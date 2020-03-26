«Боль в спине можно победить, но для начала нужен психотерапевт»: белорусский врач о новом типе боли, связанном с депрессией

ДОСЬЕ «КП»

Павел Дриневский, 41 год, окончил Гомельский медуниверситет, клиническую ординатуру по мануальной и спортивной терапии в БелМАПО. Врач спортивной медицины, мануальной терапии, рефлексотерапевт. Работал с Дарьей Домрачевой и Оле-Эйнаром Бьорндаленом. Главный врач в одном из частных медцентров Минска.

- Павел, современная медицина порой не справляется с болью и ее причинами. Человек ходит по кругу - врачи - таблетки - врачи, не понимая, где спасение…

- Одна из частых причин обращения к неврологам, терапевтам, мануальным терапевтам, рефлексотерапевтам и массажистам - миофасциальные боли (соматическая боль, проявляющаяся спазмами в мышцах и суставах. - Ред.). Раньше выделяли два типа боли: ноцицептивная (воспалительная - травмы, ожоги) и нейропатичнская (нервная, чаще - протрузии и грыжи). При первом типе боли помогают противовоспалительные препараты и антибиотики, второй лечится хуже - препаратами, влияющими на рецепторы нейронов. В 2017 году международная ассоциация по изучению боли ввела третий тип боли - ноципластическая (центральная).

В 2017 году международная ассоциация по изучению боли ввела третий тип боли - ноципластическая (центральная).

У нее более сложные механизмы, это повышение чувствительности нервной системы к боли. Сейчас в моде термин «депрессия». Она связана с нарушением обмена серотонина в мозге. Вещество вырабатывается во время хорошего солнечного освещения - в странах, где меньше солнца, выше и процент депрессий.

При депрессиях возникает боль в суставах, мышцах, головная боль напряжения - так называемые психосоматические синдромы. Их масса. Речь о снижении контроля мозга над источником боли. Сейчас при психосоматических синдромах на первый план выходит назначение антидепрессантов, они повышают серотониновый резерв в мозге. Он начинает правильно воспринимать информацию, снижается гиперчувствительность центров боли, и зачастую она пропадает.

Ноципластическая боль выходит сегодня на первый план - это проблема восприятия боли. Мы знаем, что боль снижается под воздействием гипноза.

Помните, Кашпировский вводил человека в гипноз, и потом этому человеку пытались делать операцию?.. Люди живут на высокой скорости, у них высокий уровень тревожности и стресса, многие не знают о способах снятия стресса, нет психической гигиены.

Многие спорят о роли в болевом синдроме эмоций, самовнушения, правильного психоэмоционального поведения: отношению к жизни и к себе в этом мире. Должна быть культура мыслей и культура психических процессов, и это нужно вводить в школе.

- Ноципластическая боль выходит сегодня на первый план - это проблема восприятия боли.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Как пациенты рассказывают про такую боль?

- 80% верного диагноза лежит в правильно собранном анамнезе. Важно выяснить психоэмоциональный фон, найти проблемы из детства, в семье, межличностных отношениях, в сексуальном плане. Потому что центр удовольствий и центр боли в ЦНС находятся очень близко. Часто одно пытаются компенсировать за счет другого. Если существуют хронические боли, возможно, существуют межличностные проблемы между партнерами.

Здоровье - это сочетание физических и психических факторов. Проблема на психоэмоциональном уровне почти всегда проявится на соматическом уровне. Психолог Вильгельм Райх говорил, что любая негативная эмоция находит отражение в мышечном панцире, напрягается, а затем та или иная часть тела получает и болевой синдром.

«Стресс первым делом бьет по шейному отделу позвоночника»

- Есть ли связь между стрессом и болью в спине?

- Когда появилось МРТ, казалось, вопросов к теории развития остеохондроза не осталось: трещина диска - воспаление - давление на нервный корешок. Но чем больше узнаем, тем больше расхождений.

Иногда очень плохая картинка МРТ, а пациент жизнерадостный и без боли. И наоборот: при безупречном МРТ может быть сильный болевой синдром, вплоть до невозможности встать с постели.

