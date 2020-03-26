Развлечения против коронавируса: как белорусам бесплатно попасть в Венскую оперу, посмотреть кино и скачать книжки

Концерты, шоу, спектакли и представления из-за эпидемии COVID-19 оказались под угрозой. Белорусские театры и концертные залы хоть и работают, но многие откровенно пустуют. Люди заботятся о здоровье и остаются дома. Но специально для вас мы узнали, как, не выходя из дома, не заскучать и не выпасть из культурной жизни

Идем на оперу и балет

В Европе и США все театры и концертные залы сейчас закрыты. Но многие бесплатно транслируют свои постановки и концерты. Чем не отличная возможность сэкономить на билетах, гостиницах и послушать Берлиоза и Глюка в исполнении музыкантов с мировым именем?

Итак, вплоть до 2 апреля по ссылке staatsoperlive.com можно будет слушать бесплатные трансляции Венской оперы.

Хотите в Метрополитен-оперу? Не проблема. Для вас - онлайн-трансляции с операми из ее архивов. Начало трансляций - в 19.30 по нью-йоркскому времени. У нас это уже глубокая ночь, но доступ к записи будет возможен еще 20 часов. Так что добро пожаловать на ссылку bit.ly. Кстати, рекомендуем послушать «Трубадура» в записи 2015 года с Анной Нетребко и Дмитрием Хворостовским.

Баварская опера, кстати, дает бесплатный доступ к своим спектаклям по ссылке staatsoper.de. А целых 600 концертов Берлинской филармонии до 19 апреля бесплатно можно будет слушать в ее цифровом концертном зале по ссылке digitalconcerthall.com. Ищите кнопку Live Streams.

А почему бы 29 марта вам не побывать на онлайн-трансляции балета Прокофьева «Ромео и Джульетта», поставленного Национальным балетом Канады? Его мировая премьера состоялась 16 ноября 2011 года в Торонто. По ссылке bolshoi.ru постановка будет доступна и белорусам.

Балет «Ромео и Джульетта».Фото: Павел МАРТИНЧИК

Смотрим новинки кино

Онлайн-кинотеатр Premier - зайти на него можно, набрав в поисковике premier.one - на время эпидемии коронавируса решил открыть бесплатный доступ к своему контенту для русскоязычной аудитории по всему миру. В бесплатном доступе будут документальные, художественные фильмы и комедийные проекты. Правда, придется пройти регистрацию и обновить приложение до последней версии. Внимательно следуем инструкции - и все получится.

Отправляемся в Эрмитаж и Третьяковку

На сайте Эрмитажа можно обойти все этажи и все залы, в том числе Галерею драгоценностей, Зимний дворец Петра Первого, Меньшиковский дворец и несколько временных выставок. Вбивайте в поисковике hermitagemuseum.org, выбирайте, что вам интересно, - и путешествуйте по Эрмитажу в формате 3D.

Картины и скульптуры из постоянной экспозиции Новой Третьяковки на Крымском Валу выложены на сайте галереи tretyakovgallery.ru. Их можно сортировать по именам художников от Айвазовского до Ярошенко, а также по эпохам - от XVIII века до второй половины XX.

Путешествуйте по Эрмитажу в формате 3D.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слушаем лекции, семинары и дискуссии

Мобильное аудиоприложение «Радио Arzamas» до 15 апреля объявило бесплатный доступ ко всем своим материалам. На сервисе можно найти, почитать, послушать и посмотреть короткие лекции лучших русскоязычных ученых, циклы аудиопрограмм об интересных фактах истории и культуры, а также интервью, расследования и разговоры с экспертами на самые разные темы. Переходим на ссылку arzamas.academy/promo, вводим промокод КАРАНТИН - и получаем новые знания.

Читаем книги

Издательство «Альпина» объявило начало акции «Пока все дома»: 70 электронных книг издательства можно получить совершенно бесплатно. В подборке - литература на любой вкус: от биографий исторических личностей до советов по воспитанию детей. Чтобы их получить, найдите в верхней части сайта www.ebook.alpina.ru кнопку «Добавить промокод» и введите туда слова GIFT_STAYHOME.

После этого в разделе «Моя коллекция» вы увидите список всех книг, которые можно начать читать онлайн или скачать в формате EPUB. Сколько продлится акция, пока неизвестно, но все полученные книги останутся с вами навсегда. Так что поторопитесь.