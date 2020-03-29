Дезинфекция: как профессионалы избавляют помещения от вирусов

«Если жизнь и здоровье человека спасают люди в белых халатах, то с проблемами, которые возникают в зданиях, где большую часть своего времени проводят люди, разбираются профессионалы в спецодежде с броской надписью РУП «БелЭЗ», - говорит начальник управления бытовых услуг Ирина Кажок.

Реалии сегодняшнего дня потребовали буквально ото всех повышенного уровня и объема мероприятий в целях профилактики новой коронавирусной инфекции. Не осталась в стороне и такая крупная организация, как Республиканское унитарное предприятие по эксплуатации зданий «БелЭЗ», с оказанием 78 видов услуг и штатной численностью более 2 тыс. человек. У нас на обслуживании по всей стране почти 900 зданий с многочисленными инженерными сетями, прилегающими территориями. Мы отвечаем за вверенные нам объекты от крыши до подвала, от вентиляционных шахт до камер видеонаблюдения, от пожарно-охранной сигнализации и средств пожаротушения до лифтов, от обеспечения подачи электричества, воды и тепла до ковриков на входе в здание и порядка на прилегающей территории. Занимаемся обслуживанием всех инженерных систем и оборудования, приборов КИПиА, обслуживанием лифтов и круглосуточным обеспечением контроля доступа в здание, ремонтными, строительно-монтажными и отделочными работами, озеленением и клинингом, проводим электрофизические измерения помещений здания и лифтов, аэродинамические испытания систем дымоудаления, прочистку канализационных сетей и промывку канализационных колодцев. Это большой инженерно-технический и рабочий персонал, люди, которые отвечают за нормальную и спокойную работу всех, кто в здании, находящемся на нашем обслуживании.

В настоящее время в нашей организации создан неснижаемый запас дезинфицирующих средств. Установлены дозаторы на всех входных группах в административных зданиях, находящихся на техническом обслуживании нашего предприятия.

На административных зданиях увеличена кратность проведения влажной уборки помещений и поверхностей (дверные ручки, перила, сливные механизмы унитазов, краны и т. д.) до 4 раз в смену, с применением дезинфицирующих средств. Все работники, выполняющие клининговые услуги, обеспечены в полном объеме одноразовыми перчатками и масками собственного производства. В связи с этим акцент швейного производства нашей организации на сегодняшний день направлен на изготовление санитарно-гигиенических масок. В швейном цеху в связи с постоянным нахождением людей проведена внеочередная дезинфекция систем вентиляции. Данная услуга оказывается современным оборудованием с системой телеинспекции с функцией видеозаписи TIS 16-120, используется вакуумная установка LIFA HepaClean 4000, щеточные машины, антистатические щетки.

В структуру такого мощного предприятия входит и специализированный отдел «Центр профилактической дезинфекции», оказывающий услуги по дератизации, дезинсекции и дезинфекции. Это позволяет проводить на нашей автомобильной базе ежедневную дезинфекцию транспорта с использованием генератора холодного тумана, а это 150 единиц техники. Все водители ежедневно проходят термометрию и медосмотр перед выходом в собственном здравпункте нашего предприятия, где работают высококвалифицированные медицинские сотрудники. Также проводится ежедневный визуальный контроль за состоянием здоровья работников организации, предусмотрено отстранение от нахождения на рабочем месте лиц с признаками респираторных заболеваний.

Дезинфекторами отдела ЦПД проводится ежедневное обеззараживание воздуха всех помещений производства мебели, металлоконструкции и изделий из ПВХ, офисных помещений, жилых помещений наших сотрудников по желанию самих работников с использованием бактерицидных излучателей и парогенераторов холодного тумана.

Благодаря управлению информационных технологий РУП «БелЭЗ» совещания проводятся в онлайм-режиме, что обеспечивает снижение контактов.

Наше предприятие, работая в штатном режиме, в полном объеме обеспечивает своих сотрудников всеми мерами безопасности и готово оказать все виды услуг как физическим лицам, так и различным организациям. Потенциал нашего предприятия и сегодня и завтра может быть эффективно использован для решения ваших вопросов. Все, что наша организация делает для себя и наших сотрудников, мы готовы предложить всем клиентам.

Ознакомиться с полным перечнем услуг предприятия можно на сайте www.belez.by, а также по телефонам:

круглосуточная диспетчерская РУП «БелЭЗ»: 233-92-59, 233-92-66, 294-50-33;

Отдел «Центр профилактической дезинфекции»: 204-71-30;

Отдел клининговых услуг: 369-69-96, 201-29-39.