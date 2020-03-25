«Если муж младше, то женщина ищет сына? Это ерунда!»: психолог развенчивает мифы о парах с разницей в возрасте

На дворе XXI век. Казалось бы, люди становятся все более терпимыми, но есть то, что в отношениях мужчины и женщины до сих пор воспринимают с осуждением: роман зрелой женщины с молодым мужчиной. За примерами далеко ходить не надо: вспомним Надежду Бабкину и ее гражданского мужа Егора Гора, Лолиту Милявскую и ее бывшего супруга Дмитрия Иванова, ну и, конечно, Аллу Пугачеву и ее браки с Филиппом Киркоровым, а затем с Максимом Галкиным…

- Наталья, почему в нашем обществе мужчине можно заводить отношения с женщиной возраста его дочери, а зрелая женщина в паре с молодым парнем осуждается?

- Прежде всего это связано с биологическим фактором - мужчина и в 70 лет может стать отцом, женщине же с возрастом некоторые вещи недоступны. Наш социум гораздо больше готов поверить в любовь молоденькой девушки к старому пузатому карлику, чем в любовь молодого мужчины к женщине постарше. Это последствие эйджизма - пренебрежительного отношения к людям из-за их возраста. На Западе этой проблеме придается большое значение, у нас нет. Именно поэтому на постсоветском пространстве таких пар не так много.

- Наверное, людям сложно понять, на чем держатся такие отношения…

- Когда мы начинаем оценивать пару, мы не знаем, кто что вносит и что получает, какая скрытая бухгалтерия существует в этих отношениях. Бывают удивительные истории: не очень красивая внешне женщина, более того - со шрамами на теле от пожара, от которого она пострадала в детстве, выходит замуж за красивого и обеспеченного мужчину. Мезальянс? Да. Но потом выясняется, что муж крайне ревнив, и когда он ее выбирал, понимал, что жена стесняется своего тела и точно не будет ему изменять. Это его успокаивает, потому что в предыдущем браке он довел жену ревностью, и она ушла. Получается, за свою красоту и финансы он получает ощущение того, что с ним надежный партнер.

Бывает так, что молодой мужчина вступает в брак с женщиной на 10 - 15 лет старше. И если эта женщина рожает детей - это вполне нормальный полноценный брак, учитывая, что в наше время женщины живут на 10 лет дольше, чем мужчины. Приведу в пример голливудского актера Хью Джекмана, которого в 8 лет бросила мама, уехав в другую страну. Сегодня актер в браке с Деборой Ли Фернесс, которая старше его на 13 лет, уже 23 года. Но ему неважно, что жена старше, важно, что она дарит заботу и никуда от него не уходит. Мама актера нанесла большой урон его психике. Поэтому, когда мы начинаем проникать глубже в такие истории, мы понимаем, что люди друг друга просто уравновешивают. Если с внутренним балансом у них все хорошо, они могут смириться с непринятием социума.

Алла Пугачева стала первооткрывательницей неравных по возрасту браков на постсоветском пространстве.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

«На рынке невест выигрывают те, кому больше 30-ти»

- Знаю женщин, которые все-таки побоялись отношений с мужчиной младше, уверяя себя, что их со временем бросят…

- Есть мужчины, которые и в 30, и в 70 ищут приключений, и не важно, женаты они на молодой девушке или женщине постарше, им все равно будет нужна другая. Например, мужчина не может сохранять верность одной женщине, потому что бабушка и мама конкурировали за его внимание в детстве, и ему всегда нужны две. А бывают люди очень верные по своей природе, и такие мужчины будут сохранять отношения с одной женщиной всю жизнь. Знаю пару, где мужчине 31 год, а женщине 43, они вместе уже 6 лет. Но его родные не одобряют эти отношения, бесконечно спрашивают про детей. При этом молодой человек собирается сделать предложение и его очень ранит, что родители не понимают - в этих отношениях он счастлив! А с ровесницами никогда ничего не получалось…

- Впечатление, что сейчас пар, где жена старше мужа, но не критично - на 4 - 7 лет - становится больше. Есть какая-то тенденция?

