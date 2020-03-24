Две квартиры, участки в Минске и под Логойском, машина и золото: что арестовали у бывшего замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина

Верховный суд продолжает слушать дело в отношении бывшего заместителя государственного секретаря Совета безопасности Андрея Втюрина и еще 15 обвиняемых. 16 фигурантов дела обвиняют в получении и даче взяток во время поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения. За решеткой - 12 человек, еще четверо - не под стражей.

«Достал из рюкзака деньги в целлофановом пакете и положил на стол»

Во вторник, 24 марта в суде продолжают допрашивать Андрея Втюрина. Его обвиняют в в получении взяток на сумму не меньше 190 000 долларов и подстрекательстве к даче взятки.

Часть этих денег бывший заместитель госсекретаря Совбеза получил от россиянина Виталия Горбачева, представителя компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком». Втюрин и Горбачев вместе учились в Саратовском высшем военном училище: после Андрея Втюрина распределили Беларусь, а Горбачев остался в России. Все это время они поддерживали связь – Виталий периодически приезжал в Минск, Андрей Втюрин, приезжая в Москву, тоже звонил однокурснику.

В один из приездов Горбачева в Минск Втюрин попросил его одолжить 300 тысяч долларов на строительство дома. Обвиняемый говорит, что деньги, которые он позже получил от Горбачева, воспринимал как займ – только после задержания понял, что «получил их противоправным путем».

В обвинении сказано, что Горбачев передал Втюрину деньги за содействие в заключении договоров с «Белтелекомом». Такой договор на сумму 6,8 млн долларв действительно был заключен, а Втюрин после этого получил от Горбачева взятки в два этапа.

16 фигурантов дела обвиняют в получении и даче взяток во время поставок в Беларусь телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники и программного обеспечения.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прокурор просит Втюрина рассказать об их встрече с Горбачевым 14 февраля.

- Договорились увидеться в кафе по улице Янки Купалы. Я сидел спиной к окнам, Горбачев - лицом. Мы уже собирались заканчивать нашу встречу, у Горбачева был самолет. Он достал из рюкзака деньги и положил на стол (речь идет 34, 4 тыс. долларов. – Ред.). Они были в целлофановом пакете. Я не пересчитывал – доверял Горбачеву. Где-то я для себя думал, почему не 35, но я же не мог у человека, у которого я просил, требовать.

Гособвинитель уточняет: если деньги нужны были Втюрину, тогда почему Горбачев прилетал из Москвы в Минск на встречу с ним, а не наоборот?

- Я не мог летать, потому что находился на воинской службе – для выезда за границу мне нужно было писать рапорт на имя госсекретаря. Горбачев в этом плане был свободен.

После задержания деньги, которые Втюрин получил на этой встрече, нашли: 30 800 лежали у него дома, еще тысяча была спрятана в сейфе на работе, а 2 600 долларов он потратил на продукты и вещи.

- Почему ни в одном из разговоров, ни в одной прослушке вы не сказали, когда вернете эти деньги, если это был займ? – спрашивает судья.

- Мы изначально говорили, что я отдам, когда смогу. Денег у меня было достаточно, чтобы возместить долг: у меня есть еще вторая квартира, которую мы собирались продать.

В суде было озвучено, что Горбачев познакомил Андрея Втюрина с представителем своей компании, Владимиром Казанцевым. На встрече тот рассказал Втюрину, что «Белтелеком» проводит новый конкурс по закупке оборудования, но, по его словам, там есть какие-то нарушение закона.

- Он попросил меня поговорить с Сиводедовым, чтобы тот принял и выслушал Казанцева. Я попросил: позвонил Сиводедову, сказал, что, как я понял, в конкурсе есть нарушение законодательства, пусть он глянет.

Обвинение поддерживают Кирилл Чубковец (на фото) и Сергей Гергель.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

При этом Втюрин настаивает на том, что влиять на результаты конкурса он не мог, и давать взятку Сиводедову никому не предлагал, хотя его обвиняют в том числе в подстрекательстве к даче взятки.

Задержали Андрея Втюрина сразу после очередной встречи с Горбачевым.

- Он позвонил мне и сказал, что будет проездом в Минске, предложил встретиться. Горбачев приехал в Минск, остановился в «Робинсон Клаб». Я сел в машину и приехал к нему. Мы обнялись, поздоровались, пошли в ресторан, заказали чай, десерт. Я предложил ему подписать договор займа еще на 100 тысяч - эти документы ему были не нужны, а мне необходимы для заполнения декларации на работе. Он подписал этот договор, передал деньги - 148 тысяч долларов, мы попрощались. Я сел в машину, начал движение, и был остановлен сотрудниками КГБ.

