«Это не коронавирус - это люди у нас такие, даже маски строительные хапают!»: репортаж из белорусского райцентра, где не верят в эпидемию
- Ой, вы первый человек, кого я вижу в Докшицах в маске! – искренне изумилась продавец в маленьком магазинчике в райцентре. В других магазинах тоже, наверное, удивлялись, но тактично помалкивали, только смотрели с любопытством. Не удивлюсь, если завтра город обсуждал мое «маски-шоу». Ну извините, я недавно пневмонией переболела, мне ваши бациллы не нужны, поэтому в людных местах стараюсь себя защищать. А поскольку запас одноразовых масок иссяк, выбралась в райцентр за обновками. Решила, что покупать так надолго! Поищу-ка респиратор, в котором строители работают – он и дышит и многоразовый.
- О чем вы говорите! – культурно отшили меня в первом же строительном магазине. – Их давно у нас раскупили. И такие вот как у вас маски были голубенькие. Но их тоже давно нет. Одна женщина пришла, все 10 упаковок что были забрала – говорит, мне семью надо обеспечить.
- Ну так понятно, люди вируса боятся, - поддерживаю беседу я.
- Ай, какое там боятся! – смеется молодая женщина-продавец. – Это не коронавирус, это у нас люди такие – все им надо. Даже маски строительные хапают.
- А вы не знаете, что в мире происходит?
- Что там происходит? В головах у людей происходит. Пережили мы свиной грипп, птичий и это переживем, - эту мантру я уже слышала, и знаю, что после нее разговор теряет смысл.
Но строительных респираторов не нахожу и в двух других магазинах.
- Мы их заказывали, но у оптовиков их нет, - рассказала другая продавец. – У нас их строители хорошо брали, а теперь уже все спрашивают, но ничего предложить не можем.
Стратегический запас я пополнила в аптеке марлевой повязкой по рубль сорок. Здесь же на выбор мне предложили несколько дезинфицирующих средств для обработки рук. За двадцать рублей литровый флакон. За 2.90 – стограммовый. Выбрала маленький. В отличие от всех средств, которыми обрабатывала руки до сих пор, у него вообще нет запаха. Но инструкция по применению обнадеживает – «обладает широким спектром антимикробного действия».
Купить маску в аптеке не проблема.Фото: Раиса ЮДИНА
Антисептическое средство для общего пользования я обнаружила в местном кафе и все в том же магазинчике, где моя маска произвела впечатление на продавца. В кафе сунула нос из любопытства. Посетителей – ноль.
- Просто будний день, - объяснила приветливая девушка за прилавком. – Ну и болеют много сейчас. Не коронавирус, конечно. Простуды. И взрослые болеют, и дети. А так ничего не боятся. Только люди продукты начали скупать. И в Минске у вас тоже!
В кафе по будням не бывает многолюдно.Фото: Раиса ЮДИНА
- У нас телевизоры сейчас разметают, - делюсь последними новостями.
- Ну так минчане более обеспеченные. А здесь зарплата 300 рублей – много телевизоров накупишь?
Зато именно в кафе можно обработать руки по всем правилам.Фото: Раиса ЮДИНА
чаще в санузлах предлагается такая обработка рук...Фото: Раиса ЮДИНА
На самом деле ажиотажа не наблюдалось ни в гастрономе возле полок с крупами, ни в магазине техники. Дешевая гречка и рис по два рубля в наличии, сахара и соли – завались. Возле этих полок вообще ни души. Торговля предлагает готовиться не к апокалипсису, а к празднику – в центре зала оформлен тематический пасхальный уголок.
Стратегические товары - крупы, соль, сахар - в наличии. Покупателей не видно.Фото: Раиса ЮДИНА
- Никто у вас не скупает ни гречку, ни сахар. Или уже накупились? – пытаюсь выведать у продавца причины такого безразличия к стратегическим продуктам.
- У нас все спокойно, - улыбается продавец.
Думаем о хорошем! Скоро ПасхаФото: Раиса ЮДИНА
В магазине электроники большой выбор телевизоров. Есть недорогие модели, на которые вполне хватит одной зарплаты жителя райцентра. О переоценке речи пока не идет.
- Если переоценить, тут вообще все колом станет, - отмахивается продавец от моего вопроса о подорожании. - Хорошо бы по таким ценам купили.
Переоценку бытовой техники продавцы не обещают. Пока.Фото: Раиса ЮДИНА
Про переоценку я спросила не зря. Уезжая из Минска, купила в крупном магазине бытовой техники и электроники пару батареек-пальчиков за пять рублей с копейками. И продавец на мое удивление по поводу цены сказала: «Да, батарейки подорожали рубля на полтора. Вы знаете, мы тысячу товаров переоценили. Много чего подорожало. Вот была, например, стиральная машина за 600 рублей, а теперь она около тысячи будет стоить».
В Докшицком универмаге, где та же пара батареек стоит 4 рубля, продавцы прокомментировали минскую переоценку критично:
- У нас такого нет. У каждого своя политика, конечно. Ладно если б новый товар пришел – он уже может быть по новым ценам.
Обрадовалась я таким гуманным реалиям, но рано. В строительном магазине, где присмотрела кое-какой хозяйственный инвентарь и приехала за ним к закрытию, мне сказали: «Магазин закрыт. А завтра вы уже по таким ценам не купите. Было 70 рублей – будет 90. А что вы хотели? Доллар…»
В Докшицах жизнь идет по привычному руслу.Фото: Раиса ЮДИНА