- Мне кажется, появляется новый тренд, когда молодые парни выбирают себе девушек старше тридцати, которые уже повзрослели, обрели профессию, самостоятельность. Такая женщина может стать более надежной спутницей, нежели ровесница, которая хочет строить карьеру, бежать впереди, конкурировать. Да, можно говорить о том, что у 35-летней невесты критический возраст для рождения детей, но, в современном мире при наличии денег можно заморозить яйцеклетки. Зато на другой чаше весов могут быть одни плюсы - жизненный опыт, самостоятельность, интеллект, профессия…

- Как нарастить психологическую броню женщине, которая выбрала молодого мужчину?

- Важно поговорить с партнером и узнать, готов ли он рисковать, учитывая, что вы будете меняться по-разному и социум тоже будет реагировать по-разному. Вопросы социума - непростые вопросы. В одной из пар жена старше мужа на 8 лет. И она рассказывала, что каждый раз, когда в его компании узнавали, что он директор фирмы, а его жена старше, все начинали говорить: «Она будет стареть, а вокруг столько молодых девушек, зачем тебе это?» Муж возвращался домой накрученный, а жена чувствовала себя отверженной. Люди не понимают, что отношения основаны на многих нитях, что мы часто неосознанно ищем в партнере то, что было в большом дефиците в нашем детстве. Люди, которые жили в хаосе, ищут стабильности, в бедности - достатка, в агрессии - тепла… Помимо внешности и возраста существует еще сто причин, которые будут влиять на наш выбор.

голливудский актер Хью Джекман в браке с Деборой Ли Фернесс, которая старше его на 13 лет, уже 23 года. Фото: соцсети

«Атака на отношения всегда продиктована завистью»

- Как тогда противостоять социуму?

- Очень важно вместе держать границы и научиться отвечать всем недоброжелателям: «Стоп, я эту тему не обсуждаю!». Да, о паре с разницей в возрасте будут сплетничать, это факт. Но, как и любые новости, рано или поздно это надоест.

- А как быть с родными?

- Четко сказать: «Уважайте мой выбор. Я не хочу, чтобы в моем присутствии обсуждали мою женщину». Ну а если самой женщине ее близкие говорят, что ее скоро бросят, отвечать: «Ребята, это моя жизнь!»

Когда женщина встречается с мужчиной моложе ее, люди всегда фантазируют о ее достоинствах: может, она невероятно хороша в постели или отличная хозяйка? Тут важно сохранять внутреннего психолога и задавать себе вопрос: почему других так волнует эта тема? И отвечать: потому что атака на любую связь продиктована завистью.

- Считается, что мужчины в женщинах старше себя ищут маму, а чем продиктован интерес женщин к молодым парням?

- Заботливой «мамой» может быть кто угодно - и женщина, и мужчина. Как говорил психотерапевт и основоположник метода семейных расстановок Берт Хеллингер, когда мужчина ищет себе женщину, он ищет себе мать. Но когда женщина ищет мужчину, она тоже ищет себе мать. И поэтому разочарования неизбежны (улыбается). Разве женщина ищет сына, если мужчина младше? Это все ерунда. И мужчина, и женщина, и постарше, и помладше - все могут функционировать во многих ролях. Любой мужчина может быть и сыном, и отцом, и другом, и мужем, и любовником - как и женщина. В хорошей паре роли все время меняются. Например, уставшая жена приходит с работы, муж ее успокаивает, кормит - так он проявляет себя в роли родителя. Потом они обсуждают какие-то новости - общаются как брат с сестрой. Затем ложатся в постель - теперь они муж и жена. Если люди динамичны в своих ролях, то чаще всего их отношения будут довольно долгими. Проблема возникает тогда, когда кто-то застревает в какой-то роли. Например, женщина застряла в роли заботливой матери, а мужчина хочет видеть рядом с собой маленькую девочку. А это невозможно, потому что у нее было трое младших братьев, и она все время чувствует себя старшей.

В неравной по возрасту паре важно, чтобы у каждой из партнеров была роль защитника, ведь им часто придется защищаться от бесцеремонного любопытства и недоброжелателей.

- Пожалуй, одна из главных претензий к зрелой женщине, что она не сможет родить ребенка молодому мужу...

- Как правило, люди внутри пары договариваются, как они будут действовать. Одни пары выбирают суррогатное материнство, другие - усыновление, третьи вдвоем решают жить без детей. В нашем социуме принято, что общее у супругов - это дети. Но функцию клея в отношениях могут выполнять не только дети, это могут быть общие планы или бизнес. А деструктивных сил в паре ровесников и в паре неравных по возрасту супругов столько же. Любая пара может разойтись - и не разница в 10 или 20 лет может послужить тому причиной.