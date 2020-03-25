«Обещала сидеть дома две недели. Буду ли? Как пойдет!»: кто и зачем прилетает в Минск и как их проверяют

Минский аэропорт опустел. Большинство иностранных авиакомпаний отменили свои рейсы в Минск - изредка летает только «Аэрофлот» и Etihad. Наша «Белавиа» часть рейсов сократила, часть отменила полностью. В аэропорту уныло: теперь тут не ходят толпами пассажиры, не суетятся таксисты, не ездят вереницами автомобили и автобусы. Парковки заполнены в лучшем случае на четверть. Выглядит все это очень непривычно и как-то даже сюрреалистично. В поисках хоть какого-нибудь клиента из гейта в гейт ходит одна и та же группа таксистов - мужики откровенно скучают. Коротая время, они сидят в смартфонах, шутят про футбольный матч «Ислочь» - «Неман», который от безысходности посмотрела вся Европа, обсуждают свежее высказывание Александра Лукашенко про «дотянуть бы до Пасхи».

- Поток пассажиров снизился процентов на 90, - говорит один из таксистов. - Посмотри сам - с каждого рейса выходит совсем небольшая кучка пассажиров, ловить некого. Чувствую, надо искать другую работу. Но куда идти? Не знаю. На зарплату в 600 рублей не хочу - я только 600 рублей трачу на ссобойки.

Тем не менее, по словам таксистов, никто отсюда не уходит:

- Как были здесь наши, так и остались. Кто-то ушел, но на его место кто-то пришел.

В здании аэропорта тоже непривычно пусто. У раздвижных ворот гейтов больше нет толп встречающих.

В минском аэропорту установлены диспенсеры - устройства для дезинфекции рук.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Уже нечего бояться»

Лиза прилетела из Стамбула, была там по делам. Рассказывает, что в Стамбуле ситуация более-менее нормальная. Пассажиров по прилете в Минск на коронавирус отдельно не проверяют.

- Правда, всем дают заполнить анкеты, в которых нужно расписаться в том, что ты в течение 14 дней обещаешь соблюдать домашний карантин. Буду ли сидеть дома? Не знаю, как пойдет, - улыбается девушка.

В это время из другого гейта выходят пассажиры, прибывшие из Москвы. Самолет прилетел большой - на 120 мест, однако кажется, что пассажиров совсем немного.

- Я прилетела к сестре из Сочи, - рассказывает Елена. - Прямых рейсов сейчас нет, поэтому пришлось добираться через Москву. Расписалась в анкете, что 14 дней буду сидеть дома. Так и собираюсь сделать. Хотя у нас Сочи ситуация спокойная. Так что и вы тут ничего не бойтесь, - говорит женщина.

- Уже нечего бояться, - бросает проходящая мимо стюардесса в маске.

Елена прилетела к сестре из Сочи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Сейчас там все на панике»

Через полчаса объявляют о приземлении самолета из Амстердама - прилетевший Embraer-175 вмещает 76 пассажиров.

- Всего летело человек 10 - 15, в основном все наши, - говорит Александр, который прибыл этим рейсом. - Я летел транзитом из США, был там около двух месяцев. В Штатах все, конечно, сейчас на панике. Но мне кажется, что ситуация немного раздутая.

Напомним, по количеству зараженных США сейчас занимает третье место в мире - вирус выявлен у 55 тысяч человек. По словам Александра, особых мер по прилете не было - стандартный тепловизор и анкета.

Еще один пассажир этого рейса - латвиец Ингус. Он - моряк, долго плавал и теперь возвращается в родную Ригу. Маршрут непростой: перелет Лондон - Амстердам, потом Амстердам - Минск, а дальше Ингус планирует ехать в Ригу на машине.

- Это единственный приемлемый вариант для меня, - поясняет парень.

Ингус - моряк, он долго плавал, и теперь возвращается в родную Ригу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Я не поняла, почему сделать тест предложили именно мне»

Еще через некоторое время прибывает рейс из Праги. Прилетел совсем маленький самолет CRJ-200, он вмещает всего 50 пассажиров - как автобус. Но даже такой борт был заполнен не полностью:

- Было около 40 человек, - рассказала Тамара, которая летала в Карловы Вары на две недели в санаторий. - Все белорусы, многие возвращались с отдыха. В нашем санатории все было хорошо: нам раздавали маски, проводили санитарную обработку помещений, мы соблюдали дистанцию во время обедов и ужинов. Улететь домой досрочно желания не было никакого, отдохнули мы хорошо.

