2020-03-27T11:26:28+03:00
Общество
КП Беларусь

«Обещала сидеть дома две недели. Буду ли? Как пойдет!»: кто и зачем прилетает в Минск и как их проверяют

Корреспондент «Комсомолки» встретил в аэропорту пассажиров, прибывших из разных стран, и узнал, у всех ли берут тесты на коронавирус [фото]
Геннадий МОЖЕЙКО
Поделиться:
В аэропорту Минска сегодня уныло: теперь тут не ходят толпами пассажиры, не суетятся таксисты, не ездят вереницами автомобили и автобусы.В аэропорту Минска сегодня уныло: теперь тут не ходят толпами пассажиры, не суетятся таксисты, не ездят вереницами автомобили и автобусы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Изменить размер текста:

Минский аэропорт опустел. Большинство иностранных авиакомпаний отменили свои рейсы в Минск - изредка летает только «Аэрофлот» и Etihad. Наша «Белавиа» часть рейсов сократила, часть отменила полностью. В аэропорту уныло: теперь тут не ходят толпами пассажиры, не суетятся таксисты, не ездят вереницами автомобили и автобусы. Парковки заполнены в лучшем случае на четверть. Выглядит все это очень непривычно и как-то даже сюрреалистично. В поисках хоть какого-нибудь клиента из гейта в гейт ходит одна и та же группа таксистов - мужики откровенно скучают. Коротая время, они сидят в смартфонах, шутят про футбольный матч «Ислочь» - «Неман», который от безысходности посмотрела вся Европа, обсуждают свежее высказывание Александра Лукашенко про «дотянуть бы до Пасхи».

- Поток пассажиров снизился процентов на 90, - говорит один из таксистов. - Посмотри сам - с каждого рейса выходит совсем небольшая кучка пассажиров, ловить некого. Чувствую, надо искать другую работу. Но куда идти? Не знаю. На зарплату в 600 рублей не хочу - я только 600 рублей трачу на ссобойки.

Тем не менее, по словам таксистов, никто отсюда не уходит:

- Как были здесь наши, так и остались. Кто-то ушел, но на его место кто-то пришел.

В здании аэропорта тоже непривычно пусто. У раздвижных ворот гейтов больше нет толп встречающих.

В минском аэропорту установлены диспенсеры - устройства для дезинфекции рук. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В минском аэропорту установлены диспенсеры - устройства для дезинфекции рук.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Уже нечего бояться»

Лиза прилетела из Стамбула, была там по делам. Рассказывает, что в Стамбуле ситуация более-менее нормальная. Пассажиров по прилете в Минск на коронавирус отдельно не проверяют.

- Правда, всем дают заполнить анкеты, в которых нужно расписаться в том, что ты в течение 14 дней обещаешь соблюдать домашний карантин. Буду ли сидеть дома? Не знаю, как пойдет, - улыбается девушка.

В это время из другого гейта выходят пассажиры, прибывшие из Москвы. Самолет прилетел большой - на 120 мест, однако кажется, что пассажиров совсем немного.

- Я прилетела к сестре из Сочи, - рассказывает Елена. - Прямых рейсов сейчас нет, поэтому пришлось добираться через Москву. Расписалась в анкете, что 14 дней буду сидеть дома. Так и собираюсь сделать. Хотя у нас Сочи ситуация спокойная. Так что и вы тут ничего не бойтесь, - говорит женщина.

- Уже нечего бояться, - бросает проходящая мимо стюардесса в маске.

Елена прилетела к сестре из Сочи. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Елена прилетела к сестре из Сочи.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Сейчас там все на панике»

Через полчаса объявляют о приземлении самолета из Амстердама - прилетевший Embraer-175 вмещает 76 пассажиров.

- Всего летело человек 10 - 15, в основном все наши, - говорит Александр, который прибыл этим рейсом. - Я летел транзитом из США, был там около двух месяцев. В Штатах все, конечно, сейчас на панике. Но мне кажется, что ситуация немного раздутая.

Напомним, по количеству зараженных США сейчас занимает третье место в мире - вирус выявлен у 55 тысяч человек. По словам Александра, особых мер по прилете не было - стандартный тепловизор и анкета.

Еще один пассажир этого рейса - латвиец Ингус. Он - моряк, долго плавал и теперь возвращается в родную Ригу. Маршрут непростой: перелет Лондон - Амстердам, потом Амстердам - Минск, а дальше Ингус планирует ехать в Ригу на машине.

