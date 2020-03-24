Иранец Парса, который первым завез коронавирус в Беларусь, снялся в клипе No panic

Продюсерский центр «Спамаш» решил включиться в борьбу с коронавирусом – они записали песню и социальный клип Nо panic. Смысл в том, что мир сейчас погрузился в панику и оставаться адекватными людьми, гнать от себя любые мысли по поводу того, кто виноват в этой болезни. Заразиться может человек любой национальности, цвета кожа и возраста. При этом страх не может помочь справиться с общемировой проблемой. Нужно просто соблюдать правила безопасности, мыслить трезво и предпринимать необходимые меры.

Идея создать видео, призывающее прекратить панику, принадлежит директору продюсерского центра «Спамаш» Анжелине Микульской. К инициативе создания этого проекта с энтузиазмом подключились как сотрудники центра, так и множество неравнодушных людей. Авторами песни выступили композитор Леонид Ширин и Анжелина Микульская.

Основная партия у Дяди Вани. Кстати, в песни он поет на английском языке:

- Записали очень быстро, дня три. Все работали за идею, никаких денег за это не платили – начиная от актеров и заканчивая теми, кто сводил песню и снимал клип. Это правильный соцпроект. No panic – это как раз то, что нам сейчас надо, - говорит Иван Вабищевич. – Снимались не только артисты, но и иностранные студенты – потому что в клипе повторяется «без паники» на разных языках.

Среди тех, кто снялся в клипе можно заметить иранца Парсу – того самого парня, у которого первого в Беларуси диагностировали коронавирус, и уже излечился от болезни (в финале клипа он снимает маску последним).