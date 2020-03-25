«Я хватаюсь за каждую положительную секунду»: Светлана Боровская рассказала, как быть счастливой и дома, и на работе

Минчанкам предложили на день стать ассистенткой успешной бизнес-леди. Прожить один день по расписанию известной белоруски, познакомиться с ее профессией и задать все интересующие вопросы могла любая девушка старше 18 лет.

В первый день проекта побывали на завтраке у телеведущей Светланы Боровской с ее протеже. Об отказе от уколов красоты и способности соблюдать баланс между работой и личной жизнью телеведущая рассказала в своем интервью.

О работе

Я не умею терпеть. Более чем уверена, что не смогла бы продержаться на работе, которая мне не интересна, ни дня. Работа дает мне эмоции, счастье, заряжает энергией.

Светлана Боровская со стажеркой Ириной Кобяковой.

Моя профессия научила меня четко планировать время. На все события, встречи, мероприятия я приезжаю заранее. Если назначено на 1.:00, я буду на месте в 9.40 - эти 20 минут мне нужны, чтобы побыть наедине с собой. Почему? Когда-то я была начальников пресс-службы и пресс-секретарем МВД. Помню, как-то мы приехали на пресс-конференцию за 5 минут до начала. Я начинаю торопиться, зову всех в зал, а мне говорят: «А как же чай? Давайте немного передохнем, выпьем чашечку». Тогда я недоумевала, а теперь с уверенностью могу сказать: перед важными событиями надо дать себе время, чтобы собрать все мысли воедино. Не нестись сломя голову. Как говорят: «Поспешишь - людей насмешишь».

Вы думаете, мы сейчас просто кофе пьем? Для меня завтрак - своеобразный отдых. Такие небольшие перерывы по 15 минут мне нужны, чтобы собраться с мыслями, нарастить эмоциональный бункер. Я хватаюсь за каждую положительную секунду, которая случается со мной. Для меня рецепт жизненного счастья такой: несмотря ни на какие неприятности, боли, обиды, драмы, всегда соблюдать эмоциональный баланс.

Светлана Боровская со стажеркой Ириной Кобяковой.

О спорте

Я не очень люблю спортзалы, потому что там не спрятаться от любопытных глаз. На тренировке я не хочу думать о том, как я выгляжу, хочу быть самой собой. Мне больше нравится выбираться в незнакомые районы города и устраивать пешие прогулки. Я получаю удовлетворение, когда расширяю кругозор, поэтому каждый раз стараюсь подобрать ранее неизвестный мне маршрут.

О питании

Правильное питание - мое слабое место. Люблю я побаловать себя вкусненьким. Повезло, правда, что с детства росла на натуральной домашней еде, я и сейчас с удовольствием готовлю себе салаты из свежих овощей, заправленные «Danone Греческий». Этот натуральный йогурт - прекрасное дополнение к завтраку, а еще диетическая альтернатива майонезу.

С удовольствием готовлю себе салаты из свежих овощей, заправленные «Danone Греческий».

Каждый свой день стараюсь начинать со стакана воды с лимонным соком и 1/2 ложки льняного масла - люблю чувствовать, как оно обволакивает меня изнутри. Затем завтрак. Все самое вкусное и вредное я стараюсь есть в первую половину дня. Этот прием пищи у меня самый объемный. Наверное, это одна из причин, почему я так люблю утро. В детстве я вообще просыпалась раньше всех и счастливая прыгала по кровати от мысли, что скоро идти в детский сад. Мама говорит, что я утренний человек - даже родилась в 5.15!

Об уходе за внешностью

Я пользуюсь органическими кремами, которые делает мне моя подруга Наталья Дичковская. С собой в сумочке всегда ношу флакончик со специальным маслом - мажу им и руки, и губы, и шею.

Вообще, я многое переняла у своих бабушек, у мамы. Они, настоящие красавицы, с детства прививали у меня любовь к натуральному: благодаря им я никогда не хотела лечь под скальпель или сделать уколы красоты. Вообще, каждая женщина вправе выбирать сама - для себя я определила, что буду взрослеть красиво: «неколотая и нерезаная». Мне так больше нравится.