- Это единственный приемлемый вариант для меня, - поясняет парень.

Ингус - моряк, он долго плавал, и теперь возвращается в родную Ригу. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ингус - моряк, он долго плавал, и теперь возвращается в родную Ригу.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Я не поняла, почему сделать тест предложили именно мне»

Еще через некоторое время прибывает рейс из Праги. Прилетел совсем маленький самолет CRJ-200, он вмещает всего 50 пассажиров - как автобус. Но даже такой борт был заполнен не полностью:

- Было около 40 человек, - рассказала Тамара, которая летала в Карловы Вары на две недели в санаторий. - Все белорусы, многие возвращались с отдыха. В нашем санатории все было хорошо: нам раздавали маски, проводили санитарную обработку помещений, мы соблюдали дистанцию во время обедов и ужинов. Улететь домой досрочно желания не было никакого, отдохнули мы хорошо.

Тамара летала в Карловы Вары в санаторий. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тамара летала в Карловы Вары в санаторий.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Этим же бортом в Минск прилетели двое молодых жителей Челябинска:

- Мы тусовались в Праге около месяца, - рассказали Федор и Алексей. - Там сейчас карантин, все ходят в масках. Если забыл надеть маску, могут дать штраф. Летим через Минск, других вариантов нет. Тут делаем пересадку на Москву.

Федор и Алексей тусовались месяц в Праге, теперь добираются до Челябинска. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Федор и Алексей тусовались месяц в Праге, теперь добираются до Челябинска.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Интересно, что все пассажиры, с которыми мы поговорили, никаких тестов на коронавирус по прилете не сдавали. Неужели такого контроля нет? Но нам удалось найти человека, у которого взяли мазок.

- Я так и не поняла, почему сделать тест предложили именно мне, - говорит пассажирка рейса Прага - Минск Кристина. - У меня спросили, где я была. Я была только в Чехии. Предложили сдать анализ, я согласилась. Сделали мазок из носа и рта, сказали, если что - мы позвоним.

Кристине в аэропорту предложили сдать тест на коронавирус. Она прилетела из Чехии, и нигде больше не была. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Кристине в аэропорту предложили сдать тест на коронавирус. Она прилетела из Чехии, и нигде больше не была.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Температуру меряют выборочно, например, итальянец проскочил контроль»

Рейс из Берлина задерживался.

- Говорят, в Берлине во время посадки в самолет немцы очень долго проверяли пассажиров, - рассказала «Комсомолке» Людмила, которая встречает свою дочь Виталину. В итоге самолет задержали на час. Все это время Людмила сидела в маске, но, увидев дочь, сняла ее - последовали теплые объятия.

- Да, в Берлине была очень долгая проверка, было много пассажиров, почти полный самолет, - рассказала Виталина. - Наши даже стали подгонять немецкий персонал, но те сделали вид, что совершенно не понимают, о чем идет речь. Когда прилетела, мне померяли температуру. Но это делают как-то выборочно - например, мужчина, который летел рядом со мной, - итальянец. И он эту проверку как-то прошел мимо.

Виталина (на фото в центре) живет в Германии и прилетела к маме погостить неделю. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Виталина (на фото в центре) живет в Германии и прилетела к маме погостить неделю.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, Германия входит в пятерку стран по заражениям - там уже выявили 33 тысячи носителя коронавируса.

Виталина уже давно живет в Германии, она замужем за гражданином этой страны. В Беларусь приехала на неделю погостить. Поездка была запланирована еще задолго до проблем с границами и перелетами. Поездку она решила не переносить.

- Были опасения, что я не смогу вернуться в Германию, - рассказала Виталина. - Но я спрашивала у всех-всех, включая пограничников. Мне сказали, что все будет хорошо!

«На официальном сайте написано…» - «На заборе тоже написано!»

Аэропорт в плане коронавируса - место повышенного риска. Сюда приезжают разные люди из разных стран. Никто не знает, где точно они были и с кем общались. А мы же после этого тоже с ними пообщались! После чего решили узнать, можно ли сдать тест тем, кто никуда не летал, но зато всех встречал.

Вот что сказано на официальном сайте аэропорта: «Если вы покинули зону выдачи багажа в секторе прилета и желаете измерить температуру и сдать пробу на коронавирус, то необходимо обратиться на стойку информации в зоне вылетов».

"Если вы покинули зону выдачи багажа и желаете сдать пробу на коронавирус, то необходимо обратиться на стойку информации", - сказано на официальном сайте Национального аэропорта "Минск".

