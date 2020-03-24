2020-03-24T12:48:36+03:00
Минск
КП Беларусь

Легендарную «Павлинку» Купаловского можно будет посмотреть онлайн

Театр впервые представит мировой показ спектакля на видеосервисе
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Самый популярный спектакль Беларуси будет транслироваться в прямом эфире на весь мир.Самый популярный спектакль Беларуси будет транслироваться в прямом эфире на весь мир.
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27 марта, в Международный день театра, впервые пройдет мировой показ легендарного спектакля Национального академического театра имени Янки Купалы «Паўлінка», который состоится при поддержке видеосервиса VOKA. Самый популярный спектакль Беларуси будет транслироваться в прямом эфире на весь мир. Этот социальный проект получил поддержку генерального партнера 100-го сезона старейшего театра страны - компании А1.

«Паўлінка», поставленная Львом Литвиновым в 1944 году на базе Томского драматического театра в условиях эвакуации, считается настоящей визитной карточкой Купаловского. Именно этим спектаклем начинается каждый сезон, а сама постановка остается неотъемлемой частью репертуара уже почти 80 лет. В 2019 году «Паўлінка» Купаловского признана нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси.

Театр впервые представит мировой показ спектакля на видеосервисе.

Театр впервые представит мировой показ спектакля на видеосервисе.

За годы существования спектакля в роли Павлинки зрители смогли увидеть почти два десятка талантливых актрис - от Раисы Кошельниковой и Зои Белохвостик до Марты Голубевой, которая и воплотит главную героиню постановки 27 марта. Вместе с ней на сцену Купаловского выйдут «звездные» артисты Мария Захаревич, Павел Харланчук-Южаков, Андрей Ковальчук, Алена Сидорова, Николай Кучиц, Наталья Кочеткова, Марина Гордиенок, Дмитрий Тумас и другие.

Спектакль «Паўлінка» будет показан в прямом эфирес целью создания для жителей Беларуси, представителей белорусской диаспоры за рубежом, для наших соотечественников, которые по разным причинам находятся за границей и для всех, кто интересуется белорусской культурой, возможности познакомиться с шедевром театрального искусства мирового уровня.

За годы существования спектакля в роли Павлинки зрители смогли увидеть почти два десятка талантливых актрис.

За годы существования спектакля в роли Павлинки зрители смогли увидеть почти два десятка талантливых актрис.

Прямой эфир 27 марта будет доступен в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран мира даже без авторизации. Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов. Для спектакля также будут доступны субтитры на русском языке. Показ начнется в 19:00.

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