Итоги конкурса «Тарелка здоровья: худеем к лету»

Дорогие читатели! Наш конкурс для любителей ЗОЖ завершен, и мы подводим его итоги. Напомним, мы предложили вам поделиться своими рецептами полезных и вкусных блюд, а для авторов трех самых интересных рецептов подготовили отличные призы.

Итак, победителями стали: Елена Яроцкая, Елена Кулик и Татьяна Малиновская.

Дочь Елены Яроцкой, Маргарита, уже получила свои призы в пресс-центре Комсомолки.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Каждая из них получит книгу «Темная сторона ЗОЖ» Марии Поповой - нутрициолога и автора блога о здоровом образе жизни (@smart_manya). Эта книга для всех, кто задумывается о том, как улучшить качество своей жизни. Мария поможет разобраться в самых популярных мифах и заблуждениях, связанных с ЗОЖ: почему тренировки могут быть опасными, стоит ли отказываться от кофе и включать в свой рацион суперфуды, и затронет множество других важных тем.

Также каждой победительнице мы вручаем набор из трех видов масел: кунжутного, грецкого ореха и черного тмина от нашего партнера, компании «Белалея» - белорусского производителя пищевых экомасел и других полезных продуктов для сторонников здорового питания и вегетарианства. Компания производит пищевые нерафинированные масла по технологии холодного отжима, которая позволяет сохранить полезные вещества продукта и избежать добавления химии. Качество каждой партии подтверждается исследованиями в собственной лаборатории.

Поздравляем победителей! И делимся с вами рецептами из их писем.

«Правильное питание помогло мне улучшить здоровье»

Елена Яроцкая рассказала нам о том, как из сладкоежки она превратилась в любителя ЗОЖ:

«Я 17 лет подряд мучилась с высоким давлением и когда в ноябре резко попала в больницу, мне сказали, что у меня повышен сахар и мне необходимо правильное питание. Нужно отказаться от сладкого, иначе добавятся проблемы с сахарным диабетом. Пришлось пересмотреть свой рацион. Это было нелегко, но в итоге мне удалось снизить количество сахара в организме, и самочувствие стало намного лучше. Вот мое примерное питание на день.

Завтрак: легкий йогурт без сахара с кусочками фруктов и сушкой.

Фото предоставлено победительницей Еленой Яроцкой.

Обед: паста с беконом и яйцом. Отвариваю спагетти, режу один кусочек бекона. Выкладываю на спагетти свежее яйцо, кусочки бекона и листья базилика. На перекус у меня фисташки, которые очень важны для укрепления иммунитета и снятия усталости.

Фото предоставлено победительницей Еленой Яроцкой.

Ужин: это овощной салатик из огурцов и помидоров черри. Никаких соков и напитков я не употребляю».

Фото предоставлено победительницей Еленой Яроцкой.

«Отварила киноа, добавила инжир, миндаль и черешню»

Елена Кулик прислала аппетитные красочные фотографии своего завтрака, обеда и ужина.

«Завтрак: отварила киноа, добавила инжир, сырой миндаль, курагу и свежую черешню. На хлебцы - сыр адыгейский и авокадо.

Фото предоставлено победительницей Еленой Кулик.

Обед: запеченный карп с шампиньонами, свежие помидор, перец и зелень, посыпала кунжутом и полила оливковым маслом.

Фото предоставлено победительницей Еленой Кулик.

Ужин: обжарила на сковороде стейк форели, кабачок и стручковую фасоль. Гречка замоченная в воде с утра, шпинат, моцарелла, орехи, семечки чиа, немного оливкового масла».

Фото предоставлено победительницей Еленой Кулик.

«Готовится максимально быстро и при этом очень полезно»

Татьяна Малиновская убеждена, что правильное питание - это залог крепкого иммунитета, что сейчас как никогда важно. Вот основные принципы ее рациона: отсутствие сахара и мучного, от 2 литров воды в сутки, в основе меню - овощи (свежие и замороженные), рыба, птица, яйцо, творог. И никакого пищевого мусора!

«Завтрак: творог 5%, сметана 15%, ложка урбеча (кунжутный, миндальный, фундук, из грецкого ореха). Кофе пью 1 раз в день, обязательно с 1 ч. л. корицы и сливками 10%. Завтрака мне с запасом хватает до обеда.

Фото предоставлено победительницей Татьяной Малиновской.

Обед: на гарнир обычно овощи. Если салат из свежих овощей, то в составе - сельдерей, томаты, огурцы, обязательно шпинат. Использую растительное масло разных видов (чередую в течение недели - горчичное, тыквенное, конопляное, оливковое). Либо в качестве гарнира использую овощные смеси (замороженные), приготовленные на пару.

Фото предоставлено победительницей Татьяной Малиновской.

Основное блюдо - рыба (красная, либо сайда, либо треска и хек). На фото - треска с прованскими травами, запеченная без обвалки в муке - быстро и полезно.

На еще одном фото - горбуша в травах, а в качестве соуса (чтобы мясо не было сухим) - сметана или греческий йогурт. Все готовится максимально быстро, не требует лишних телодвижений, но при этом - очень полезно.

3. Ужин: пример одного из них - яичница с минимальным добавлением растительного масла, готовится на минимальной температуре под крышкой, на гарнир - нарезка из овощей».

Фото предоставлено победительницей Татьяной Малиновской.

Поздравляем победителей!

Информацию о порядке получения призов победителям сообщат посредством контактной информации, указанной в их письмах.