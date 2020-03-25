2020-03-25T18:12:42+03:00
Общество
КП Беларусь

«Отдых в Шарм-эль-Шейхе стал идеальной самоизоляцией от коронавируса»: Максим Алейников вернулся в Минск и устроил себе карантин

Известный белорусский продюсер рассказал, что паника обеспечила ему лучший отпуск в Египте, где было пусто и скидки в 50% [фото]
Татьяна ШАХНОВИЧ
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«Отдых в Шарм-эль-Шейхе стал идеальной самоизоляцией от коронавируса». Максим Алейников про панику и свой лучший отпуск в Египте.«Отдых в Шарм-эль-Шейхе стал идеальной самоизоляцией от коронавируса». Максим Алейников про панику и свой лучший отпуск в Египте.
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Не испугавшись угрозы коронавируса, композитор и продюсер Максим Алейников 10 дней назад уехал на отдых в Египет. Поклонники расценили этот поступок звездным легкомыслием и безответственностью. Из Египта Максим рассказывал «Комсомолке» про идеальный отдых: пустые лежаки и пляжи у бирюзового моря, отсутствие толкучки в ресторанах и в отеле.

25 марта Максим вернулся в Минск, «Комсомолка» расспросила его про обратную дорогу и самочувствие.

- На мой взгляд, паника по поводу коронавируса сильно преувеличена. Я купил путевку и улетел чартером из Минска. Сейчас я на карантине, сижу дома. Максимум - выйти в маске в магазин. Это был лучший мой отдых: людей в отеле становилось все меньше, в итоге мы остались практически одни. Их можно было даже пересчитать во время обеда. Огромный бассейн, ты лежишь один, бар работает, еды полно - так я еще не отдыхал.

- Что напоминало о коронавирусе?

- В городе почти все магазины закрылись, а те, что работали, продавали все со скидкой минимум 50%. Зато египтяне приветливы, как никогда - туристов очень мало. Картинка, как в фантастическом фильме.

- Как самочувствие?

- Отличное. Полон энергии, отдохнул, загорел. Когда вылетали из Египта, в аэропорту был только наш самолет. Прошли пять кордонов - от измерения температуры до проверки на наличие бомб. Вылетели на час раньше - все раньше собрались и полетели. Самолет был полон. В масках человек 10, в том числе и мы, но я не заметил кашляющих или сопливых. Масок, кстати, в Египте так и не нашли, пользовались теми, что привезли из Минска. А вот в Минске по прилете никто даже температуру не мерял. Всем раздали анкеты и памятки, что надо делать при угрозе коронавируса.

- Масок, кстати, в Египте так и не нашли, пользовались теми, что привезли из Минска. А вот в Минске по прилете никто даже температуру не мерял.

- Масок, кстати, в Египте так и не нашли, пользовались теми, что привезли из Минска. А вот в Минске по прилете никто даже температуру не мерял.

На мой взгляд, шансов заразиться в нашем отеле было гораздо меньше, чем в Минске. Территория огромная, все прилетели из стран, где если и были инфицированные - то считанные люди. Получилась идеальная самоизоляция. И все послания переживающих «Да как ты мог? Безответственный!» - воспринимаю как истерику на ровном месте.

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