Тамара летала в Карловы Вары в санаторий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этим же бортом в Минск прилетели двое молодых жителей Челябинска:

- Мы тусовались в Праге около месяца, - рассказали Федор и Алексей. - Там сейчас карантин, все ходят в масках. Если забыл надеть маску, могут дать штраф. Летим через Минск, других вариантов нет. Тут делаем пересадку на Москву.

Федор и Алексей тусовались месяц в Праге, теперь добираются до Челябинска.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интересно, что все пассажиры, с которыми мы поговорили, никаких тестов на коронавирус по прилете не сдавали. Неужели такого контроля нет? Но нам удалось найти человека, у которого взяли мазок.

- Я так и не поняла, почему сделать тест предложили именно мне, - говорит пассажирка рейса Прага - Минск Кристина. - У меня спросили, где я была. Я была только в Чехии. Предложили сдать анализ, я согласилась. Сделали мазок из носа и рта, сказали, если что - мы позвоним.

Кристине в аэропорту предложили сдать тест на коронавирус. Она прилетела из Чехии, и нигде больше не была.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Температуру меряют выборочно, например, итальянец проскочил контроль»

Рейс из Берлина задерживался.

- Говорят, в Берлине во время посадки в самолет немцы очень долго проверяли пассажиров, - рассказала «Комсомолке» Людмила, которая встречает свою дочь Виталину. В итоге самолет задержали на час. Все это время Людмила сидела в маске, но, увидев дочь, сняла ее - последовали теплые объятия.

- Да, в Берлине была очень долгая проверка, было много пассажиров, почти полный самолет, - рассказала Виталина. - Наши даже стали подгонять немецкий персонал, но те сделали вид, что совершенно не понимают, о чем идет речь. Когда прилетела, мне померяли температуру. Но это делают как-то выборочно - например, мужчина, который летел рядом со мной, - итальянец. И он эту проверку как-то прошел мимо.

Виталина (на фото в центре) живет в Германии и прилетела к маме погостить неделю.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, Германия входит в пятерку стран по заражениям - там уже выявили 33 тысячи носителя коронавируса.

Виталина уже давно живет в Германии, она замужем за гражданином этой страны. В Беларусь приехала на неделю погостить. Поездка была запланирована еще задолго до проблем с границами и перелетами. Поездку она решила не переносить.

- Были опасения, что я не смогу вернуться в Германию, - рассказала Виталина. - Но я спрашивала у всех-всех, включая пограничников. Мне сказали, что все будет хорошо!

«На официальном сайте написано…» - «На заборе тоже написано!»

Аэропорт в плане коронавируса - место повышенного риска. Сюда приезжают разные люди из разных стран. Никто не знает, где точно они были и с кем общались. А мы же после этого тоже с ними пообщались! После чего решили узнать, можно ли сдать тест тем, кто никуда не летал, но зато всех встречал.

Вот что сказано на официальном сайте аэропорта: «Если вы покинули зону выдачи багажа в секторе прилета и желаете измерить температуру и сдать пробу на коронавирус, то необходимо обратиться на стойку информации в зоне вылетов».

"Если вы покинули зону выдачи багажа и желаете сдать пробу на коронавирус, то необходимо обратиться на стойку информации", - сказано на официальном сайте Национального аэропорта "Минск".

После общения с прилетевшими пассажирами мы так и сделали - подошли на стойку и заявили о желании пройти тест.

- Это только для тех, кто прилетел, - сказала сотрудница. - Тесты проходят в зоне прилета, куда вас не пустят.

- Но на сайте сказано, что обращаться надо именно к вам…

- Молодой человек, на заборе тоже многое написано!

На мое замечание, что официальный сайт государственного предприятия - это ну никак не забор, женщины лишь развели руками и указали на висящее объявление с телефонами санэпидемслужбы. Мы позвонили по номеру. Там успокоили: волноваться не стоит, нужно соблюдать правила гигиены. А коронавирус может и вовсе не проявиться за такой короткий срок общения с потенциальными носителями вируса.