«Какие волонтеры? Врачи сами разносят рецепты». Как в Гомеле пенсионерам помогают не ходить в поликлиники

Сообщение о том, что в Беларуси волонтеры Красного Креста и БРСМ будут разносить рецепты пенсионерам, чтобы те оставались дома, не ходили в поликлиники и не подхватили коронавирус, появилось в понедельник, 23 марта. На следующий день мы проверили, как работает эта система в Гомеле.

Сначала корреспондент «КП», пожилым родителям которого нужно было получить рецепт от терапевта, позвонил в районную организацию Красного Креста. Но оттуда переадресовали в территориальный центр соцобслуживания населения - оставить заявку. При этом подчеркнули, что помогают только одиноким пенсионерам, а тем, у кого есть дети, - нет.

Тогда мы обратились в районную организацию БРСМ. Там пообещали помочь, но не принести рецепт из поликлиники, а отоварить его в аптеке:

- Как мы можем брать рецепты у врача? Нам их никто не даст. Если нужно будет купить лекарство, сходить в магазин - оставляйте заявку. Постараемся сделать в день получения заявки. Наши волонтеры - это студенты, школьники. Нужно учитывать, что до обеда большинство учится, ребятам еще и покушать надо.

В БРСМ отметили, что у них в приоритете тоже одинокие старики.

В итоге пришлось обращаться в поликлинику. В регистратуре ответили, что не слышали о Красном Кресте и БРСМ:

- Какие волонтеры? Мы сами разносим рецепты. Нужно позвонить по номеру вызова врача на дом и оставить заявку, сказав, что нужен рецепт. Врач или помощник врача разносят рецепты по домам.

То же ответили и в другой поликлинике, куда мы позвонили, чтобы проверить, по такой ли схеме работают и там.