Часто проблема в мышечном напряжении, которое рождает нервные реакции.

США тратит миллиард долларов в год на лечение пациентов с миофасциальной болью.

80% боли в спине - боль, связанная с избыточным мышечным напряжением.

Китайская пословица гласит: ты молод настолько, насколько гибко твое тело. Мышцы любят растяжение, а суставы - разработку. И это направление миофасциальной медицины - хорошее дополнение к традиционным методам: нестероидным противовоспалительным препаратам, физиотерапии и прочим.

- По чем в теле прежде всего бьет стресс?

- Шейный отдел позвоночника и лицо. Это связано с наиболее коротким путем распространения импульса от ствола мозга к мышцам. Это мышцы шеи, затылка, надплечий.

Это люди с высоким уровнем интеллектуальной деятельности, которые мало отдыхают, люди с высоким уровнем тревожности.

Огромное количество обращения с так называемым остеохондрозом шейного отдела позвоночника, особенно у женщин. У них слабее мышечный корсет и ресурс шейного отдела. Мышцы - это второе сердце. Существует мышечный насос: сердце за один толчок выбрасывает 70 миллилитров крови, и икроножная мышца во время ходьбы за одно сокращение - примерно столько же.

Огромный потенциал лечения мышечно-болевых миофасциальных синдромов - лечебная физкультура.

Мышца в спазме не работает правильно - она не умеет сокращаться и расслабляться, почти всегда в напряжении, возникают отеки. Поэтому в лечении боли в спине официальная медицина активно использует мочегонные и препараты, усиливающие кровоток.

Так убирают проявления, но не причину - нужно влиять на мышечный спазм, научить мышцу работать заново. Упражнения на поясничный отдел позвоночника заставляют мышцы работать, усиливают венозный возврат, начинает правильно питаться позвонок и межпозвонковый диск - идет обратное развитие процесса, боли уходят.

Важна не только физическая активность, но и снижение уровня психоэмоционального стресса - он зажимает поясницу на уровне нервной системы.

- Каждому по хорошему психотерапевту?

- Каждый должен сам себе стать хорошим психотерапевтом. Выполнять аутогенные тренировки, соблюдать режим труда и отдыха.

Если нервные клетки в головном мозге работают непрерывно, они перегреваются и истощаются. Лучший способ отдохнуть умственно - физическая работа, переключение, смена обстановки. И вырабатывать философский взгляд на жизнь.

«Ходьба - лучший мышечный насос»

- 80% головной боли - это головная боль напряжения, причина часто находится вне головы - в мышцах, окружающих голову. Жевательная мускулатура, мышцы шеи, надплечий, трапеций, грудного отдела позвоночника - все это может давать головные боли.

Проблема еще в том, что изменился и двигательный режим: в начале XX века человек проходил в день до 20 километров. Сейчас в среднем 2 - 3 километра. А ведь ходьба - это лучший мышечный насос. Не бег!

Британские нейрохирурги при болях в спине, в том числе у пациентов с грыжами, рекомендуют ходить в день до 5 километров, 6 - 7 километров в час. Восстановить биомеханику движения, как следует разработать ягодичные мышцы, мышцы пресса - в механизме ходьбы все это работает. Мы включаем мышечный насос и стимулируем кровообращение в мышечном отделе.

- Некоторые пытаются избавиться от боли, подбирая хороший матрац и подушку. Но не в них же дело?

- Верно. Плюс мы много сидим, тазовые кости совершают задний наклон - поясничный отдел позвоночника теряет свой физиологический изгиб.

Спина становится ровная, неправильно перераспределяется мышечный баланс, страдает кровообращение, мышечный насос не работает. Остается только неудобно наклониться и потянуться за чем-то тяжелым... В худшем случае это приведет к разрыву фиброзного кольца диска и выходу жидкости межпозвонкового диска наружу.

Если грыжа большая, давит на корешок, возникает онемение - нужна срочная нейрохирургическая операция. Я наблюдал формирование грыжи в поясничном отделе и у 10-летних детей.

