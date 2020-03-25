Коронавирус в Беларуси: последние новости на 25 марта 2020 года

В среду утром Минздрав Беларуси опубликовал официальные цифры. На 25 марта в Беларуси зарегистрировано 86 случаев коронавируса. Еще два остаются под вопросом: результаты тестов пациентов неоднозначны, поэтому специалисты проводят дополнительную проверку. 29 человек из общего числа уже выздоровели: они уже выписаны из больниц или готовятся к выписке. Ранее их исследования на COVID-2019 давали положительный результат, но после лечения тесты отрицательные. Под наблюдением врачей остаются 57 пациентов.

В период с 23 января по 25 марта в стране проведено около 23 тысяч тестов на коронавирус. Ранее Минздрав сообщал, что по количеству выполненных исследований на COVID-2019 Беларусь входит в топ-10 стран мира.

Коронавирус - не повод откладывать свидания

25 марта Минздрав провел прямую трансляцию о ситуации с COVID-2019 в Беларуси. У специалистов спросили, можно ли в нынешних обстоятельствах ходить на свидания. Министр здравоохранения Владимир Караник ответил: как показывает опыт, эндорфины, которые выделяются на свиданиях и при более тесном общении, повышают иммунный статус организма и снижают риск заражения. Поэтому весна, свидания и положительные эмоции повышают устойчивость к вирусным атакам.

Стоит ли нам опасаться итальянского сценария в Беларуси?

Глава Минздрава Владимир Караник уверен: у нас сценарий другой. По его словам, на ситуацию в Италии повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, в Италии нет санэпидемслужб и инфекционных больниц. А во-вторых, злую шутку сыграл закон Мерфи. То есть несколько допустимых погрешностей сложились и причинили максимальный ущерб. Подробнее об итальянском сценарии можно прочитать здесь.

Ситуация в Житковичах – это коронавирус или нет?

Министра здравоохранения попросили прояснить ситуацию в Житковичах. Владимир Караник объяснил: в Беларуси есть три вида тестов: наши собственные, российские и ВОЗовские. В случае если хотя бы один из них даст положительный результат, принимаются меры, что и при установлении факта заражения. То есть изолируются контакты 1-го уровня, проводится эпидрасследование. В это время образцы проверяют с помощью других тестов. Если все три исследования дают положительный результат, тогда Минздрав говорит: да, вирус подтвержден. В ситуации с пациенткой из Житковичей есть разночтения в тестах, поэтому проводится диагностика. Установлено, что у женщины пневмония, однако говорить о коронавирусе пока преждевременно.

Помогают ли противовирусные препараты в профилактике COVID-2019?

На этот вопрос ответил заместитель главного врача Минской инфекционной больницы Олег Скрипко. Он рассказал, что не стоит просто так назначать себе лекарства и пить их в целях профилактики. Нет доказательств, которые подтверждают, что какие-то препараты точно помогают от COVID-2019.

Спасет ли марлевая повязка от заражения?

Олег Скрипко убежден: в силу своей структуры марлевая повязка не отфильтрует вирус. А за то время, что человек будет ее носить, повязка станет влажной от дыхания и на ней будут другие микробы. Поэтому целесообразнее соблюдать правила личной гигиены и держаться на удалении от людей.

На первом месте в мире по количеству случаев COVID-2019 находится Китай, затем идут Италия и СШАФото: Святослав ЗОРКИЙ

Как Минздрав считает здоровых и выписанных пациентов?

Владимир Караник объяснил, что для выписки пациента должны быть соблюдены два условия: отрицательные тесты и 14 дней с момента госпитализации. Часть людей сейчас находится в больницах, потому что не соблюдено одно из этих условий: не прошло две недели или пока нет второго отрицательного мазка.

Всемирный банк поможет Беларуси в борьбе с коронавирусом

Распространение коронавируса вызывает медицинские, социальные и экономические проблемы. Чтобы помочь Беларуси оперативно отреагировать на них, Всемирный банк планирует выделить средства. Сроки и объем этой помощи пока обсуждаются.

Новая схема обмана в условиях пандемии

Пока весь мир пытается остановить распространение коронавируса, ушлые мошенники используют ситуацию для своей выгоды. О новой схеме жульничества рассказал БПС-Сбербанк. Оказывается, злоумышленники под видом официальной рассылки на мобильный телефон сообщают об одностороннем решении банка перечислить проценты по депозиту в Фонд борьбы с коронавирусом в соответствии с постановлением Совета министров.

«Выдержим до православной Пасхи - значит, жить будем»

Во вторник, 24 марта, Александр Лукашенко встретился с послом Китая в Беларуси Цуй Цимином. Среди прочих вопросов обсудили и пандемию. Президент поблагодарил китайскую сторону за передачу опыта в борьбе с COVID-2019 и рассказал, какие меры предпринимает Беларусь. Отметил, что в жизни бывает всякое и важно не допускать паники.

- Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в СМИ. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты, - заявил президент. - Выдержим до православной Пасхи - значит, жить будем, - заверил Александр Лукашенко.

Благотворительный счет для борьбы с COVID-2019

Для борьбы с коронавирусом белорусский Минздрав принял решение открыть благотворительный счет.

- Мы получаем очень много предложений о помощи от граждан, юрлиц, ипэшников. Все хотят безвозмездно или в качестве спонсора помочь Минздраву в борьбе с эпидемией коронавируса, - сообщил Минздрав в своем телеграм-канале.

Деньги, которые поступят на этот счет, пойдут на проведение санитарных и эпидемиологических мероприятий, работ по выявлению и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. В дальнейшем средства будут распределяться Минздравом по потребностям. Например, на закупку оборудования в лаборатории для диагностики COVID-2019, для приобретения диагностических наборов, респираторов, масок и лекарств для оказания помощи инфицированным.

А как у соседей?

На первом месте в мире по количеству заразившихся находится Китай: там за все время зарегистрирован 81 591 случай COVID-2019. Затем идут Италия (69 176) и США (55 225).

На 25 марта в Российской Федерации 495 случаев инфицирования, 22 человека выздоровели, 1 погиб. В Украине число заразившихся выросло до 122, 1 пациент выздоровел, 3 скончались. В Польше коронавирусная инфекция диагностирована у 901 человека, 1 выздоровел, 10 погибло. В Латвии зарегистрировано 197 случаев инфицирования, 1 человек поправился. В Литве заразились 255 человек, 1 пациент поправился, 2 погибли.