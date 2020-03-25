2020-03-25T13:36:55+03:00
Общество
КП Беларусь

Девушка в минском кожвендиспансере с подозрением на коронавирус: «Масок не хватает, мой мазок из аэропорта потеряли»

Журналистка Наста Захаревич вернулась из Чехии и почувствовала себя плохо
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Мазок на коронавирус, который взяли у Насты в аэропорту, потеряли. В кожвендиспанере, куда ее госпитализировали, у нее взяли еще один.Мазок на коронавирус, который взяли у Насты в аэропорту, потеряли. В кожвендиспанере, куда ее госпитализировали, у нее взяли еще один.
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Наста Захаревич находится с подозрением на коронавирус в Городском клиническом кожно-венерологическом диспансере. Девушка вернулась из Чехии в Минск 14 марта. Тогда у нее в аэропорту взяли мазок - тест на коронавирус. При прилете у Насты была немного повышенная температура и кашель. А 19 марта ее состояние резко ухудшилось: усилился сухой кашель, стало тяжело дышать.

- Я вызвала скорую помощь, меня госпитализировали в кожвендиспансер, - рассказала "Комсомолке" Наста. - Думала, что здесь мне возьмут еще один мазок, но оказалось, что не положено. А потом мне сообщают: мазок, который брали у меня в аэропорту, потерялся. Поэтому в понедельник, 23 марта, у меня взяли еще один мазок.

В палате Насты четыре человека, в соседней два. На всех пациенток одна ванная комната с туалетом. Все круглосуточно в одноразовых масках, даже ночью. Но на днях с масками возникли проблемы - они стали заканчиваться. Девушка написала об этом пост на своей странице в "Фэйсбуке", попросив знакомых передать им маски:

- Сегодня в кождиспансере нам выдали по одной маске на 24 часа, так как запас просто заканчивается. Потом сказали, что выдадут еще по одной. 2 маски на 24 часа - это очень мало и противоречит любым рекомендациям, но больше их тут просто нет.

На сообщение Насты откликнулись неравнодушные люди.

- Мне передали достаточно масок - на нашу палату их хватит. Но в больнице проблема не решилась - масок по-прежнему не хватает, - говорит Наста. - К диспансеру у меня нет претензий. Но есть вопросы к Минздраву, который сообщает, что масок достаточно. И претензии к тем, кто потерял мой мазок в аэропорту или в лаборатории.

По словам Насты, она и ее соседки по палате думают о мерах безопасности, например, соблюдают дистанцию, без необходимости не снимают маски. Понимают, что есть вероятность, что кто-то из них заражен коронавирусом.

- Медики приходят к нам в костюмах с разной степенью защиты, причем каждый одет по-разному: кто-то в очках, а кто-то без... Из хороших новостей - у моей соседки по палате отрицательный результат теста на коронавирус. У нее уже взяли второй мазок, и скоро ее выпишут. Она будет на домашнем карантине. Сколько же я буду находиться на больничной койке, неизвестно.

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