"Если вы покинули зону выдачи багажа и желаете сдать пробу на коронавирус, то необходимо обратиться на стойку информации", - сказано на официальном сайте Национального аэропорта "Минск".

После общения с прилетевшими пассажирами мы так и сделали - подошли на стойку и заявили о желании пройти тест.

- Это только для тех, кто прилетел, - сказала сотрудница. - Тесты проходят в зоне прилета, куда вас не пустят.

- Но на сайте сказано, что обращаться надо именно к вам…

- Молодой человек, на заборе тоже многое написано!

На мое замечание, что официальный сайт государственного предприятия - это ну никак не забор, женщины лишь развели руками и указали на висящее объявление с телефонами санэпидемслужбы. Мы позвонили по номеру. Там успокоили: волноваться не стоит, нужно соблюдать правила гигиены. А коронавирус может и вовсе не проявиться за такой короткий срок общения с потенциальными носителями вируса.

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Беларуси»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Машеров просил убрать слова о «тых, што на пасадах сядзяць»: как режиссер Борис Луценко боролся с цензурой в БССР
В Международный день театра вспоминаем режиссера, народного артиста Беларуси Бориса Луценко и его рассказы о советской цензуре и гневе партийных чиновников [фото]
«Для дезинфекции подойдет боярышник, а водка нет»: как мы искали спиртовой антисептик и его заменители в минских аптеках
Купить антибактериальный гель можно даже на кассах в магазине, а вот найти антисептик против коронавируса, как в больницах, гораздо сложнее
Семейные ужины по скайпу, переоценка ценностей и ожидание бэби-бума: белоруска в Италии переживает карантин по коронавирусу
Ульяна Федотова рассказала, о чем сейчас шутят итальянцы, почему в очаге инфекции, Бергамо, нет музыкальных флешмобов и из-за чего ситуация на юге не так критична, как на севере [фото, видео]
«Боль в спине можно победить, но для начала нужен психотерапевт»: белорусский врач о новом типе боли, связанном с депрессией
Куда исчезают грыжи позвоночника и почему проблемы в отношениях провоцируют хронический болевой синдром, рассказывает врач мануальной терапии, рефлексотерапевт Павел Дриневский
Новости 24
Минздрав объяснил, почему не рассказывает о новых случаях коронавируса каждый день
В Беларуси 94 подтвержденных случая коронавируса, пациентов на ИВЛ нет
«На рублевом почти 552 тысячи, на валютном больше 16 тысяч евро»: замминистра озвучила, сколько белорусы перечислили Минздраву за пару дней
Александр Лукашенко о реагировании на коронавирус: «Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли»
Визит Лукашенко на «Белгипс»: говорил о строительстве, коронавирусе и получил в подарок зубра
Норвежца, которого обвиняли в педофилии и осудили в Бресте за хулиганство, скоро выпустят из СИЗО
Предприниматели: В Беларуси за март некоторые отрасли потеряли 50 - 90% выручки
Коронавирус в мире на 27 марта: уже более полумиллиона случаев, США обошли Китай
Прогноз погоды в Беларуси на 27 и 28 марта: без осадков и до 16 градусов тепла
Соблюдай дистанцию: в Беларуси зрителей на матчах чемпионата по футболу будут рассаживать на расстоянии
В «Арена Сити» девушка на «Рено» протаранила стену и вывалилась на эскалатор
В Барановичах во время замены теплотрассы откопали артснаряды
Видеофакт. В Калинковичах папа забрал 3-летнюю дочку из садика и потерял
Ученик автошколы в Гомеле выложил в интернет лихачества, а его вычислили и наказали
Совмин: Беларусь не осталась в стороне от экономического шторма, вызванного коронавирусом, и готовит меры
Граждане Беларуси, имеющие родственников в России, смогут въезжать туда, несмотря на закрытые границы
Авиавласти Беларуси пытаются договориться с Россией о продолжении авиасообщения между Минском и Москвой
Водитель МАЗа высадил пассажира и тут же сбил его насмерть
В Гродно на полном ходу перевернулась машина скорой помощи, есть пострадавшие
Видеофакт. Пожар в элитной многоэтажке в Минске - квартира горит открытым пламенем
В Минске отключат отопление, когда на улице будут стабильные +8 градусов
Минздрав: "Ни один пациент в медучреждениях Беларуси от COVID-19 не умер"