2020-03-24T16:29:28+03:00
Общество
КП Беларусь

Иранец Парса, который первым завез коронавирус в Беларусь, снялся в клипе No panic

Социальное видео на эту песню записали Дядя Ваня, белорусские артисты и иностранные студенты
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
Поделиться:
Тот самый студент Парса, который первым в Беларуси заболел коронавирусом и уже излечился от него.Тот самый студент Парса, который первым в Беларуси заболел коронавирусом и уже излечился от него.
Изменить размер текста:

Продюсерский центр «Спамаш» решил включиться в борьбу с коронавирусом – они записали песню и социальный клип Nо panic. Смысл в том, что мир сейчас погрузился в панику и оставаться адекватными людьми, гнать от себя любые мысли по поводу того, кто виноват в этой болезни. Заразиться может человек любой национальности, цвета кожа и возраста. При этом страх не может помочь справиться с общемировой проблемой. Нужно просто соблюдать правила безопасности, мыслить трезво и предпринимать необходимые меры.

Идея создать видео, призывающее прекратить панику, принадлежит директору продюсерского центра «Спамаш» Анжелине Микульской. К инициативе создания этого проекта с энтузиазмом подключились как сотрудники центра, так и множество неравнодушных людей. Авторами песни выступили композитор Леонид Ширин и Анжелина Микульская.

Основная партия у Дяди Вани. Кстати, в песни он поет на английском языке:

- Записали очень быстро, дня три. Все работали за идею, никаких денег за это не платили – начиная от актеров и заканчивая теми, кто сводил песню и снимал клип. Это правильный соцпроект. No panic – это как раз то, что нам сейчас надо, - говорит Иван Вабищевич. – Снимались не только артисты, но и иностранные студенты – потому что в клипе повторяется «без паники» на разных языках.

Среди тех, кто снялся в клипе можно заметить иранца Парсу – того самого парня, у которого первого в Беларуси диагностировали коронавирус, и уже излечился от болезни (в финале клипа он снимает маску последним).

#СПАМАШ Премьера проекта #NoPanic (Official Music Video).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Две квартиры, участки в Минске и под Логойском, машина и золото: что арестовали у бывшего замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина
В суде продолжается допрос Втюрина, обвиняемый рассказал, как и за сколько покупал недвижимость и объяснил, зачем после задержания писал письмо президенту
«Основал IT-компанию, дружит с Биллом Гейтсом, работает на телеканале «Евроньюс»: почему ваш ребенок должен учиться в Лицее БГУ
Как проходит обучение, как строятся отношения между учениками и учителями, и как поступить в это учебное заведение, - рассказал директор Лицея БГУ
Иногда милиция определяет по видео из развлекательных заведений: Минздрав о том, как узнают о контактах больных коронавирусом
В белорусском ведомстве рассказали последние новости о борьбе с инфекцией в стране, заверили, что ситуация под контролем, но посоветовали пожилым людям оставаться дома
Новости 24
В вагонах метро протирают поручни, оконные проемы, стекла, пол
В Могилеве нашли пенсионера, который ушел из больницы
Румас: "Российские компании будут поставлять нефть в Беларусь без премии"
Олимпиада в Токио в 2020 году отменяется
Банковские мошенники во время пандемии придумали новую схему обмана
У жителя Гродно изъяли 830 медицинских масок и 1500 перчаток
Лукашенко о борьбе с коронавирусом: «Выдержим до православной Пасхи - значит, жить будем»
Под Ивацевичами пенсионерка разжигала печь и пострадала
Отменят ли в белорусской армии призыв и закроют ли военные части на карантин?
В Минске эвакуировали посетителей и персонал «Дана Молл»
Лукашенко о коронавирусе: "Мы пытаемся действовать профессионально и точечно"
В Бресте судят 19-летнего парня, который ночью с топором громил гипермаркет
Лукашенко хочет нарастить сотрудничество с Китаем
Сегодня в Минске разыграют крупные призы
"Еще 60 белорусов возвратились домой": туристы прилетели из Москвы
В Минске опрокинулась "Лада" с двумя малышами
Погода на 24 марта: днем до +8
«Расстояние между зрителями и частое проветривание»: как работают минские кинотеатры из-за коронавируса
«Помощь оказана уже более чем 3450 соотечественникам». В МИД рассказали, как возвращают белорусов
Стал известен результат первого теста Меркель на коронавирус: фрау канцлер здорова
В лесу под Волковыском нашли схрон с боеприпасами времен ВОВ
На М1 остановили фуру с польскими грушами вместо косметики
Пока на 10 дней: из-за коронавируса Россия запретила вывозить из страны гречку и другие крупы
Одиноким пенсионерам доставят на дом рецепты из поликлиники волонтеры
"Сорвался балансир с двумя колесами": под Пружанами погиб 39-летний рабочий
В Гомеле эвакуировали 290 студентов из общежития: кто-то курил в санузле и поджег пластиковую дверь
В Могилеве мужчина ушел из приемного покоя больницы и пропал