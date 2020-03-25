Принц Чарльз все-таки подхватил коронавирус

Как мы уже рассказывали, принц Чарльз попал в группу риска по коронавирусу после того, как посидел на совещании напротив князя Монако Альбера II. Позже стало известно, что у него коронавирус положительный тест. У 71-летний принца Чарльза взяли анализы. И вот, пришло известие о том, что он также болен коронавирусом. Точно ли он заразился от князя Монако или еще от кого-то не представляется возможным выяснить, так как за последние недели он взаимодействовал с большим количеством людей в ходе официальных мероприятий.

Он вынужден самоизолироваться в своем доме в Шотландии. Заболевание протекает в легкой форме, так чтопринц Чарльз, который все больше заменяет свою мать королеву Елизавету II, продолжает удаленно заниматься государственными делами. Врачи говорят, что его состояние не вызывает обеспокоенности. У его супруги Камиллы, герцогини Корнуольской, также взяли анализ, однако он оказался отрицательным.

Все члены королевской семьи решили ограничить контакты с окружающим миром. 93-летняя королева Елизавета II по рекомендации врачей ушла в самоизоляцию. Она покинула Лондон и направилась в Виндзорский замок. При этом Елизавета продолжит встречаться с людьми один на один, включая ее еженедельную аудиенцию с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Тем временем, дети Кейт и Уильяма перешли на домашнее обучение. А бывшие герцоги Сассекские - Меган Маркл и принц Гарри - самоизолировались вместе с сыном Арчи в арендованном ими роскошном особняке на острове Ванкувер в Канаде. Маркл, однако, обязала сотрудников следовать более строгим гигиеническим правилам и постоянно носить резиновые перчатки. Кроме того, она значительно сократила список лиц, контактирующих с ней, Гарри и их ребенком.

Кстати, первым представителем европейских королевских династий, заразившимся коронавирусом, стал внук последнего австрийского императора, 59-летний эрцгерцог Карл Габсбург-Лотарингский.

Согласно последним данным, в Великобритании зафиксированы 8,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. 423 пациента скончались, 140 — выздоровели.