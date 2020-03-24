Детали договорного матча в белорусском хоккее: дисквалифицированы на год бывшие игроки «Динамо» и команды президента

Сайт Федерации хоккея Беларуси сообщил, что на прошлой неделе в них адрес поступило официальное представление от Главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета (СК). Она связано с завершением предварительного расследования незаконного влияния на результат матча «Динамо-Молодечно» – «Могилев» (в обиходе используют понятие «договорной матч»).

Матч прошел в ноябре 2019 года. «Динамо» из Молодечно внезапно уступило «Могилеву». Мало того, что «Могилев» шел в конце турнирной таблице, так добился победы (6:5), хотя по ходу матча уступал 1:5.

В Представлении СК указано, что по результатам расследования хоккеисты «Динамо-Молодечно» предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Если преводит все на простой язык, то Иванов А.М., Шелег С.И., Лисичкин В.И. получили деньги в обмен на то, что окажут влияние на результаты матча (поражение «Динамо-Молодечно»). Чтобы все прошло по плану, они вовлекли в дело других хоккеистов: Лисичкина В.И. и Шелега С.И., Кучкина С.А., Боярчука П.В. и Сырея А.А. Дальше Сырей А.А. вовлек в преступный сговор Устиненко Н.Л.

За это на всех обещали от 500 000 до 1 000 000 российских рублей (от 7 до 15 тысяч долларов).

Федерация и правоохранительные органы провели расследование. В итоге дело в отношении Иванова, Устиненко, Сырея и Шелега передано на рассмотрение в прокуратуру. В отношении Лисичкина, Боярчука и Кучкина вынесено постановление о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям (в связи с деятельным раскаянием).

В ходе расследования вскрылись другие факты. Тренер команды «Динамо-Молодечно» Игорь Кривошлык лично и через третьих лиц в период с августа по ноябрь 2019 года сделал более 20 ставок на матчи Кубка и чемпионата Беларуси с участием его команды.

Корме всего прочего, о том, что матч «Динамо»-Молодечно» - «Могилев» будет договорным, знали еще три хоккеиста команды: Артем Волков, Дмитрий Амброжейчик и Никита Феоктистов. Они отказались участвовать в договорном матче, но и не сообщили об этом в правоохранительные органы.

В итоге ФХБ оштрафовала на 8100 рублей и дисквалифицировала на год Сергея Шелега, Никиту Устиненко, Алексея Иванова, Станислав Кучкина, Вячеслава Лисичкина, Александра Сырея и Павла Боярчука.

Тренер Игорь Кривошлык получил бессрочную дисквалификацию. Волков, Амброжейчик и Феоктистов оштрафованы на 1350 рублей.

О датах судебного заседания пока не сообщается.

Важно, что эти хоккеисты достаточно известны в Беларуси. Никита Устиненко выступал за сборную Беларуси на чемпионатах мира. К матчам в составе национальной команды привлекались Сергей Шелег и Павел Боярчук. 39-летний Вячеслав Лисичкин долгие выступал на гродненский «Неман», выигрывал чемпионат Беларуси, в последние годы играл за команду президента Беларуси.

Не сообщившие об организации договорного матча Дмитрий Амброжейчик, Артем Волков и Никита Феоктистов также выступали за сборную Беларуси, в составе минского «Динамо» провели немало матчей в КХЛ.