- Для многих грыжа - равно операция, которая порой приводит к инвалидности…

- Сейчас набирает обороты движение, которое называется резорбция (рассасывание) грыжи. Впервые лет 15 назад японские ученые показали, что даже при отсутствии лечения порядка 50 - 60% грыж при создании им благоприятных условий, разгрузки могут с течением времени уменьшаться.

В некоторых случаях случается, что была грыжа на МРТ - и через полгода уже нет. Взгляды на грыжу как на приговор меняются. У организма огромный потенциал самовосстановления. Но нужно создать условия: снять рефлекторный мышечный спазм, добавить дозированную физическую нагрузку, которая включит мышечный насос.

«Пилатес нужен тогда, когда человек победил боль»

- Спасение в пилатесе и йоге?

- Я бы отдал предпочтение пилатесу - там учат правильно включать мышцы, двигать позвоночником, есть упражнения на реформере (специальный тренажер с движущейся кареткой).

Но пилатес нужен тогда, когда человек победил болевой синдром. А до этого рефлексо-, физио-, мануальная и медикаментозная терапия. Иногда боль такая, что без лекарств не справишься.

Люди живут с сильнейшей болью годами, иногда вначале нужно подключить психотерапевта и антидепрессанты. Тогда пациенты становятся эмоционально свободнее, уходят зажимы, спазмы, и дальше справляться с болью гораздо проще.

О новом типе боли, куда исчезают грыжи позвоночника и почему проблемы в отношениях провоцируют хронический болевой синдром, «Комсомолке» рассказал врач мануальной терапии, рефлексотерапевт Павел Дриневский.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- У современного человека слабо развиты некоторые рефлексы. В древности было главное правило - «бей или беги», а мы сутками сидим за компьютером…

- Да, за стрессовой нагрузкой следовала физическая активность. Сейчас у нас много психоэмоциональной активности: гаджеты, стрессы на работе и в семье – и минимум физической активности.

Соответственно вещества, которые выбрасываются во время стресса - адреналин и норадреналин - не находят выхода, начинают бить по сосудам, мышцам, формируют в теле болезненные спазмы. Важно освоить стресс-менеджмент - управление стрессом, учиться снимать ежедневное напряжение.

- Мужские и женские боли отличаются?

- Психосоматических болевых процессов у женщин больше. Но женщины и более ответственные в лечении - у них и результаты лучше.

- Правда, что каблуки убивают позвоночник?

- Когда мы поднимаем пятки каблуками - мы наклоняем таз вперед. У женщин возникает гиперлордоз, это ведет к перенапряжению определенных частей позвоночника, окружающих связок и суставов. Возникают протрузии, грыжи дисков, боли в спине, голове и шее.

- Что вы делаете с пациентом, который жалуется на боль?

- Разговариваю, собираю анамнез, пытаюсь понять, в чем корень проблемы.

Я 18 лет занимался мануальной терапией: крутил, выравнивал спины, тянул напряженные мышцы. Сейчас пришел к тому, что одними руками всех не перелечишь, надо найти корень проблемы и объяснить пациенту.

Столкнулся с тем, что у людей в голове каша. Как правильно заниматься, с чего начинать, какие должны быть тренировки? Нужно обучить его комплексу упражнений, чтобы он регулярно выполнял их дома. Зачастую пациент может сделать всю эту работу за тебя - и ценить ее будет больше! Поэтому сегодня я учу пациента жить, врач ведь и должен быть просветителем.

Рефлекторные взаимоотношения могут проявляться как заболевания сердца, щитовидки, как синдром раздраженного кишечника, нарушение менструального цикла у женщин, как запоры, импотенция, а также как проблемы придаточных пазух носа, вплоть до потери голоса. На постсоветском пространстве только один учебник по нарушениям вегетативной нервной системы - профессора Вейна, и мы найдем большинство описанных заболеваний, к которым приводит нарушение вегетативной нервной системы. Вся она завязана на позвоночник.

Не зря древние говорили, что позвоночник - это столб здоровья, и какой позвоночник - такое и здоровье.

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