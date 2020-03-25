«Это как военное положение»: белорусская певица Светлана Агарвал стала заложницей карантина и не может вылететь из Индии

После того как авиакомпания отложила вылет на неопределенное время, певица Светлана Агарвал и ее супруг связались с посольством Беларуси в Индии. Там пояснили, что, если появится возможность эвакуации, им сообщат.

- Когда мы прилетели в Индию 22 февраля, о карантине и подумать не могли. Планировали вернуться в Минск 12 марта, но из-за рабочих планов поменяли билеты на 28 марта, - рассказала Светлана, которая прилетела в Индию снять клип, записать песни и поучаствовать в пресс-конференции по укреплению белорусско-индийских культурных связей.

Светлана Агарвал и ее супруг связались с посольством Беларуси в Индии. Там пояснили, что, если появится возможность эвакуации, им сообщат.

- Сначала авиакомпания перенесла вылет на 31 марта, а потом и вовсе отложила на неопределенный срок. Из Гоа и Нью-Дели белорусов эвакуировали, а мы даже не можем добраться в соседние штаты - внутренние сообщения закрыты, повсюду блокпосты...

В городе введен комендантский час, транспорт не работает, можно лишь ненадолго выйти в магазин, но только в маске. На дверях магазина развешаны такие объявления. Передвижения ограничены: нельзя уехать на поезде, автобусе, такси, даже на частной машине. Полная изоляция, странно и непривычно видеть пустые улицы густонаселенной страны… До введения карантина нельзя было собираться в группы более четырех человек, сейчас можно только выйти за едой.

Местное население беспрекословно принимает вынужденный карантин, обсуждая между собой, что оно схоже с введением военного положения.

Светлана с мужем живут в отеле Мумбаи и пытаются наладить быт. На всякий случай закупили воду, рис, чечевицу, овощи - неизвестно, что будет дальше. Супруги держат связь с белорусским посольством в Индии и надеются скоро улететь домой, где их ждут сын и другие родственники.

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