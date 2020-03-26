2020-03-26T11:16:15+03:00
Общество
КП Беларусь

«Продаем максимум 3 упаковки масок в одни руки». Спрос на маски и антисептики за месяц взлетел почти в 10 раз

В онлайн-магазинах они серьезно подорожали, а вот туалетная бумага и перчатки даже немного подешевели
Таисия ЧЕРНУХО
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С начала февраля спрос на медицинские маски взлетел.С начала февраля спрос на медицинские маски взлетел.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Во время карантина люди все чаще делают выбор в пользу онлайн-магазинов. По данным маркетплейса Deal.by, в феврале по сравнению с январем продажи выросли на 19%. Особенно популярны сейчас средства гигиены. Спросили у онлайн-продавцов масок и антисептиков, как эпидемия повлияла на их бизнес и почему маски так сложно купить.

Спрос на туалетную бумагу вырос на треть, цена - от 92 копеек до 16 рублей

- Спрос на медицинские маски резко взлетел в феврале. По сравнению с февралем прошлого года маски стали заказывать в 9,6 раза чаще: сейчас эта категория самая популярная на маркетплейсе. Средний чек на один заказ, в котором, как правило, несколько масок, за год вырос в 2,4 раза: с 9 до 22 руб. Средняя цена одной маски сейчас около 4,5 руб. В марте спрос на маски начал падать - сейчас их заказывают в 2 раза реже, чем в феврале, - рассказал руководитель Deal.by Максим Маринич.

В отличие от масок антисептики только набирают популярность. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В отличие от масок антисептики только набирают популярность.Фото: Павел МАРТИНЧИК

На втором месте по популярности - антисептические средства. В отличие от масок, антисептики только набирают популярность - в марте их заказывали в 9 раз чаще, чем в феврале, а за год спрос на них вырос в 5 раз. Стоимость одной бутылки объемом 50 - 100 мл в среднем 9 рублей.

Еще белорусы стали чаще покупать медицинские перчатки и туалетную бумагу. По сравнению с февралем прошлого года, объем заказов перчаток увеличился почти втрое, а туалетной бумаги - на 35%. В отличие от масок и антисептиков, средний чек на эти товары за год снизился: на перчатки - на 18%, на туалетную бумагу - на 3%.

Кто скупил все маски и хватит ли на всех?

В магазинах признаются: они не были готовы к ажиотажу.

- Мы поняли, что происходит, только к началу февраля. Нам повезло: у нас был довольно внушительный складской запас, а сейчас цены у поставщиков очень сильно взлетели, да и сроки поставки увеличились. Приходили предложения выкупить у нас все оптом, но мы с командой решили продавать максимум 3 упаковки масок в одни руки. Сейчас вовсе снизили до одной, чтобы хватило как можно большему количеству людей, - рассказывает руководитель интернет-магазина «Проф-дез».

Продавцы заверяют, что средств для гигиены всем хватит. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Продавцы заверяют, что средств для гигиены всем хватит.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Портрет покупателя тоже немного изменился: сейчас к мастерам по маникюру и врачам добавились самые обычные люди.

- Мы не были изначально готовы к повышенному спросу, но потом быстро сориентировались. Сроки доставки от поставщиков сейчас увеличились, но обычно занимают не больше недели. Мы честно пишем на сайте, что товар надо будет подождать. Курьерскую доставку мы временно отменили - не хочется рисковать. Но товар всегда можно забрать в нашем пункте самовывоза. Клиент немного изменился: стоматологические клиники, парикмахерские и салоны красоты как покупали, так и покупают, но к ним добавились физические лица, которые беспокоятся о своем здоровье, - объясняет руководитель интернет-магазина NailShop.

Продавцы заверяют, что средств гигиены хватит всем, но зачастую их придется подождать не дольше недели.

ЧТО ПОЧЕМ?

Медицинская маска: 1,2 - 4 руб.

Антисептик для рук, 30 - 50 мл: 1,19 - 12,5 руб.

Пара одноразовых перчаток: 15 коп. - 1,28 руб.

Туалетная бумага, 4 рулона: 92 коп. - 16,16 руб.

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