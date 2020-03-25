«Сказал, что смысла в жизни нету»: в Бресте судят парня, который громил гипермаркет топором

За неординарный поступок, который по счастливому стечению обстоятельств не закончился трагично, в суде Московского района Бреста судят 19-летнего Валентина Янученю. Следствие считает его виновным в погроме в «Евроопте» на Варшавском шоссе в Бресте в августе 2019. Тогда ночью парень с топором вломился с гипермаркет и крушил все, что попало под руку. Это видно на записи с камер видеонаблюдения – как молодой человек налево и направо размахивает топором. Теперь его обвиняют в хулиганстве, умышленном уничтожении имущества с особо крупным ущербом и в угрозе насилием в адрес милиционера – он признан потерпевшим.

- Когда ко мне приближался сотрудник, я не поднимал топор и никак ему не угрожал, - по последней статье Валентин виновным себя не считает.

Хулигана задерживали со стрельбой. Фото: МВД

В стеклянном «аквариуме», которым заменили устаревшие решетки в зале суда, судье отвечает приятного вида парень. Кажется, хулиганы так не выглядят. Он худощавый, аккуратно стриженный, опрятный - в стильных очках и черном свитшоте с логотипом известной спортивной марки. Говорит спокойно, мысли выражает грамотно и четко. О Валентине пока известно немного. Закончил 11 классов, учился в ДОСААФе, подрабатывал грузчиком на почте.

На предварительное заседание 24 марта в суд пришли его родители. Обошлось без слез – мать только скромно уточнила у конвоя, может ли подойти к сыну, и получила отказ. На следующий день в коридоре суда шаги отмерял уже один отец, однако в зал он не зашел.

«МНЕ ЖАЛЬ, ЧТО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ»

Кроме потерпевшего милиционера в слушаниях участвуют еще два гражданских истца от компаний СООО «МТС» и «Спорт-пари», им нанесен ущерб. Остальные выступают в суде как свидетели. Их выступление очень короткое. У всех одна история: позвонили, сообщили, что кто-то вломился в торговый центр, разбил витрины, повредил имущество. Те, кому ущерб возместили, претензий к Валентину не имеют.

- Я хотел бы принести свои извинения. Мне действительно жаль. Я не хотел, чтобы так получилось, - говорит им в ответ Валентин.

«Евроопт» после погрома. Фото: очевидцев, brestcity.com

Гособвинитель зачитывает, что разбил, сломал и привел в негодность Валентин. Двери, витрины, стеклянные перегородки гипермаркета, островка с игрушками, зоомагазина, магазина косметики, салона сотовой связи. Мобильные телефоны, телевизоры, холодильные витрины, выставленный в рекламных целях автомобиль Renault Stepway. Еще разрубил арбузы, мороженое, рыбу, мясо, бутылки с квасом... - всего 170 наименований, все подтверждено актами о порче товаров. Общий ущерб оценили более чем в 32 340 рублей.

- В общественном месте, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, стремясь продемонстрировать свое пренебрежение к правилам поведения, установленным в обществе, и правам других граждан, показать свое физическое превосходство и бесчинство… - так описывает Валентина и его преступление старший помощник прокурора Бреста Ирина Рубанова.

Умышленное уничтожение или повреждение имущества – самая тяжелая статья в деле Валентина. Все из-за особо крупного размера. Часть 3 статьи 218 Уголовного кодекса предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Парень бил топором все, что попало под руку. Фото: скриншот видео СК

«СТРЕЛЯЙ ЛУЧШЕ В ГОЛОВУ»

Объясниться, что побудило Валентина устроить это бесчинство, ему дадут возможность позже. В первый день выслушали показания потерпевшего – милиционера Василия Емельяновича, сотрудника Департамента охраны. Он в ту ночь в составе группы задержания выезжал на вызов в гипермаркет.

- Доносились крики, было слышно, что билось стекло. Я зашел, начал спрашивать, может, что-то случилось: проблемы, девушка бросила. Он сказал, что никто его не бросал, он разочаровался, смысла в жизни нету. Я с ним разговаривал, просил бросить топор. Сказал, что у тебя родители есть, подумай о них, брось топор, пока еще хуже делов не натворил... – вспоминает милиционер.

По словам Василия, уговоры не действовали. И как только сотрудник приближался к парню с топором, тот «становился в стойку» - снова поднимал топор.

- По нему не было заметно, что он пьяный. Он как будто нас игнорировал, вообще не слышал. Я был почти уверен, что он нанесет удар. Тем более, после увиденного: трезвый такой вытворяет… Что у него в голове - никто не знает, - говорит суду сотрудник Департамента охраны.

Фото: очевидцев, brestcity.com

Хотя милиция приехала на вызов в экипировке – в шлемах, бронежилетах – подойти близко к парню с топором Василий не решался, потому что это могло быть опасно. Поэтому милиция предупредила, что будет стрелять.

- Конечно, было страшно. Я кричал ему: «Стой, бросай топор!» Думал, напугаю, скажу: «Я тебе ноги прострелю - ты не уйдешь отсюда». А он: «Стреляй лучше в голову». Я сделал два предупредительных выстрела в воздух. Он стал, как вкопанный, попятился к стене... Прижался, присел, топор опустил. Тогда мой коллега его и задержал, - восстанавливает события той ночи Василий.

Судебное следствие продолжится 26 марта.