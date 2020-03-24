Детям сыр полезен для формирования костей, взрослым - для настроения, борьбы с бессонницей, профилактики деменции

И каким должен быть сыр, чтобы приносить пользу? Выясняем со специалистом по здоровому питанию Ольгой Авчинниковой.

«200 граммов сыра могут покрыть рекомендуемый ВОЗ минимум по потреблению белка»

- По содержанию кальция сыр среди молочных продуктов чемпион. Хорошо ли усваивается кальций из сыра?

- В 100 г сыра содержится суточная норма кальция, так что сыр действительно является лидером по количеству этого микроэлемента. Качество его усвоения индивидуально, поскольку всасывание кальция в кишечнике и обновление в кости регулируется гормонами и витамином D.

- Правда ли, что 200 г сыра покрывают суточную потребность организма в белках, жирах и минералах?

- Да, 200 г сыра может покрыть рекомендуемый ВОЗ минимум по потреблению белка (0,8 г на кг веса). А вот источником жиров должны быть не только сыры. Ведь в сыре основная разновидность жирных кислот - насыщенные, а кроме них нашему организму необходимы жирные кислоты мононенасыщенные (они содержатся, например, в оливковом масле) и полиненасыщенные (их источник - растительные масла и рыба жирных сортов).

- Ученые открыли, что регулярное потребление сыра увеличивает продолжительность жизни. Как часто и в каком количестве рекомендуется его есть? И как разнообразить потребление сыра, чтобы он не приелся?

- Лимитирует потребление сыра содержание в нем жира и соли. Как известно, суточное потребление насыщенных жиров в рационе по рекомендациям ВОЗ не должно превышать 10% от суточной калорийности. На рацион 1800 ккал должно быть суммарно не более 20 г насыщенных жиров из всех источников. Что касается соли, то суммарно за день рекомендуется не превышать количество одной чайной ложки, а при повышенном артериальном давлении - не больше ¾ чайной ложки. Исходя из этих рекомендаций, оптимальная порция сыра должен быть 50 граммов в сутки.

Как разнообразить потребление сыра? Существует столько его разновидностей, что в принципе очень сложно представить, чтобы сыр приелся.

Только в линейке сыров «Брест-Литовск» представлено большое их разнообразие: «Сливочный», «Легкий», «Классический», «Выдержанный», «Финский», «Пинский», «Российский», «Голландский», «Маасдам», «Гауда» и т. д.

Сыр может быть как компонентом большого количества салатов, так и важнейшим ингредиентом тостов, пасты, горячих мясных и рыбных блюд, омлетов и самой разнообразной выпечки.

«Сыр при снижении веса не исключается. Просто порция становится меньше»

- Есть исследования, которые утверждают, что сыр помогает худеть. Это верно?

- Сыр с классической жирностью около 45% - продукт достаточно калорийный (100 г «Российского» содержит около 360 ккал). Но это не значит, что его нельзя есть в процессе снижения веса. Просто размер порции должен быть меньше. Сыр, как и любой продукт, содержащий белок и жир, будет способствовать насыщению. Для тех, кто на диете, есть сыры с пониженным содержанием жира. Например, в 100 г сыра «Брест-Литовский Легкий» содержится 288 ккал, 18 г жира и 31 г белка. Соответственно, на порцию 50 граммов - 144 ккал и менее 10 г жира.

- Знатоки-гурманы, жирность сыра влияет на его вкус и аромат...

- Да, более жирные продукты воспринимаются нами как более вкусные. Однако технология приготовления, консистенция также имеют значение. Из личного опыта: например, «Голландский» сыр стандартной жирностью 45% не уступает по вкусовым характеристикам «Сливочному» сыру с повышенной жирностью 50%.

- Когда мы едим вкусный сыр, получаем удовольствие. Но влияние сыра на нервную систему этим не ограничивается?

- Ряд эпидемиологических и клинических исследований показали, что ферментированные молочные продукты (сыр, йогурт и другие) способствуют предотвращению деменции, болезни Альцгеймера. Также есть исследования, подтверждающие, что люди, потребляющие молоко и сыр, реже страдают бессонницей. Объясняется это тем, что в молочных продуктах содержится в значительном количестве аминокислота триптофан, которая вырабатывает серотонин и мелатонин - именно их называют гормонами счастья и крепкого сна.

