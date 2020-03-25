Сегодня весь день на сайте «Комсомолки» - сказки онлайн от белорусских знаменитостей!
Чем занять детей, когда мероприятия отменяются, да и посещать их сейчас нежелательно? Как поднять настроение ребенку, который не может выйти из дома из-за карантина или болезни? Есть старый добрый проверенный столетиями способ - читать ребенку сказки. С эмоциями, артистично, в лицах, чтобы дети оторваться не могли!
И не переживайте, если у вас нет таких способностей - мы все уже придумали! Вы работаете, а мы читаем вашим детям. Точнее, читают известные люди Беларуси в прямом эфире!
Ссылка на «Онлайн-каникулы с «Комсомолкой» будет на главной странице сайта kp.by, а также - внизу этой статьи. Кликните и отправляйтесь по своим делам. Ваш ребенок будет увлечен и занят!
Впрочем, если есть время, можете сами остаться и вместе с ним послушать и посмотреть. Когда еще будет возможность услышать, как вашему ребенку читает сказки директор Купаловского театра или популярный певец? Онлайн это уникальное шоу продлится неделю, а затем записи сказок будут в вашем распоряжении на ютьюб-канале «Комсомолки».
Сказочным проектом «Онлайн-каникулы с «Комсомолкой» мы продолжаем марафон добрых дел с МТС, который начался в 3-й детской больнице, где представители мобильного оператора читали сказки маленьким пациентам и учили их искусству оригами. Как и в прошлый раз, мобильный оператор будет нашим партнером в добром деле. Только сейчас сотрудники компании МТС передают эстафету белорусским вип-персонам. Сказки они будут читать в прямом эфире на нашем сайте kp.by с 12.00 до 17.00.
Онлайн-сказки на каникулах с Комсомолкой .Известные люди Беларуси в прямом эфире читают детям сказки. Партнер проекта - МТС
А теперь внимание - СКАЗОЧНАЯ ПРОГРАММА И ЕЕ УЧАСТНИКИ:
12.00 - дизайнер Катя Тикота.
12.30 - певец и композитои Ян Ярош.
13.00 - певица Искуи Абалян.
13.30 - певец Александр Солодуха.
14.00 - певица Хелена Мерайя.
14.30 - группа VAL, которую белорусы выбрали для участия в «Евровидении-2020».
15.00 - дуэт NAVIBAND.
15.30 - Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра им. Я. Купалы.
16.00 - певец Юзари.
16.30 - певица Зена.
17.00 - продюсер Владимир Максимков.
В программе возможны изменения. Но то, что сказки будут звучать нон-стоп в обозначенное время - точно! Впереди еще неделя и много-много интересных сказок и историй, которые расширят кругозор ваших детей и займут с пользой их свободное время. Возможно, вы и сами сможете нам что-то подсказать. Примем к сведению ваши пожелания!