «Белый день» Жанны Агузаровой или песню Бременских музыкантов, которая, по его мнению, может объединить людей и поднять настроение в это непростое время.

Сергей Михалок. Ничего на свете лучше нету.

А еще в инстаграме «ляписа» появилась песня «Грай», которую Сергей исполнил с женой, актрисой Светланой Зеленковской на два голоса, да еще и оба себе аккомпанируют на гитарах.

Грай Family. Квартирник у Михалка..

Надо заметить, что сейчас это довольно популярный способ развекать своих поклонников онлайн. Например, на днях британский певец Робби Уильямс полтора часа в прямом эфире пел песни по заявкам — от Madness до Тейлор Свифт, а также общался со своими поклонниками. А группа БИ-2 недавно дала полноценный концерт онлайн.

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