- А всем ли одинаково полезен сыр? Может, в определенной ситуации он особенно показан?

- Употребление сыра как лучшего пищевого источника кальция наиболее необходимо детям и подросткам - у них пик формирования костной массы, а еще беременным и кормящим матерям, женщинам после менопаузы, у которых достаточное потребление кальция является профилактикой рисков остеопороза и переломов.

- Правда ли, что увлечение сырами может способствовать возникновению камней в почках?

- Нет, неправда. Наоборот, недостаточное потребление кальция, как и избыточное потребление витамина С (более 2000 мг в день) увеличивает риск образования камней.

«При повышенном артериальном давлении стоит отдавать предпочтение менее соленым сырам»

- Если сыр долго лежит, твердеет, покрывается налетом - он портится или дозревает? Можно ли его есть, срезав заплесневелый слой?

- Важно не путать плесень, которая технологически используется для производства определенных сортов сыра, и ту, что образуется при порче продукта. Ее нельзя срезать и съесть - споры плесени распространяются по всему куску. Опасно это тем, что плесень выделяет афлатоксин, который способствует возникновению цирроза и рака печени.

- Тем, кто не может пить молоко из-за содержащейся в нем лактозы, сыр не противопоказан? Это ведь тоже молочный продукт.

- В твердых сортах сыра лактозы практически нет, соответственно, они разрешены людям с непереносимостью лактозы.

- А какой сыр подходит вегетарианцам?

- Если это не веганство (когда исключены все источники животного белка) и не ововегетарианство (в рационе присутствуют яйца), а лактовегетарианство (присутствуют молочные продукты) и оволактовегетарианство (присутствуют молочные продукты и яйца), то сыр будет отличным источником животного белка, содержащим в своем составе все незаменимые аминокислоты в хорошо доступной форме. Кроме того, потребление сыра будет профилактикой дефицита витамина В12, который может встречаться у вегетарианцев.

- Кому надо быть особенно избирательным в употреблении сыра по состоянию здоровья?

- При повышенном артериальном давлении стоит отдавать предпочтение менее соленым сырам (таким как «Брест-Литовск Финский»). При избыточном весе - сырам с пониженной жирностью (как «Брест-Литовск Легкий»).

Осторожным стоит быть тем, кто принимает антидепрессанты (увеличивается риск сильного подъема артериального давления) и людям с хронической болезнью почек тяжелой степени (нарушается процесс выведения фосфора, который содержится в достаточно большом количестве в продуктах животного происхождения, богатых белком, в том числе и в сыре). Что касается аллергии на молоко, то в нем содержится около 20 белков, обладающих различной степенью аллергенности, а в сыре - в основном казеин и немного α-лактальбумина, поэтому некоторые больные с аллергией к молоку могут включать сыр в диету.

«Индивидуальная упаковка от производителя снижает риски загрязнения продукта»

- На что нужно обращать внимание при покупке сыров в магазине?

- Нужно читать этикетку, проверять сроки годности и условия хранения. Состав в идеале должен быть максимально простым: молоко, соль, бактериальная закваска молочнокислых микроорганизмов, ферменты, предназначенные для свертывания молока, хлорид кальция-уплотнитель/отвердитель (помогает сформировать молочный сгусток при производстве сыра). Иногда в сыроварении используются нитраты в качестве консервантов и фиксаторов окраски. Они увеличивают срок годности продукта и повышают микробиологическую безопасность. При потреблении сыра в рекомендуемых объемах они безобидны. Кстати, в шпинате, свекле, петрушке, сельдерее содержится значительно больше нитратов.

- Какой сыр предпочтительнее: в индивидуальной упаковке от производителя или расфасованный в магазине?

- Я отдаю предпочтение продуктам в индивидуальной упаковке от производителя - это снижает риски загрязнения продукта в процессе транспортировки, фасовки и хранения в магазине.