Втюрин – о квартире, которая принадлежит его сыну: «Строил путем долевого строительства, брал кредит»

Сейчас под арестом находятся две квартиры, которые принадлежат жене и сыну Втюрина, и два участка – в Минске и Логойском районе.

- Квартира по улице Левкова строилась кооперативом службы безопасности президента – я купил ее за счет кредита и личных средств, это было еще до 2000 года. Была еще субсидия безвозмездная. Владельцем является моя супруга – она тоже работала в службе безопасности, была членом кооператива. Сейчас там живет и зарегистрирован мой сын. Учитывая метраж – 65 кв.м, центр города – она стоит больше 100 тысяч долларов.

Еще одна арестованная квартира находится на улице Жасминовой, в элитном жилом квартале за Национальной библиотекой. Ее стоимость обвиняемый не озвучил.

- Строил путем долевого строительства, брал кредит, - продолжает рассказывать Андрей Втюрин. - Продал две квартиры, которые мне на тот момент мне принадлежали – одна осталась после смерти мамы, во второй, однушке, я раньше жил. Собственником является мой сын, зарегистрированы там я и моя супруга.

Отвечая на вопрос о том, почему ни одну квартиру не зарегистрировал на себя, Втюрин говорит, что собирался оформить на себя строящийся дом, поэтому квартиру подарил сыну.

- Мы очень долго туда не въезжали - делали ремонт. Въехали туда осенью 2015 года.

Защищают обвиняемых 29 адвокатов – у многих по два защитника.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Арест наложили и на земельный участок в Логойском районе.

- Там 9 соток, никаких строений. Этот участок был куплен очень давно: когда начал строиться горнолыжный комплекс, мне предложили купить там землю. На тот момент это стоило 1 млн рублей, или 500 долларов в эквиваленте.

Еще один участок арестован в Минске на улице Веснинке, рядом с водохранилищем Дрозды. Землю здесь Втюрин получил бесплатно.

- Мингорисполкомом передал этот участок в безвозмездное наследование. Дома там нет - только каркас и крыша. Строительство начал в 2013 году. Я не хотел, но по нашему закону нужно в течение трех лет начать строительство и в течение 10 лет закончить. Поэтому я вынужден был взять кредит.

В строительство этого дома Втюрин успел вложить больше 360 тысяч долларов – 300 тысяч он взял в долг у российского бизнесмена Малина, больше 60 тысяч долларов получил в кредит.

В деле фигурирует и «Тойота Кэмри» 2014 года выпуска. Андрей Втюрин купил ее в 2014 году за 27 тысяч долларов.

- Моя машина была взята в «Трейд-ин» за 10 тысяч (подержанный автомобиль в системе «Трейд-ин» принимают в зачет оплаты нового), 17 тысяч доложил из собственных сбережений. Собственником был сын, но ездили вдвоем. Но недавно сын взял кредит, купил другую машину, а эту переоформил на меня.

Под арестом находятся две монеты – николаевские червонцы и золотой слиток весом в 10 грамм, который Втюрину подарили на день рождения коллеги из Службы безопасности президента.

Рассказывая о своей работе в Службе безопасности, обвиняемый говорит, что ни разу не получил дисциплинарного взыскания, зато заработал госнаграды.

Среди обвиняемых - представители госорганов и банков, крупные бизнесмены.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Александр Григорьевич, я подвел не только мою семью, но и вас»

Сразу после задержания Втюрин написал письмо президенту, в котором во всем признался. По словам обвиняемого, сочинять текст помогали сотрудники КГБ, но давления с их стороны не было.

- Я говорю: ребята, что делать? Мне сказали, что это самый лучший выход – писать чистосердечное признание. Это было написано в 5 утра после бессонной ночи.

«Я совершил самую главную ошибку в своей жизни, - зачитывает текст письма гособвинитель.- Ко мне обратился мой соратник по Саратовском училищу с просьбой о помощи. Горбачев познакомил меня с Казанцевым. Я дважды звонил гендиректору «Белтелекома», взамен Горбачев предложил мне деньги на строительство дома. Я раскаиваюсь в содеянном и глубоко сожалею, что подвел не только мою семью, но и вас, учитывая мою многолетнюю службу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«К нему были вопросы. Ему был предоставлен шанс»: Лукашенко высказался о задержании Втюрина

По словам президента, Андрей Втюрин попал в поле зрения правоохранителей еще до перевода в Совет безопасности (подробнее)

Взятки на 1,6 миллиона долларов плюс килограмм золота: судят бывшего замгоссекретаря Совбеза Андрея Втюрина

Среди фигурантов дела - представители госорганов и банков, крупные бизнесмены (читать далее)

Экс-заместитель госсекретаря Совбеза Андрей Втюрин: «Признаю вину полностью»

Бывшему чиновнику, занимавшему высокий пост, зачитали обвинение (читать далее)