Сегодня весь день на сайте «Комсомолки» - сказки онлайн от белорусских знаменитостей!

Чем занять детей, когда мероприятия отменяются, да и посещать их сейчас нежелательно? Как поднять настроение ребенку, который не может выйти из дома из-за карантина или болезни? Есть старый добрый проверенный столетиями способ - читать ребенку сказки. С эмоциями, артистично, в лицах, чтобы дети оторваться не могли!

И не переживайте, если у вас нет таких способностей - мы все уже придумали! Вы работаете, а мы читаем вашим детям. Точнее, читают известные люди Беларуси в прямом эфире!

Ссылка на «Онлайн-каникулы с «Комсомолкой» будет на главной странице сайта kp.by, а также - внизу этой статьи. Кликните и отправляйтесь по своим делам. Ваш ребенок будет увлечен и занят!

Впрочем, если есть время, можете сами остаться и вместе с ним послушать и посмотреть. Когда еще будет возможность услышать, как вашему ребенку читает сказки директор Купаловского театра или популярный певец? Онлайн это уникальное шоу продлится неделю, а затем записи сказок будут в вашем распоряжении на ютьюб-канале «Комсомолки».

Сказочным проектом «Онлайн-каникулы с «Комсомолкой» мы продолжаем марафон добрых дел с МТС, который начался в 3-й детской больнице, где представители мобильного оператора читали сказки маленьким пациентам и учили их искусству оригами. Как и в прошлый раз, мобильный оператор будет нашим партнером в добром деле. Только сейчас сотрудники компании МТС передают эстафету белорусским вип-персонам. Сказки они будут читать в прямом эфире на нашем сайте kp.by с 12.00 до 17.00.

Онлайн-сказки на каникулах с Комсомолкой .Известные люди Беларуси в прямом эфире читают детям сказки. Партнер проекта - МТС

А теперь внимание - СКАЗОЧНАЯ ПРОГРАММА И ЕЕ УЧАСТНИКИ:

12.00 - дизайнер Катя Тикота.

12.30 - певец и композитои Ян Ярош.

13.00 - певица Искуи Абалян.

13.30 - певец Александр Солодуха.

14.00 - певица Хелена Мерайя.

14.30 - группа VAL, которую белорусы выбрали для участия в «Евровидении-2020».

15.00 - дуэт NAVIBAND.

15.30 - Павел Латушко, генеральный директор Национального академического театра им. Я. Купалы.

16.00 - певец Юзари.

16.30 - певица Зена.

17.00 - продюсер Владимир Максимков.

В программе возможны изменения. Но то, что сказки будут звучать нон-стоп в обозначенное время - точно! Впереди еще неделя и много-много интересных сказок и историй, которые расширят кругозор ваших детей и займут с пользой их свободное время. Возможно, вы и сами сможете нам что-то подсказать. Примем к сведению ваши пожелания!