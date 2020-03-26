«Это не коронавирус - это люди у нас такие, даже маски строительные хапают!»: репортаж из белорусского райцентра, где не верят в эпидемию

- Ой, вы первый человек, кого я вижу в Докшицах в маске! – искренне изумилась продавец в маленьком магазинчике в райцентре. В других магазинах тоже, наверное, удивлялись, но тактично помалкивали, только смотрели с любопытством. Не удивлюсь, если завтра город обсуждал мое «маски-шоу». Ну извините, я недавно пневмонией переболела, мне ваши бациллы не нужны, поэтому в людных местах стараюсь себя защищать. А поскольку запас одноразовых масок иссяк, выбралась в райцентр за обновками. Решила, что покупать так надолго! Поищу-ка респиратор, в котором строители работают – он и дышит и многоразовый.

- О чем вы говорите! – культурно отшили меня в первом же строительном магазине. – Их давно у нас раскупили. И такие вот как у вас маски были голубенькие. Но их тоже давно нет. Одна женщина пришла, все 10 упаковок что были забрала – говорит, мне семью надо обеспечить.

- Ну так понятно, люди вируса боятся, - поддерживаю беседу я.

- Ай, какое там боятся! – смеется молодая женщина-продавец. – Это не коронавирус, это у нас люди такие – все им надо. Даже маски строительные хапают.

- А вы не знаете, что в мире происходит?

- Что там происходит? В головах у людей происходит. Пережили мы свиной грипп, птичий и это переживем, - эту мантру я уже слышала, и знаю, что после нее разговор теряет смысл.

Но строительных респираторов не нахожу и в двух других магазинах.

- Мы их заказывали, но у оптовиков их нет, - рассказала другая продавец. – У нас их строители хорошо брали, а теперь уже все спрашивают, но ничего предложить не можем.

Стратегический запас я пополнила в аптеке марлевой повязкой по рубль сорок. Здесь же на выбор мне предложили несколько дезинфицирующих средств для обработки рук. За двадцать рублей литровый флакон. За 2.90 – стограммовый. Выбрала маленький. В отличие от всех средств, которыми обрабатывала руки до сих пор, у него вообще нет запаха. Но инструкция по применению обнадеживает – «обладает широким спектром антимикробного действия».

Купить маску в аптеке не проблема.Фото: Раиса ЮДИНА

Антисептическое средство для общего пользования я обнаружила в местном кафе и все в том же магазинчике, где моя маска произвела впечатление на продавца. В кафе сунула нос из любопытства. Посетителей – ноль.

- Просто будний день, - объяснила приветливая девушка за прилавком. – Ну и болеют много сейчас. Не коронавирус, конечно. Простуды. И взрослые болеют, и дети. А так ничего не боятся. Только люди продукты начали скупать. И в Минске у вас тоже!

В кафе по будням не бывает многолюдно.Фото: Раиса ЮДИНА

- У нас телевизоры сейчас разметают, - делюсь последними новостями.

- Ну так минчане более обеспеченные. А здесь зарплата 300 рублей – много телевизоров накупишь?

Зато именно в кафе можно обработать руки по всем правилам.Фото: Раиса ЮДИНА

чаще в санузлах предлагается такая обработка рук...Фото: Раиса ЮДИНА

На самом деле ажиотажа не наблюдалось ни в гастрономе возле полок с крупами, ни в магазине техники. Дешевая гречка и рис по два рубля в наличии, сахара и соли – завались. Возле этих полок вообще ни души. Торговля предлагает готовиться не к апокалипсису, а к празднику – в центре зала оформлен тематический пасхальный уголок.

Стратегические товары - крупы, соль, сахар - в наличии. Покупателей не видно.Фото: Раиса ЮДИНА

- Никто у вас не скупает ни гречку, ни сахар. Или уже накупились? – пытаюсь выведать у продавца причины такого безразличия к стратегическим продуктам.

- У нас все спокойно, - улыбается продавец.

Думаем о хорошем! Скоро ПасхаФото: Раиса ЮДИНА

В магазине электроники большой выбор телевизоров. Есть недорогие модели, на которые вполне хватит одной зарплаты жителя райцентра. О переоценке речи пока не идет.

- Если переоценить, тут вообще все колом станет, - отмахивается продавец от моего вопроса о подорожании. - Хорошо бы по таким ценам купили.

Переоценку бытовой техники продавцы не обещают. Пока.Фото: Раиса ЮДИНА

Про переоценку я спросила не зря. Уезжая из Минска, купила в крупном магазине бытовой техники и электроники пару батареек-пальчиков за пять рублей с копейками. И продавец на мое удивление по поводу цены сказала: «Да, батарейки подорожали рубля на полтора. Вы знаете, мы тысячу товаров переоценили. Много чего подорожало. Вот была, например, стиральная машина за 600 рублей, а теперь она около тысячи будет стоить».

В Докшицком универмаге, где та же пара батареек стоит 4 рубля, продавцы прокомментировали минскую переоценку критично:

- У нас такого нет. У каждого своя политика, конечно. Ладно если б новый товар пришел – он уже может быть по новым ценам.

Обрадовалась я таким гуманным реалиям, но рано. В строительном магазине, где присмотрела кое-какой хозяйственный инвентарь и приехала за ним к закрытию, мне сказали: «Магазин закрыт. А завтра вы уже по таким ценам не купите. Было 70 рублей – будет 90. А что вы хотели? Доллар…»