«Справляемся, только очки запотевают»: дезинфекторам автобусов и троллейбусов в Витебске дают молоко за вредность

- Сначала обрабатывают сиденья, поручни, потолки из пульверизатора, а минут через 10 - 15 дополнительно протирают, - рассказывает начальник троллейбусного депо филиала «Горэлектротранспорт Витебска» Николай Козкин. «Комсомолка» посмотрела, как дезинфицируют общественный транспорт на примере витебских автобусов и троллейбусов.

Дезинфицировать транспорт начали с ночи с 5 на 6 марта. В витебском автобусном парке №1 пришлось добавить двух мойщиков-уборщиков, рассказывает инженер по охране труда Наталья Садовская. Каждый автобус, который выходит на линию, дезинфицируют минимум два раза: вечером и днем, когда автобус приезжает в парк, как говорят транспортники, «на отстой». Мойщицы в длинных, практически до пят плащах, в масках, перчатках и защитных очках. Всего за смену они расходуют 30 - 35 литров антисептика, обрабатывают 130 автобусов.

"Справляемся нормально, только очки часто запотевают".Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Справляемся нормально, только очки быстро запотевают, - улыбается мойщица Валентина.

Дезинфицируют только салоны автобусов, за порядок в кабинах по правилам отвечают сами водители.

Троллейбусы под струю дезинфицирующего раствора попадают за сутки трижды - в половине десятого утра, в семь вечера и после полуночи, когда возвращаются с линии. Мойщикам за дезинфекцию начисляют дополнительную плату и дают талоны на литр молока в день - за вредность.

Автобусы опрыскивают минимум дважды в сутки.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

- Дезинфицирующее средство почти без запаха, но все равно после смены чувствуется, что надышалась, - сетует Светлана. У женщины проблемы со здоровьем и, хоть работает она в маске, ей приходится нелегко.

Кондукторам, контролерам и водителям защитных средств не выдают. Некоторые работают в масках, но это их собственная инициатива.

Салон моют и дезинфицируют специальные люди, а порядок в кабине - ответственность водителей.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

За смену мойщики расходуют 30-35 литров дезинфицирующего средства.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА