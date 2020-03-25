Спектакль «Труффальдино из Бергамо» покажут в Минске в поддержку Италии

Пандемия коронавируса, кажется, остановила культурную жизнь в Беларуси - по крайней мере, заезжие российские звезды шоу-бизнеса к нам пока не едут, ведь по возвращении к себе они, по действующим правилам, должны самоизолироваться на 14 дней. А белорусам, которые привыкли то и дело «выйти в свет», сейчас некуда себя деть. Для них есть хорошая новость: белорусские театры работают в штатном режиме и даже готовят премьеры.

Исполнители роли «Труффальдино из Бергамо» Дмитрий Климович и Денис Немцов. Фото: Анна Жебуртович

В Театре музкомедии 27 марта представят зрителю музыкальную комедию «Труффальдино из Бергамо».

- В Венеции карнавал не отменили, его перенесли в Минск. Когда мы начинали работу над постановкой, казалось, что коронавирус где-то далеко. А теперь, когда Италия и Бергамо переживают непростые времена, связанные с пандемией (в итальянской провинции Бергамо зарегистрировано наибольшее число подтвержденных случаев коронавируса в Италии. - Авт.), спектакль тем более актуален, - сказала режиссер-постановщик спектакля Анна Моторная. - Но итальянцы сами по себе такие жизнерадостные, что переживут эти временные трудности. Их тягу к жизни, внутреннее стремление наслаждаться жизнью, несмотря ни на что, мы постарались перенести на сцену. Считаю, что наша премьера - стопроцентное попадание. Текст, написанный Карло Гольдони 300 лет назад, сегодня стал не просто актуальным - он подтвердил свою гениальность и оказался в нужное время в нужном месте.

Режиссер-постановщик спектакля Анна Моторная. Фото: Анна Жебуртович

- Зрители нас не оставляют, приходят на все спектакли. Действительно, меньше публики стало на детских спектаклях, и мы понимаем беспокойство родителей, - отметила начальник службы маркетинга БГАМТ Ольга Гудожникова. - Но массового возврата билетов, купленных ранее, нет - скорее, единичные случаи. При этом мы, разумеется, принимаем все меры безопасности - антисептик стоит и при входе в театр, и в других видных местах, усилена уборка помещений. Антисептиком и специальными средствами обрабатываем все поверхности. Делаем все, чтобы наш зритель мог насладиться искусством.