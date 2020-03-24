«Евровидение-2020»: Эстония, Швеция, Португалия переизберут представителя в 2021 году, Беларусь пока думает

На прошлой неделе мы узнали, что главный музыкальный конкурс Европы не состоится. Но преданные поклонники ожидали от организаторов либо переноса, либо перевода международного конкурса в формат онлайн. Однако Европейский вещательный союз (EBU) не нашел альтернативы и принял решение провести «Евровидение» только в 2021 году в привычном формате. В то же время, например, Парижская и Венская оперы уже больше недели работают в режиме онлайн. На такой формат также перешли многие оперные театры России.

Судьба группы VAL пока не решена. Но музыканты готовы предложить новые песни для "Евровидения" в 2021 году.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Для меня не было сюрпризом, что «Евровидение» отменят. Я бы даже сказал, что они затянули с официальным заявлением. А почему решили не менять формат? Думаю, во-первых, потому что для Европы этот конкурс не флагманское событие. «Евровидение» больше как раз популярно у нас, в России и на Украине. Во-вторых, конкурс за 64 года существования сформировал свой традиционный формат, на который идет зритель. На мой взгляд, если бы EBU перевел конкурс в онлайн - это было бы суперрешение! В принципе, за этим будущее, но просто оно внезапно наступило. Посмотрите, как сейчас люди ведут себя на концертах - они постоянно снимают все происходящее на камеру телефона. Поэтому сложившаяся ситуация в мире - повод пересмотреть взгляды на жизнь, на процессы. И «Евровидение» могло бы стать первым конкурсом, который перешел в онлайн-режиме, - говорит Руслан Стариковский.

- Евровидение» - это большой коммерческий механизм, и, я думаю, организаторы вряд ли хотели терять партнеров, которые привыкли видеть конкурс как крупное событие, которое взаимодействует сразу через несколько платформ с аудиторией, - рассказывал «Комсомолке» пиар-менеджер белорусских артистов на «Евровидении» Сергей Андрианов. - Хотя, по моим же ощущениям, рейтинги «Евровидения» в этом году, если бы он состоялся, зашкаливали. Даже если бы конкурс носил кулуарный характер. Карантин помог бы в этом. Для Беларуси отмена конкурса, возможно, неплохая история. Аранжировку песни артисты так и не изменили, букмекеры в нее в принципе не верили, и если мы были у них не первые, то вторые с конца. Из позитивного могу только отметить, что хотя бы полмиллиона европейцев услышали еще раз белорусский язык на YouTube-платформе «Евровидения».

Пиар-менеджер Сергей Андрианов считает, что рейтинги «Евровидения» в этом году, если бы он состоялся, зашкаливали.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Буквально 23 марта в интернете стали появляется сообщения, что «Евровидение-2020» все-таки состоится в онлайн-режиме. Никакой официальной информации по этому поводу нет.

Теперь страны-участницы смогут сами решить: сохранять право за представителями этого года выступить в 2021 году или нет. Но вот песню в любом случае сменить придется - по правилам конкурса музыкальной композиции должно быть не больше года. Представляем, как расстроились фанаты группы Little Big, которые уже вовсю напевали зажигательную Uno (клип стал самым популярным в YouTube среди всех участников – Ред.). Представители Беларуси - группа VAL - с пониманием отнеслись к решению Европейского вещательного союза и готовы даже написать несколько композиций для конкурса в 2021 году. Однако пока «Белтелерадиокомпания» (организатор «Евровидения» в Беларуси) не приняла решение, кто представит нашу страну на конкурсе. К слову, Швеция, Португалия и Эстония уже заявили, что переизберут своих представителей. А Азербайджан, Бельгия, Болгария, Грузия, Греция, Израиль, Испания, Швейцария, Нидерланды и Украина оставили право участникам нынешнего года выступать в 2021. Еще 27 стран пока не определились.